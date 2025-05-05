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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Bald Eagle State Forest

    Accessibility

    Bald Eagle State Forest offers a range of accessibility accommodations to ensure all visitors can enjoy its natural beauty and recreational opportunities. 

    Accessible Facilities and Features

     Bradley Wales Picnic Area

    ADA-accessible picnic area and latrine available.

    County Bridge Picnic Area

    ADA-accessible picnic area and latrine available.

    Canada Run Comfort Station

    ADA-accessible latrine along Pine Creek Rail Trail.

    Four Mile Comfort Station

    ADA-accessible latrine along Pine Creek Rail Trail.

    Big Meadows Boat Launch

    ADA-accessible latrine is available but boat launch is not ADA-accessible.

    Marsh Creek Access Pine Creek Rail Trail

    ADA-accessible trailhead to access Pine Creek Rail Trail.

    Darling Run Access Pine Creek Rail Trail

    ADA-accessible trailhead to access Pine Creek Rail Trail. Latrine is ADA-accessible.

    Butler Access Pine Creek Rail Trail

    ADA-accessible trailhead with access to Pine Creek Rail Trail. Latrine is ADA-accessible.

     

    Tiadaghton Access Pine Creek Rail Trail

    ADA-accessible trailhead to access Pine Creek Rail Trail. Latrine is ADA-accessible.

    Blackwell Access Pine Creek Rail Trail

    ADA-accessible trailhead to access Pine Creek Rail Trail. Latrine is ADA-accessible.

     

    Rattlesnake Rock Access Pine Creek Rail Trail

    ADA-accessible trailhead to access Pine Creek Rail Trail. Latrine is ADA-accessible.

    Landrus Bird Blind Trailhead

    ADA-accessible trailhead and trail to Landrus Bird Blind.

    Barbour Rock Trailhead

    ADA-accessible trailhead and trail to access view of PA Grand Canyon.

    Asaph Campground Campsite 001

    Campsite and latrine are ADA-accessible.

    County Bridge Campground Campsite 014

    Campsite and latrine are ADA-accessible.