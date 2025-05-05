Accessibility

Accessible Facilities and Features
The Manny Gordon Picnic Area features a rolled gravel parking lot with ADA-accessible picnic shelter.
The picnic tables, grills, and latrine are ADA-accessible.
Fireline Camping Area
Camping area with ADA accessible table, ADA accessible grill, rolled gravel parking area, NO latrines at site.
Sassafras Hill Camping Area
Camping area with ADA-accessible table, ADA-accessible grill, rolled gravel parking area.
NO latrines at site, Viewshed of Pocono Plateau
Carvolth Camping Area
Camping area with ADA-accessible table, ADA-accessible grill, rolled gravel parking area.
NO latrines at site.