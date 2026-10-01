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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    Department of Revenue

    Our mission is to fairly, efficiently, and accurately administer Pennsylvania tax and Lottery programs.

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    Department of Revenue

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