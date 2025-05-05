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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

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    State Workers' Insurance Fund (SWIF)

    SWIF District Offices

    SWIF has eight district offices throughout the Commonwealth: Philadelphia, Harrisburg, Pottsville, Sunbury, Pittsburgh, Scranton, Erie, and Johnstown. These offices provide full claims processing and policyholder services.

    DistrictOffice AddressCounties Served

    1 - Philadelphia

    		State Workers' Insurance Fund
    801 Market Street, Suite 4101
    Philadelphia, PA 19107
    215-560-1860
    FAX 215-560-2951    		Bucks
    Chester
    Delaware
    Montgomery
    Philadelphia*

    2 - Harrisburg

    		State Workers' Insurance Fund
    651 Boas Street, Suite 724
    Harrisburg, PA 17121
    717-787-3848
    FAX 717-525-5112    		Adams
    Cumberland
    Dauphin*
    Franklin
    Juniata
    Lancaster
    Mifflin
    Perry
    York

    3 - Pottsville

    		State Workers' Insurance Fund
    1410 Laurel Blvd, Suite 3
    Pottsville, PA, 17901-1800
    570-621-3142
    FAX: 570-621-3161    		Berks
    Carbon
    Lebanon
    Lehigh
    Monroe
    Northampton
    Schuylkill*
    4 - SunburyState Workers' Insurance Fund
    2 East Arch Street , Rm 205
    Shamokin PA 17872
    570-988-5549
    FAX 570-988-5547    		Centre
    Clinton
    Columbia
    Lycoming
    Montour
    Northumberland*
    Potter
    Snyder
    Tioga
    Union

    5 - Pittsburgh

    		State Workers' Insurance Fund
    301 Fifth Avenue, Suite 230
    Pittsburgh, PA 15222
    412-880-0292     		Allegheny*
    Armstrong
    Beaver
    Butler
    Clarion
    Greene
    Lawrence
    Mercer
    Washington
    Westmoreland

    6 - Scranton

    		State Workers' Insurance Fund
    100 Lackawanna Avenue, 4th Floor
    Scranton, PA 18503-1938
    570-963-4608
    FAX 570-963-4874    		Bradford
    Lackawanna*
    Luzerne
    Pike
    Sullivan
    Susquehanna
    Wayne
    Wyoming
    7 - ErieState Workers' Insurance Fund
    448 West 11th St., Suite B
    Erie, PA 16501
    814-871-4421
    FAX 814-871-4855    		Cameron
    Crawford
    Elk
    Erie*
    Forest
    McKean
    Venango
    Warren
    9 - JohnstownState Workers' Insurance Fund
    607 Main Street, Suite 300
    Johnstown, PA 15901-2196
    814-533-2351
    FAX 814-533-2394    		Bedford
    Blair
    Cambria*
    Clearfield
    Fayette
    Fulton
    Huntingdon
    Indiana
    Jefferson
    Somerset

    *Indicates where District Office is located