    Penn Roosevelt State Park

    Accessibility

    Penn Roosevelt State Park offers a range of accessibility accommodations to ensure all visitors can enjoy its natural beauty and recreational opportunities. 

    Accessible Facilities and Features

    Picnic Tables and Pavilions

    Accessible Picnic Tables

    In the main picnic area, there are several ADA accessible picnic tables available.

    The Stone Fireplace, a CCC monument, located in the main picnic area is ADA accessible. 