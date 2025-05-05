Accessibility

Accessible Facilities and Features
Alan Seeger Pavilion A
ADA-accessible pavilion. Contains four picnic tables and a fireplace. Pavilion floor and parking lot are gravel.
Alan Seeger Pavilion B
ADA-accessible pavilion. Contains nine picnic tables, one grill, and two fireplaces. Pavilion floor surface is gravel. Grill does not meet ADA standards because of its height.
Pine Hill Picnic Area Pavilion A
ADA-accessible pavilion. Contains four picnic tables and a fireplace. Pavilion floor surface and parking lot are gravel.
Pine Hill Picnic Area Pavilion B
ADA-accessible pavilion. Contains four picnic tables. Pavilion floor surface is gravel.
Alan Seeger CXT
ADA-accessible vault toilet. Concrete parking pad for toilet.
Galbraith Gap Parking Lot CXT
ADA-accessible vault toilet. Concrete parking pad for toilet.
Pine Hill Picnic Area CXT
ADA-accessible vault toilet. Concrete parking pad for toilet.
Musser Gap Parking Lot CXT
ADA-accessible vault toilet. Concrete parking pad for toilet.
Rothrock State Forest District Office
ADA-accessible office and bathroom. Parking lot is paved. Sidewalk is concrete.