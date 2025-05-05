Skip to agency navigation
Skip to main content

Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    Swimming Pool Prices

    As published in the Pennsylvania Bulletin, the following price ranges are used by parks to establish their specific price for pool admission. These prices are only for park-operated swimming pools. Pools operated by a concessionaire will have different prices. Park specific prices are below.

     

    A family consists of five people living in one family unit (persons living under one household). Additional family members living under the same household may buy an additional child pass at one-fifth of the cost of the annual season family pass.

    Price Ranges

    ​AdmissionTime Frame​​Resident Price​Non-Resident Price​
    ​Swimmer​Per Day​$3.00 to $15.00​$3.00 to $20.00
    ​Senior Citizen​Per Day​$1.75 to $8.00​$1.75 to $10.00
    ​Late Arrival​Per Day​$2.00 to $10.00​$2.00 to $15.00
    ​Weekend/Holiday Rate​Per Day​$4.00 to $25.00​$4.00 to $25.00
    ​Children Under 38 Inches​Per Day​free​free
    ​Children Under 42 Inches (Slide Parks Only)​Per Day​free​free
    ​Book of 20 Tickets​Per Books​$30.00 to $150.00​$30.00 to $185.00
    ​Discount for Park Camper or Cabin Occupant with Receipt​Per Day​$1.00 to $8.00​$1.00 to $12.00
    ​Season Pass ​Per Season​$40.00 to $225.00​$40.00 to $275.00
    ​Season Pass Under 12 Years Old​Per Season​$20.00 to $120.00​$20.00 to $175.00
    ​Season Pass Senior Citizen​Per Season​$30.00 to $175.00​$30.00 to $185.00
    ​Season Pass Family (5 people)​Per Season​TBD​TBD
    ​Group of 15 or More People Per Swimmer​Per Day​$2.00 to $12.00​$2.00 to $15.00

    Park Specific Pool Prices

    Caledonia State Park

    ​Admission​Time Frame​Resident Price​​Non-Resident Price
    ​Swimmer​Per Day​$10.00​$10.00
    ​Senior Citizen​Per Day​$7.00​$7.00
    ​Late Arrival (after 4:00 P.M.)​Per Day​$7.00​$7.00
    ​Children Under 38 Inches​Per Day​free​free
    ​Book of 20 Tickets​Per Book​$140.00​$140.00
    ​Additional Large Group Member (must have purchased book of 20 tickets for group)​Per Day​$7.00​$7.00
    ​Park Camper or Cabin Occupant Rate with Receipt​Per Day$5.00​$5.00
    ​Season Pass ​Per Season​$120.00​$130.00
    ​Season Pass Under 12 Years Old​Per Season​$75.00​$85.00
    ​Season Pass Senior Citizen​Per Season​$75.00​$75.00
    ​​Season Pass Family (5 people)​Per Season​$270.00​$315.00
    ​Season Pass Additional Child​​Per Season​$55.00​$63.00

    Codorus State Park

    ​AdmissionTime Frame​​Resident Price​Non-Resident Price
    ​Swimmer​Per Week Day​$10.00​$15.00
    ​Senior Citizen​Per Day​$5.00​$10.00
    ​Late Arrival (after 4:00 P.M.)​Per Week Day​$5.00​$10.00
    ​Children Under 42 Inches​Per Day​freefree
    ​Book of 20 Tickets​Per BookNA​NA
    ​Park Camper or Cabin Occupant Rate with Receipt​Per Day​$5.00​$10.00
    ​Season Pass​Per Season​$100.00​$200.00
    Season Pass Under 12 Years OldPer Season$75.00$100.00
    ​Season Pass Family (5 people)​Per Season​$300.00​$400.00
    Season Pass SeniorPer Season$85.00$170.00
    ​​Season Pass Additional Child​​Per Season​​$60.00​​$80.00

    Frances Slocum State Park

    ​AdmissionTime Frame​​Resident Price​Non-Resident Price
    ​Swimmer​Per Day​$8.00​$8.00
    ​Senior Citizen​Per Day​$6.00​$6.00
    ​Late Arrival (after 4:00 P.M.)​Per Day​$7.00​$7.00
    ​Children Under 42 Inches​Per Day​freefree
    ​Book of 20 Tickets​Per Book$100.00$100.00
    ​Park Camper or Cabin Occupant Rate with Receipt​Per Day​$5.00​$5.00
    ​Season Pass ​Per Season​$70.00​$70.00
    ​Season Pass Under 12 Years Old​Per Season​$60.00​$60.00
    ​Season Pass Senior Citizen​Per Season​$50.00​$50.00
    ​Season Pass Family (5 people)​Per Season​$200.00​$200.00
    ​Season Pass Additional Child​Per Season​$40.00​$40.00
    ​Group of 15 or More People Per SwimmerPer Day​$6.00​$6.00

    Lackawanna State Park

    ​AdmissionTime Frame​​Resident Price​Non-Resident Price
    ​Swimmer​Per Day​$7.00​$7.00
    ​Senior Citizen​Per Day​$6.00​$6.00
    ​Late Arrival (after 4:00 P.M.)​Per Day​$6.00​$6.00
    ​Children Under 38 Inches​Per Day​freefree
    ​Book of 20 Tickets​Per Book$90.00$90.00
    ​Park Camper or Cabin Occupant Rate with Receipt​Per Day​$4.00​$4.00
    ​Season Pass Adult​Per Season​$60.00​$60.00
    ​Season Pass Under 12 Years Old​Per Season​$60.00​$60.00
    ​Season Pass Senior Citizen​Per Season​$50.00​$50.00
    ​Season Pass Family (5 people)​Per Season​$200.00​$200.00
    ​Season Pass Additional Child​Per Season​$40.00​$40.00
    ​Group of 15 or More People Per SwimmerPer Day​$5.00​$5.00

    Little Buffalo State Park

    Only cash is accepted at the pool.

    ​AdmissionTime Frame​​Resident Price​Non-Resident Price
    ​Swimmer​Per Week Day​$6.00​$6.00
    ​Swimmer Holiday/Weekend​Per Day​$7.00​$7.00
    ​Senior Citizen​Per Day​$4.00​$4.00
    ​Late Arrival (after 4:00 P.M.)​Per Day​$5.00​$5.00
    ​Children Under 42 Inches​Per Day​freefree
    ​Book of 20 Tickets​Per Book$100.00$100.00
    ​Park Camper or Cabin Occupant Rate with Receipt​Per Day​$4.00​$4.00
    ​Season Pass Adult​Per Season​$60.00​$60.00
    ​Season Pass Under 12 Years Old​Per Season​$42.00​$42.00
    ​Season Pass Senior Citizen​Per Season​$50.00​$50.00
    ​Season Pass Family (5 people)​Per Season​$210.00​$210.00
    ​Season Pass Additional Child​Per Season​$42.00​$42.00