Public Use Maps
Elk State Forest Public Use Map (PDF)
Sterling Run Conservation Easement (PDF)
Hiking Trail Maps
Brooks Run Division Trails (PDF)
Bucktail Path Trail Guide (PDF)
Lower Jerry Run Natural Area Trail (PDF)
Marshall Farm Hike, Bike, and Ski Trail (PDF)
Noble-Chambers Memorial Trail (PDF)
Pepper Hill Trail System (PDF)
Quehanna Trail - Eastern Section (PDF)
Quehanna Trail - Western Section (PDF)
Sizerville Nature Trail Guide (PDF)
Georeferenced Hiking Trail Maps
These georeferenced hiking trail maps can be used with smart phone wayfinding apps and some GPS devices.
Please do not rely on phones or other devices as a primary navigational tool -- always carry a paper copy of the map and a compass, and know how to use them.
Brooks Run Division Trails (PDF)
Lower Jerry Run Natural Area Trails (PDF)
Marshall Farm Hike, Bike, and Ski Trail (PDF)
Noble-Chambers Memorial Trail (PDF)
Roadside Campsites Map
Elk State Forest Roadside Campsites Map (PDF)
Equestrian Trail Maps
Thunder Mountain Equestrian Trail Brochure and Map (PDF)
Thunder Mountain Equestrian Trail Georeferenced Map (PDF)
Snowmobile Trail Maps
Pennsylvania Wilds Snowmobile Trail Map -- Page 1 (PDF)
Pennsylvania Wilds Snowmobile Trail Map -- Page 2 (PDF)
Elk State Forest Snowmobile Trails (PDF)
East Branch Dam Snowmobile Trail -- Re-Route (PDF)
Cross-Country Ski Trail Maps
Sinnemahoning Water Trail Maps
Sinnemahoning Creek Water Trails: Bennett Branch (PDF)
Sinnemahoning Creek Water Trails: Bennett Branch Georeferenced(PDF)
Sinnemahoning Creek Water Trails: Driftwood Branch and Sinnemahoning Creek (PDF)
Sinnemahoning Creek Water Trails: Driftwood Branch and Sinnemahoning Creek Georeferenced (PDF)