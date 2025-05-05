IDAC Training Library
|Provider & Description
|Contact Info & Links
|Tags (Topic & Access)
|
The Pennsylvania Pardon Project makes the pardon process in Pennsylvania accessible to those who have been convicted of crimes but cannot afford lawyers. Their website contains educational resources on the pardon process.
|Tobey Oxholm, Executive Director papardonproject@gmail.com Training Calendar: N/A
|Adult Criminal Defense (Pardons) Completely Free Online Resources
|
PDAP provides tools, strategies, mutual support, training, and information to Public Defender Offices in Pennsylvania. Offers virtual and in-person trainings free to PA Public Defenders. Training library available online.
|Sara Jacobson, Executive Director SJacobson.pdap@gmail.com Training Calendar: Link
|Adult Criminal Defense Management/Leadership Pre-service Free to PDs CLEs Offered
|
Legislative agency responsible for advancing policies that promote fairer and more uniform decisions at sentencing, resentencing, and parole through the development and monitoring of guidelines.
|Robert Sisock, Education & Outreach Manager rjs561@psu.edu Training Calendar: Link
|Adult Criminal Defense (Sentencing) Completely Free In-Person, Virtual, On-Demand
|
Statewide association committed to high-quality training, a professional listserv, Amicus Curiae brief support, and a Lawyers Assistance Strike Force. Offers CLEs accessible to members and nonmembers.
|Beth Winters, Executive Director pacdl@pacdl.org Website: www.pacdl.org
|Adult Criminal Defense Capital Defense CLEs Offered Paid ($) Membership Required (for some benefits)
|
ACCR assists and educates lawyers and mitigation specialists handling capital and excessive sentencing defense cases. Hosts an annual capital defense training and monthly webinars.
|Kaylyn Christian, Director of Mitigation kchristian@atlanticcenter.org Training Calendar: Link
|Capital Defense Paid ($) Conference, Consulting
|
NAPD is an inclusive association of public defense practitioners across the country, providing education materials, technical assistance, amicus/litigation resources, and a platform for collaboration.
|N/A help@publicdefenders.us Training Calendar: Link
|All Defense Topics Management/Leadership BYOC Membership Required
|
Focuses on exonerating those convicted of crimes they did not commit, preventing wrongful convictions, and assisting with reentry. Provides training and CLE courses for all criminal justice stakeholders.
|Nilam Sanghvi, Legal Director info@painnocence.org Training Calendar: N/A
|Adult Criminal Defense (Post-Conviction/Innocence) CLEs Offered
|
Examines issues in the everyday practice of criminal law in Philadelphia. Offers prosecutors, defense attorneys, and judges the opportunity to meet and collaborate on mutual concerns.
|Kathryn C. Coviello Cacciamani kccamani@hotmail.com Training Calendar: Link
|Adult Criminal Defense CLEs Offered Paid ($)
|
JDAP provides low-cost training on best defense practices to juvenile defenders. Offers free online resources and a professional listserv for defenders across the Commonwealth.
|Hannah Schaffer, Training Coordinator jdaptc@gmail.com Training Calendar: N/A
|Juvenile Delinquency Low-Cost Training Free Online Resources Listserv
|
JLC works to reduce the harm of the child welfare and justice systems through impact litigation, policy reform, advocacy, and professional training and education.
|Malik Pickett, Senior Attorney mpickett@jlc.org Training Calendar: N/A
|Juvenile Delinquency Completely Free Litigation Assistance
