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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Rothrock State Forest

    Accessibility

    Rothrock State Forest offers a range of accessibility accommodations to ensure all visitors can enjoy its natural beauty and recreational opportunities. 

    Accessible Facilities and Features

    Alan Seeger Pavilion A

    ADA-accessible pavilion. Contains four picnic tables and a fireplace. Pavilion floor and parking lot are gravel. 

    Alan Seeger Pavilion B

    ADA-accessible pavilion. Contains nine picnic tables, one grill, and two fireplaces. Pavilion floor surface is gravel. Grill does not meet ADA standards because of its height.

    Pine Hill Picnic Area Pavilion A

    ADA-accessible pavilion. Contains four picnic tables and a fireplace. Pavilion floor surface and parking lot are gravel. 

    Pine Hill Picnic Area Pavilion B

    ADA-accessible pavilion. Contains four picnic tables. Pavilion floor surface is gravel.

    Alan Seeger CXT

    ADA-accessible vault toilet. Concrete parking pad for toilet.

    Galbraith Gap Parking Lot CXT

    ADA-accessible vault toilet. Concrete parking pad for toilet.

    Pine Hill Picnic Area CXT

    ADA-accessible vault toilet. Concrete parking pad for toilet.

    Musser Gap Parking Lot CXT

    ADA-accessible vault toilet. Concrete parking pad for toilet.

    Rothrock State Forest District Office

    ADA-accessible office and bathroom. Parking lot is paved. Sidewalk is concrete. 