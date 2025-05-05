Skip to agency navigation
    Elk State Forest

    Accessibility

    Elk State Forest offers a range of accessibility accommodations to ensure all visitors can enjoy its natural beauty and recreational opportunities. 

    Accessible Facilities and Features

    The Hicks Run Campground has an ADA accessible latrine.

    The Hicks Run Wildlife Viewing Area has an ADA accessible latrine and viewing blind.

    The Elk County Visitor Center is fully accessible. 