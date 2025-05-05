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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    Division of Subsidy Administration
    Bureau of Financial Operations
    Pennsylvania Department of Education
    ra-EdSubsidyData@pa.gov

    Contact by Web Page

    Financial and Funding Information

    ​Webpage
    		​Contact Email
    Annual Financial Reportra-edSubsidyData@pa.gov
    Charter School Fundingra-CSFunding@pa.gov
    Financial Data Elementsra-edSubsidyData@pa.gov
    ​General Fund Budget
    		​ra-GFB@pa.gov
    ​Historical Subsidy Filesra-edSubsidyData@pa.gov

    Reporting

    ​Webpage
    		​Contact Email
    ​Annual Financial Reportra-CFRS@pa.gov | ra-SchlFin@pa.gov
    Child Accountingra-CAD@pa.gov
    General Fund Budgetra-GFB@pa.gov | ra-CFRS@pa.gov
    Office of Comptroller Operationsra-SchlFin@pa.gov
    Pupil Transportationra-eTran@pa.gov
    ​Section 2552.1 Forfeituresra-edSubsidyData@pa.gov
    ​Section 907-A IU Reporting​see web page
    Social Security Subsidyra-SSR@pa.gov

    Organizational Chart

    ra-EdSubsidyData@pa.gov (primary)
    see chart above for additional resources

    Valecia Pierce, Division Chief
    Isaac Salapa, Statistician

    Child Accounting Section
    Duties:  PIMS-Child Accounting; Act 80 of 1969
    Lori Sieber, Manager
    Scott Cole
    Carrie Pase

    Financial Analysis Section
    Duties:  Act 141 of 2012; Indirect cost rates
    Julie Harmantzis, Manager
    Keegan Asper
    Glenn Geib

    Subsidy Administration Section
    Duties:  State subsidies; Act 1; Pupil transportation; CS subsidy redirection; General Fund Budgets
    Isaac Colley, Manager
    Chris Hammer
    Jonathan Hollenbach​
    Ronald Krempasky