Accessibility

Accessible Facilities and Features
Bonnell Flats
Latrine is ADA-accessible. Camping facilities are not.
Cammal Comfort Station
Latrine is ADA-accessible, flat surface (TSA to concrete).
Black Walnut Bottom
Parking, rail trail access, and comfort station are ADA-accessible.
Hillborn Comfort Station
Latrine is ADA-accessible.
Tomb Flats
ADA-accessible parking and access to ADA-accessible latrine via flat gravel path.
Haneyville Parking Area
ADA-accessible parking and access to accessible latrine via a gravel path.
Loacted at Haneyville ATV parking area.
Pine Creek Rail Trail
ADA-accessible biking, hiking, and cross country ski trail.
Jersey Shore Parking Area
ADA-accessible comfort station and paved parking area.
ADA-accessible interpretive panels.
Ross Run Parking Area
Parking and rail trail access are ADA-accessible.
Ramp extends from parking area to rail trail.
Clark Farm / Utceter Station
Parking and rail trail access are ADA-accessible.
Ramp extends from parking area to rail trail.
Slate Run Parking Area
Parking lot and trailhead are ADA-accessible. Ramp extends from parking area to rail trail.
ADA-accessible interpretive panels.
Whitetail Parking Area
Parking Lot, latrine and trailhead are ADA-accessible.
Ramp extends from parking area to rail trail.
ADA-accessible interpretive panels.
Waterville Parking Area
Parking lot is ADA-accessible flat surface from parking lot to rail trail.
ADA-accessible interpretive panels.
Ramsey Parking Area
ADA-accessible paved parking and flat gravel access to rail trail.
Tiadaghton State Forest Resource Management Center
Parking lot, facility, restrooms, and interpretive displays are ADA-accessible.
Tomb Flats
ADA-accessible parking and paved ramp to ADA-accessible fishing pier.
Pier has raised concrete berm for safety.
Tomb Flats Camping Area
Sites 001 and 002 (TF001, TF002) are ADA-accessible.
Parking, picnic table, fire ring are ADA-compliant.
Latrine near campsites is ADA-accessible.