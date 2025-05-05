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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    Public Use Maps

    Elk State Forest Public Use Map (PDF)

    Sterling Run Conservation Easement (PDF)

    Hiking Trail Maps

    Brooks Run Division Trails (PDF)

    Bucktail Path Trail Guide (PDF)

    Elk Trail System (PDF)

    Fred Woods Trail Guide (PDF)

    Lower Jerry Run Natural Area Trail (PDF)

    Marshall Farm Hike, Bike, and Ski Trail (PDF)​

    Noble-Chambers Memorial Trail (PDF)

    Pine Tree Trail Guide (PDF)

    Pepper Hill Trail System (PDF)

    Quehanna Trail - Eastern Section (PDF)

    Quehanna Trail - Western Section (PDF)

    Sizerville Nature Trail Guide (PDF)

    Georeferenced Hiking Trail Maps

    These georeferenced hiking trail maps can be used with smart phone wayfinding apps and some GPS devices.

    Please do not rely on phones or other devices as a primary navigational tool -- always carry a paper copy of the map and a compass, and know how to use them.

    Brooks Run Division Trails (PDF)

    Bucktail Path (PDF)

    Elk Trail System (PDF)

    Fred Woods Trail (PDF)

    Lower Jerry Run Natural Area Trails (PDF)

    Marshall Farm Hike, Bike, and Ski Trail (PDF)​

    Noble-Chambers Memorial Trail (PDF)

    Pine Tree Trail (PDF)

    Pepper Hill Trail (PDF)

    Sizerville Nature Trail (PDF)

    Quehanna Trail East (PDF)

    Quehanna Trail West (PDF)

    Roadside Campsites Map

    Elk State Forest Roadside Campsites Map (PDF)​

    Equestrian Trail Maps

    Thunder Mountain Equestrian Trail Brochure and Map (PDF)

    Thunder Mountain Equestrian Trail Georeferenced Map (PDF)

    Snowmobile Trail Maps

    Pennsylvania Wilds Snowmobile Trail Map -- Page 1 (PDF)

    Pennsylvania Wilds Snowmobile Trail Map -- Page 2 (PDF)

    Elk State Forest Snowmobile Trails (PDF)

    East Branch Dam Snowmobile Trail -- Re-Route (PDF)

    Cross-Country Ski Trail Maps

    Sand Spring Ski Trail (PDF)

    Sinnemahoning Water Trail Maps

    Sinnemahoning Creek Water Trails: Bennett Branch (PDF)

    Sinnemahoning Creek Water Trails: Bennett Branch Georeferenced(PDF)

    Sinnemahoning Creek Water T​rails: ​Driftwood Branch and Sinnemahoning Creek (PDF)

    Sinnemahoning Creek Water T​rails: ​Driftwood Branch and Sinnemahoning Creek Georeferenced (PDF)

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