Department of Revenue

Understanding Your Notice
Notices may tell you about a problem, ask for more information, or give you an update about your account.Learn More
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October 01, 2026 Revenue Department Releases September 2026 Collections
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September 08, 2026 ICYMI: New Op-Ed Highlights How Working Pennsylvanians Tax Credit is Helping PA Families Pay for Rent and Groceries
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September 01, 2026 Revenue Department Releases August 2026 Collections
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August 27, 2026 Under Governor Shapiro’s Leadership, Property Tax/Rent Rebate Program Delivers More Than $1.1 Billion in Rebates for Eligible Older Pennsylvanians, People with Disabilities