SWIF District Offices

|District
|Office Address
|Counties Served
1 - Philadelphia
|State Workers' Insurance Fund
801 Market Street, Suite 4101
Philadelphia, PA 19107
215-560-1860
FAX 215-560-2951
|Bucks
Chester
Delaware
Montgomery
Philadelphia*
2 - Harrisburg
|State Workers' Insurance Fund
651 Boas Street, Suite 724
Harrisburg, PA 17121
717-787-3848
FAX 717-525-5112
|Adams
Cumberland
Dauphin*
Franklin
Juniata
Lancaster
Mifflin
Perry
York
3 - Pottsville
|State Workers' Insurance Fund
1410 Laurel Blvd, Suite 3
Pottsville, PA, 17901-1800
570-621-3142
FAX: 570-621-3161
|Berks
Carbon
Lebanon
Lehigh
Monroe
Northampton
Schuylkill*
|4 - Sunbury
|State Workers' Insurance Fund
2 East Arch Street , Rm 205
Shamokin PA 17872
570-988-5549
FAX 570-988-5547
|Centre
Clinton
Columbia
Lycoming
Montour
Northumberland*
Potter
Snyder
Tioga
Union
5 - Pittsburgh
|State Workers' Insurance Fund
301 Fifth Avenue, Suite 230
Pittsburgh, PA 15222
412-880-0292
|Allegheny*
Armstrong
Beaver
Butler
Clarion
Greene
Lawrence
Mercer
Washington
Westmoreland
6 - Scranton
|State Workers' Insurance Fund
100 Lackawanna Avenue, 4th Floor
Scranton, PA 18503-1938
570-963-4608
FAX 570-963-4874
|Bradford
Lackawanna*
Luzerne
Pike
Sullivan
Susquehanna
Wayne
Wyoming
|7 - Erie
|State Workers' Insurance Fund
448 West 11th St., Suite B
Erie, PA 16501
814-871-4421
FAX 814-871-4855
|Cameron
Crawford
Elk
Erie*
Forest
McKean
Venango
Warren
|9 - Johnstown
|State Workers' Insurance Fund
607 Main Street, Suite 300
Johnstown, PA 15901-2196
814-533-2351
FAX 814-533-2394
|Bedford
Blair
Cambria*
Clearfield
Fayette
Fulton
Huntingdon
Indiana
Jefferson
Somerset
*Indicates where District Office is located