    H - I - J - K - L

    BICCCD     

    INSURER NAME

    H

    		 
    6711H.C. PHARMACY CENTRAL, INC
    6880HAP SENIOR CARE INC DBA BEAVER MEADOWS
    7075HARMAR VILLAGE HEALTH & REHAB CENTER LLC
    7077HARMON HOUSE HEALTH & REHAB CENTER LLC
    7031HARRISBURG SCHOOL DISTRICT
    ​6376HEALTH NETWORK LABORATORIES, LP
    6851THE HEART GROUP OF LANCASTER GENERAL HEALTH
    6888HEATING SOLUTIONS SALES COMPANY LLC
    6629HEMATOLOGY ONCOLOGY ASSOCIATION
    6995HENDORN, INC.
    6471HERITAGE SHADYSIDE (THE)
    1657HERR & SACCO
    1562HERR FOODS, INC.
    1277HERSHEY COMPANY (THE)
    7028HERSHEY LICENSING COMPANY (THE)
    7002HERSHEY SALES COMPANY (THE)
    7059HERSHEY SALTY SNACKS COMPANY (THE)
    7001HERSHEY SALTY SNACKS SALES ​COMPANY (THE)
    7003HERSHEY SOURCING COMPANY (THE)
    1262HIGHLANDS HOSPITAL
    6839HIGHMARK BCBSD
    6823HIGHMARK HEALTH
    1587HIGHMARK INC
    7063HIGHMARK WEST VIRGINIA INC
    7038HIGHMARK WESTERN AND NORTHEASTERN NEW YORK INC
    7081HILLTOP HEIGHTS HEALTH & REHAB CENTER, LLC
    6840HM HEALTH SOLUTIONS INC
    6838HM LIFE INSURANCE COMPANY
    5244HOLY REDEEMER ACTIVE AND RETIREMENT LIVING COMMUNITIES
    1552HOLY REDEEMER HEALTH SYSTEMS
    6448HOMEWOOD AT HANOVER PA, INC.
    6449HOMEWOOD AT MARTINSBURG PA, INC.
    6637HOMEWOOD AT SPRING HOUSE ESTATES, INC.
    ​5440HR PHYSICIAN SERVICES
    5458HUMANGOOD PENNSYLVANIA
    6616HUNTINGTON BANCSHARES INC
    6767HUNTINGTON INSURANCE, INC.
    6769HUNTINGTON INVESTMENT COMPANY
    6770HUNTINGTON NATIONAL BANK
    ​0428HYATT CORPORATION

    I

    		 
    6970INDIAN CREEK HEALTH CARE INC
    6427INGRAM DISTRIBUTION MANAGEMENT LLC
    6428INGRAM MANAGEMENT COMPANY
    5124INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH
    6723INTERVET INC.

    J

    		 
    7034J. C. BLAIR MEMORIAL HOSPITAL D/B/A PENN HIGHLANDS HUNTINGDO
    6168JAMESON CARE CENTER, INC.
    1219JEFFERSON REGIONAL MEDICAL CENTER
    6438JEFFERSON UNIVERSITY PHYSICIANS
    ​1770JEWISH HOME OF EASTERN PENNSYLVANIA
    6946JULIA RIBAUDO HEALTHCARE GROUP, LLC

    K

    		 
    1998KEN-CREST CENTERS
    1999KEN-CREST SERVICES
    5257KIDSPEACE CHILDREN'S HOSPITAL, INC.
    5254KIDSPEACE CORPORATION
    5256KIDSPEACE NATIONAL CENTERS, INC.
    6510KIMBERLY CLARK PA LLC
    6948KINGSTON SNF HEALTHCARE, LLC
    7080KITTANNING HEALTH & REHAB CENTER LLC
    6546KNIGHT TRANSPORTATION, INC.
    6816KP ACQUISITION LLC

    L

    		 
    1496LANCASTER GENERAL HEALTH
    6855LANCASTER GENERAL HEALTH FOUNDATION
    6861LANCASTER GENERAL HEALTH-COLUMBIA CENTER 
    1497LANCASTER GENERAL HOSPITAL
    6582LANCASTER GENERAL MEDICAL GROUP
    6492LANCASTER METAL MANUFACTURING, INC.
    6973LANGHORNE GARDENS HEALTH & REHABILITATION CENTER DBA
    5445LANGHORNE PHYSICIAN SERVICES INC.
    1326LANKENAU INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH
    6913LANSDALE HOSPITAL 
    1588LATROBE AREA HOSPITAL
    6968LEADER FAMILY HOSPICE LLC
    1847LEATHERWOOD LLC
    6910
    		LEHIGH VALLEY HEALTH NETWORK EMERGENCY MEDICAL SERVICES
    ​1628LEHIGH VALLEY HEALTH NETWORK, INC.
    1630LEHIGH VALLEY HEALTH SERVICES, INC.
    1629LEHIGH VALLEY HOSPITAL
    7114LEHIGH VALLEY HOSPITAL - HAZLETON
    7115LEHIGH VALLEY HOSPITAL - SCHUYLKILL
    5324LEHIGH VALLEY PHYSICIANS GROUP
    6813LIFE ST. MARY
    6716THE LONG COMMUNITY INC.
    7041LORD CORPORATION
    ​7012LTC PERSONNEL, LLC
