Division of Subsidy Administration
Bureau of Financial Operations
Pennsylvania Department of Education
ra-EdSubsidyData@pa.gov
Contact by Web Page
Financial and Funding Information
|Webpage
|Contact Email
|Annual Financial Report
|ra-edSubsidyData@pa.gov
|Charter School Funding
|ra-CSFunding@pa.gov
|Financial Data Elements
|ra-edSubsidyData@pa.gov
|General Fund Budget
|ra-GFB@pa.gov
|Historical Subsidy Files
|ra-edSubsidyData@pa.gov
Reporting
Organizational Chart
ra-EdSubsidyData@pa.gov (primary)
see chart above for additional resources
Valecia Pierce, Division Chief
Isaac Salapa, Statistician
Child Accounting Section
Duties: PIMS-Child Accounting; Act 80 of 1969
Lori Sieber, Manager
Scott Cole
Carrie Pase
Financial Analysis Section
Duties: Act 141 of 2012; Indirect cost rates
Julie Harmantzis, Manager
Keegan Asper
Glenn Geib
Subsidy Administration Section
Duties: State subsidies; Act 1; Pupil transportation; CS subsidy redirection; General Fund Budgets
Isaac Colley, Manager
Chris Hammer
Jonathan Hollenbach
Ronald Krempasky