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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Pinchot State Forest

    Accessibility

    Pinchot State Forest offers a range of accessibility accommodations to ensure all visitors can enjoy its natural beauty and recreational opportunities. 

    Accessible Facilities and Features

    The Manny Gordon Picnic Area features a rolled gravel parking lot with ADA-accessible picnic shelter.

    The picnic tables, grills, and latrine are ADA-accessible.

    Fireline Camping Area

    Camping area with ADA accessible table,  ADA accessible grill, rolled gravel parking area, NO latrines at site.

    Sassafras Hill Camping Area

    Camping area with ADA-accessible table, ADA-accessible grill, rolled gravel parking area.

    NO latrines at site, Viewshed of Pocono Plateau

     

    Carvolth Camping Area

    Camping area with ADA-accessible table, ADA-accessible grill, rolled gravel parking area.

    NO latrines at site.

     