Accessible Facilities and Features
The Hicks Run Campground has an ADA accessible latrine.
The Hicks Run Wildlife Viewing Area has an ADA accessible latrine and viewing blind.
The Elk County Visitor Center is fully accessible.
Elk State Forest offers a range of accessibility accommodations to ensure all visitors can enjoy its natural beauty and recreational opportunities.
