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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Sproul State Forest

    Accessibility

    Sproul State Forest offers a range of accessibility accommodations to ensure all visitors can enjoy its natural beauty and recreational opportunities. 

    Accessible Facilities and Features

    Two Rock Vista is ADA-accessible. 

    The latrine is ADA-accessible. 

    The Russell P. Letterman Vista is ADA-accessible. 

    The latrine is ADA-accessible.

    The Bear Gap Picnic Area has a rolled gravel parking area and ADA accessible latrine.

    The Eagleton Forest Demonstration Area is an ADA-accessible interpretive trail that explains forest conditions as they relate to various management practices.

    The district office in Renovo is ADA-accessible.

    The bathroom is ADA-accessible.