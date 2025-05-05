Manuals and Calendar​

PIMS Manuals
2026-2027
- 2026-2027 PIMS Manual Vol 1 v 1 (PDF)
- 2026-2027 PIMS Manual Vol 2 v 1 (PDF)
- Appendix A - Course Codes (Excel)
- Appendix B - Staff Assignment Codes (Excel)
- Appendix J - Language Codes (Excel)
- Appendix Q - Industry Certification Codes (Excel)
2025-2026
- 2025-2026 PIMS Manual Vol 1 v 1 (PDF)
- 2025-2026 PIMS Manual Vol 2 v 1 (PDF)
- Appendix A - Course Codes (Excel)
- Appendix B - Staff Assignment Codes (Excel)
- Appendix J - Language Codes (Excel)
- Appendix Q - Industry Certification Codes (Excel)
Data Reporting Calendar
PIMS Proposed Changes
The PIMS Change process has concluded for the 2026-27 SY. Thank you for providing your feedback and comments. This information is invaluable as proposed changes are considered, reviewed, and/or implemented. These changes are reflected in the updated PIMS Manuals
PIMS Archive Manuals
2024-2025
- 2024-2025 PIMS Manual Vol 1 v 1.1 (PDF)
- 2024-2025 PIMS Manual Vol 2 v 1.1 (PDF)
- Appendix A - Course Codes (Excel)
- Appendix B - Staff Assignment Codes (Excel)
- Appendix J - Language Codes (Excel)
- Appendix Q - Industry Certification Codes (Excel)
2023-2024
- 2023-2024 PIMS Manual Vol 1 v 1.2 (PDF)
- 2023-2024 PIMS Manual Vol 2 v 1.2 (PDF)
- Appendix A - Course Codes (Excel)
- Appendix B - Staff Assignment Codes (Excel)
- Appendix J - Language Codes (Excel)
- Appendix Q - Industry Certification Codes (Excel)
2022-2023
- 2022-2023 PIMS Manual Vol 1 v1.2 (PDF)
- 2022-2023 PIMS Manual Vol 2 v1.2 (PDF)
2021-2022
- 2021-2022 PIMS Manual Vol 1 v 1.3 (PDF)
- 2021-2022 PIMS Manual Vol 2 v 1.3 (PDF)
2020-2021
- 2020-2021 PIMS Manual Vol 1 v 1.4 (PDF)
- 2020-2021 PIMS Manual Vol 2 v 1.1 (PDF)
2019-2020
- 2019-2020 PIMS Manual Vol 1 v 1.4 (PDF)
- 2019-2020 PIMS Manual Vol 2 v 1.2 (PDF)
- 19-20 Appendix A (Excel)
- 19-20 Appendix B (Excel)
- 19-20 Appendix I & J (Excel)
- 19-20 Appendix A (Excel)
2018-2019
2017-2018
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
SES Provider PIMS 2011 (Excel)
SES Provider V1.0 (Excel)