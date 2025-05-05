BICCCD
INSURER NAME
H
|
|6711
|H.C. PHARMACY CENTRAL, INC
|6880
|HAP SENIOR CARE INC DBA BEAVER MEADOWS
|7075
|HARMAR VILLAGE HEALTH & REHAB CENTER LLC
|7077
|HARMON HOUSE HEALTH & REHAB CENTER LLC
|7031
|HARRISBURG SCHOOL DISTRICT
|6376
|HEALTH NETWORK LABORATORIES, LP
|6851
|THE HEART GROUP OF LANCASTER GENERAL HEALTH
|6888
|HEATING SOLUTIONS SALES COMPANY LLC
|6629
|HEMATOLOGY ONCOLOGY ASSOCIATION
|6995
|HENDORN, INC.
|6471
|HERITAGE SHADYSIDE (THE)
|1657
|HERR & SACCO
|1562
|HERR FOODS, INC.
|1277
|HERSHEY COMPANY (THE)
|7028
|HERSHEY LICENSING COMPANY (THE)
|7002
|HERSHEY SALES COMPANY (THE)
|7059
|HERSHEY SALTY SNACKS COMPANY (THE)
|7001
|HERSHEY SALTY SNACKS SALES COMPANY (THE)
|7003
|HERSHEY SOURCING COMPANY (THE)
|1262
|HIGHLANDS HOSPITAL
|6839
|HIGHMARK BCBSD
|6823
|HIGHMARK HEALTH
|1587
|HIGHMARK INC
|7063
|HIGHMARK WEST VIRGINIA INC
|7038
|HIGHMARK WESTERN AND NORTHEASTERN NEW YORK INC
|7081
|HILLTOP HEIGHTS HEALTH & REHAB CENTER, LLC
|6840
|HM HEALTH SOLUTIONS INC
|6838
|HM LIFE INSURANCE COMPANY
|5244
|HOLY REDEEMER ACTIVE AND RETIREMENT LIVING COMMUNITIES
|1552
|HOLY REDEEMER HEALTH SYSTEMS
|6448
|HOMEWOOD AT HANOVER PA, INC.
|6449
|HOMEWOOD AT MARTINSBURG PA, INC.
|6637
|HOMEWOOD AT SPRING HOUSE ESTATES, INC.
|5440
|HR PHYSICIAN SERVICES
|5458
|HUMANGOOD PENNSYLVANIA
|6616
|HUNTINGTON BANCSHARES INC
|6767
|HUNTINGTON INSURANCE, INC.
|6769
|HUNTINGTON INVESTMENT COMPANY
|6770
|HUNTINGTON NATIONAL BANK
|0428
|HYATT CORPORATION
Back to Top
I
|
|6970
|INDIAN CREEK HEALTH CARE INC
|6427
|INGRAM DISTRIBUTION MANAGEMENT LLC
|6428
|INGRAM MANAGEMENT COMPANY
|5124
|INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH
|6723
|INTERVET INC.
Back to Top
J
|
|7034
|J. C. BLAIR MEMORIAL HOSPITAL D/B/A PENN HIGHLANDS HUNTINGDO
|6168
|JAMESON CARE CENTER, INC.
|1219
|JEFFERSON REGIONAL MEDICAL CENTER
|6438
|JEFFERSON UNIVERSITY PHYSICIANS
|1770
|JEWISH HOME OF EASTERN PENNSYLVANIA
|6946
|JULIA RIBAUDO HEALTHCARE GROUP, LLC
Back to Top
K
|
|1998
|KEN-CREST CENTERS
|1999
|KEN-CREST SERVICES
|5257
|KIDSPEACE CHILDREN'S HOSPITAL, INC.
|5254
|KIDSPEACE CORPORATION
|5256
|KIDSPEACE NATIONAL CENTERS, INC.
|6510
|KIMBERLY CLARK PA LLC
|6948
|KINGSTON SNF HEALTHCARE, LLC
|7080
|KITTANNING HEALTH & REHAB CENTER LLC
|6546
|KNIGHT TRANSPORTATION, INC.
|6816
|KP ACQUISITION LLC
Back to Top
L
|
|1496
|LANCASTER GENERAL HEALTH
|6855
|LANCASTER GENERAL HEALTH FOUNDATION
|6861
|LANCASTER GENERAL HEALTH-COLUMBIA CENTER
|1497
|LANCASTER GENERAL HOSPITAL
|6582
|LANCASTER GENERAL MEDICAL GROUP
|6492
|LANCASTER METAL MANUFACTURING, INC.
|6973
|LANGHORNE GARDENS HEALTH & REHABILITATION CENTER DBA
|5445
|LANGHORNE PHYSICIAN SERVICES INC.
|1326
|LANKENAU INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH
|6913
|LANSDALE HOSPITAL
|1588
|LATROBE AREA HOSPITAL
|6968
|LEADER FAMILY HOSPICE LLC
|1847
|LEATHERWOOD LLC
|6910
|LEHIGH VALLEY HEALTH NETWORK EMERGENCY MEDICAL SERVICES
|1628
|LEHIGH VALLEY HEALTH NETWORK, INC.
|1630
|LEHIGH VALLEY HEALTH SERVICES, INC.
|1629
|LEHIGH VALLEY HOSPITAL
|7114
|LEHIGH VALLEY HOSPITAL - HAZLETON
|7115
|LEHIGH VALLEY HOSPITAL - SCHUYLKILL
|5324
|LEHIGH VALLEY PHYSICIANS GROUP
|6813
|LIFE ST. MARY
|6716
|THE LONG COMMUNITY INC.
|7041
|LORD CORPORATION
|7012
|LTC PERSONNEL, LLC