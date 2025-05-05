Skip to agency navigation
Skip to main content

Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Pennsylvania Information Management System (PIMS)

    Manuals and Calendar​

    PIMS Proposed Changes

    The PIMS Change process has concluded for the 2026-27 SY.  Thank you for providing your feedback and comments.  This information is invaluable as proposed changes are considered, reviewed, and/or implemented.  These changes are reflected in the updated PIMS Manuals

     

    PIMS Archive Manuals

    2024-2025

    2023-2024

    2022-2023

    2021-2022

    2020-2021

    2019-2020

    2018-2019

    2017-2018

    2015-2016

    2014-2015  

    2013-2014

    2012-2013

    SES Provider PIMS 2011 (Excel)

    SES Provider V1.0 (Excel)