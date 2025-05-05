    Fort Washington State Park

    Accessibility

    Fort Washington State Park offers a range of accessibility accommodations to ensure all visitors can enjoy its natural beauty and recreational opportunities. 

    Accessible Facilities and Features

    Accessible Camping Sites

    Organized Group Tenting - Site A

    This organized group tenting site can accommodate up to 100 people. Please note: the area is flat grass and not paved.

    Organized Group Tenting - Site B

    This organized group tenting site can accommodate up to 20 people. Please note: the area is flat grass and not paved.

    Organized Group Tenting - Site C

    This organized group tenting site can accommodate up to 40 people. Please note: the area is flat grass and not paved.

    Organized Group Tenting - Site D

    This organized group tenting site can accommodate up to 60 people. Please note: the area is flat grass and not paved.

    Picnic Tables and Pavilions

    Flourtown Pavilion

    Flourtown pavilion can accommodate up to 200 people.

    Militia Hill Pavilion 1

    Militia Hill Pavilion 1 can accommodate up to 80 people.

    Militia Hill Pavilion 3

    Militia Hill Pavilion 3 can accommodate up to 100 people.

    A short but winding sidewalk leads to a small brown pavilion that covers one picnic table and one bench in a wooded area.

    Lot 5 Pavilion (Non-Reservable)

    Pavilion 5 features a covered picnic table and bench.

    Militia Hill - The Hawk Watch Deck has an ADA accessible lower-level viewing platform.

    ADA parking available nearby in Lot 5.