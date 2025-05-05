Accessibility

Accessible Facilities and Features
Organized Group Tenting - Site A
This organized group tenting site can accommodate up to 100 people. Please note: the area is flat grass and not paved.
Organized Group Tenting - Site B
This organized group tenting site can accommodate up to 20 people. Please note: the area is flat grass and not paved.
Organized Group Tenting - Site C
This organized group tenting site can accommodate up to 40 people. Please note: the area is flat grass and not paved.
Organized Group Tenting - Site D
This organized group tenting site can accommodate up to 60 people. Please note: the area is flat grass and not paved.
Militia Hill Pavilion 1
Militia Hill Pavilion 1 can accommodate up to 80 people.
Militia Hill Pavilion 3
Militia Hill Pavilion 3 can accommodate up to 100 people.
Lot 5 Pavilion (Non-Reservable)
Pavilion 5 features a covered picnic table and bench.
Militia Hill - The Hawk Watch Deck has an ADA accessible lower-level viewing platform.
ADA parking available nearby in Lot 5.