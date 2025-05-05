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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

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    Bald Eagle State Forest

    Accessibility

    Bald Eagle State Forest offers a range of accessibility accommodations to ensure all visitors can enjoy its natural beauty and recreational opportunities. 

    Accessible Facilities and Features

    Bonnell Flats

    Latrine is ADA-accessible. Camping facilities are not.

     

    Cammal Comfort Station

    Latrine is ADA-accessible, flat surface (TSA to concrete).

     

    Black Walnut Bottom

    Parking, rail trail access, and comfort station are ADA-accessible.

     

     

    Hillborn Comfort Station

    Latrine is ADA-accessible.

    Tomb Flats

    ADA-accessible parking and access to ADA-accessible latrine via flat gravel path.

     

     

    Haneyville Parking Area

    ADA-accessible parking and access to accessible latrine via a gravel path.

    Loacted at Haneyville ATV parking area.

    Pine Creek Rail Trail

    ADA-accessible biking, hiking, and cross country ski trail.

    Jersey Shore Parking Area

    ADA-accessible comfort station and paved parking area.

    ADA-accessible interpretive panels.

     

    Ross Run Parking Area

    Parking and rail trail access are ADA-accessible. 

    Ramp extends from parking area to rail trail.

     

    Clark Farm / Utceter Station 

    Parking and rail trail access are ADA-accessible. 

    Ramp extends from parking area to rail trail.

     

    Slate Run Parking Area

    Parking lot and trailhead are ADA-accessible. Ramp extends from parking area to rail trail.

    ADA-accessible interpretive panels.

    Whitetail Parking Area

    Parking Lot, latrine and trailhead are ADA-accessible.

    Ramp extends from parking area to rail trail.

    ADA-accessible interpretive panels.

     

     

    Waterville Parking Area

    Parking lot is ADA-accessible flat surface from parking lot to rail trail.

    ADA-accessible interpretive panels.

     

    Ramsey Parking Area

    ADA-accessible paved parking and flat gravel access to rail trail.

    Tiadaghton State Forest Resource Management Center

    Parking lot, facility, restrooms, and interpretive displays are ADA-accessible.

     

    Tomb Flats

    ADA-accessible parking and paved ramp to ADA-accessible fishing pier.

    Pier has raised concrete berm for safety.

    Tomb Flats Camping Area

    Sites 001 and 002 (TF001, TF002) are ADA-accessible.

    Parking, picnic table, fire ring are ADA-compliant.

    Latrine near campsites is ADA-accessible.