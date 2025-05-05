Swimming Pool Prices

Price Ranges
|Admission
|Time Frame
|Resident Price
|Non-Resident Price
|Swimmer
|Per Day
|$3.00 to $15.00
|$3.00 to $20.00
|Senior Citizen
|Per Day
|$1.75 to $8.00
|$1.75 to $10.00
|Late Arrival
|Per Day
|$2.00 to $10.00
|$2.00 to $15.00
|Weekend/Holiday Rate
|Per Day
|$4.00 to $25.00
|$4.00 to $25.00
|Children Under 38 Inches
|Per Day
|free
|free
|Children Under 42 Inches (Slide Parks Only)
|Per Day
|free
|free
|Book of 20 Tickets
|Per Books
|$30.00 to $150.00
|$30.00 to $185.00
|Discount for Park Camper or Cabin Occupant with Receipt
|Per Day
|$1.00 to $8.00
|$1.00 to $12.00
|Season Pass
|Per Season
|$40.00 to $225.00
|$40.00 to $275.00
|Season Pass Under 12 Years Old
|Per Season
|$20.00 to $120.00
|$20.00 to $175.00
|Season Pass Senior Citizen
|Per Season
|$30.00 to $175.00
|$30.00 to $185.00
|Season Pass Family (5 people)
|Per Season
|TBD
|TBD
|Group of 15 or More People Per Swimmer
|Per Day
|$2.00 to $12.00
|$2.00 to $15.00
Park Specific Pool Prices
Caledonia State Park
|Admission
|Time Frame
|Resident Price
|Non-Resident Price
|Swimmer
|Per Day
|$10.00
|$10.00
|Senior Citizen
|Per Day
|$7.00
|$7.00
|Late Arrival (after 4:00 P.M.)
|Per Day
|$7.00
|$7.00
|Children Under 38 Inches
|Per Day
|free
|free
|Book of 20 Tickets
|Per Book
|$140.00
|$140.00
|Additional Large Group Member (must have purchased book of 20 tickets for group)
|Per Day
|$7.00
|$7.00
|Park Camper or Cabin Occupant Rate with Receipt
|Per Day
|$5.00
|$5.00
|Season Pass
|Per Season
|$120.00
|$130.00
|Season Pass Under 12 Years Old
|Per Season
|$75.00
|$85.00
|Season Pass Senior Citizen
|Per Season
|$75.00
|$75.00
|Season Pass Family (5 people)
|Per Season
|$270.00
|$315.00
|Season Pass Additional Child
|Per Season
|$55.00
|$63.00
Codorus State Park
|Admission
|Time Frame
|Resident Price
|Non-Resident Price
|Swimmer
|Per Week Day
|$10.00
|$15.00
|Senior Citizen
|Per Day
|$5.00
|$10.00
|Late Arrival (after 4:00 P.M.)
|Per Week Day
|$5.00
|$10.00
|Children Under 42 Inches
|Per Day
|free
|free
|Book of 20 Tickets
|Per Book
|NA
|NA
|Park Camper or Cabin Occupant Rate with Receipt
|Per Day
|$5.00
|$10.00
|Season Pass
|Per Season
|$100.00
|$200.00
|Season Pass Under 12 Years Old
|Per Season
|$75.00
|$100.00
|Season Pass Family (5 people)
|Per Season
|$300.00
|$400.00
|Season Pass Senior
|Per Season
|$85.00
|$170.00
|Season Pass Additional Child
|Per Season
|$60.00
|$80.00
Frances Slocum State Park
|Admission
|Time Frame
|Resident Price
|Non-Resident Price
|Swimmer
|Per Day
|$8.00
|$8.00
|Senior Citizen
|Per Day
|$6.00
|$6.00
|Late Arrival (after 4:00 P.M.)
|Per Day
|$7.00
|$7.00
|Children Under 42 Inches
|Per Day
|free
|free
|Book of 20 Tickets
|Per Book
|$100.00
|$100.00
|Park Camper or Cabin Occupant Rate with Receipt
|Per Day
|$5.00
|$5.00
|Season Pass
|Per Season
|$70.00
|$70.00
|Season Pass Under 12 Years Old
|Per Season
|$60.00
|$60.00
|Season Pass Senior Citizen
|Per Season
|$50.00
|$50.00
|Season Pass Family (5 people)
|Per Season
|$200.00
|$200.00
|Season Pass Additional Child
|Per Season
|$40.00
|$40.00
|Group of 15 or More People Per Swimmer
|Per Day
|$6.00
|$6.00
Lackawanna State Park
|Admission
|Time Frame
|Resident Price
|Non-Resident Price
|Swimmer
|Per Day
|$7.00
|$7.00
|Senior Citizen
|Per Day
|$6.00
|$6.00
|Late Arrival (after 4:00 P.M.)
|Per Day
|$6.00
|$6.00
|Children Under 38 Inches
|Per Day
|free
|free
|Book of 20 Tickets
|Per Book
|$90.00
|$90.00
|Park Camper or Cabin Occupant Rate with Receipt
|Per Day
|$4.00
|$4.00
|Season Pass Adult
|Per Season
|$60.00
|$60.00
|Season Pass Under 12 Years Old
|Per Season
|$60.00
|$60.00
|Season Pass Senior Citizen
|Per Season
|$50.00
|$50.00
|Season Pass Family (5 people)
|Per Season
|$200.00
|$200.00
|Season Pass Additional Child
|Per Season
|$40.00
|$40.00
|Group of 15 or More People Per Swimmer
|Per Day
|$5.00
|$5.00
Little Buffalo State Park
Only cash is accepted at the pool.
|Admission
|Time Frame
|Resident Price
|Non-Resident Price
|Swimmer
|Per Week Day
|$6.00
|$6.00
|Swimmer Holiday/Weekend
|Per Day
|$7.00
|$7.00
|Senior Citizen
|Per Day
|$4.00
|$4.00
|Late Arrival (after 4:00 P.M.)
|Per Day
|$5.00
|$5.00
|Children Under 42 Inches
|Per Day
|free
|free
|Book of 20 Tickets
|Per Book
|$100.00
|$100.00
|Park Camper or Cabin Occupant Rate with Receipt
|Per Day
|$4.00
|$4.00
|Season Pass Adult
|Per Season
|$60.00
|$60.00
|Season Pass Under 12 Years Old
|Per Season
|$42.00
|$42.00
|Season Pass Senior Citizen
|Per Season
|$50.00
|$50.00
|Season Pass Family (5 people)
|Per Season
|$210.00
|$210.00
|Season Pass Additional Child
|Per Season
|$42.00
|$42.00