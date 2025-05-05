Act 135 Resources
Professional Development Training Programs
- Professional Development Training Programs for Evidence-Based Reading Instruction Guidance
- Professional Development Training Programs for Evidence-Based Reading Instruction List
- Professional Development Training Programs for Evidence-Based Reading Instruction Resource (Excel)
Reading Instruction Curriculum Materials
- Curriculum Materials for Evidence-Based Reading Instruction Guidance
- Curriculum Materials for Evidence-Based Reading Instruction List
- Curriculum Materials for Evidence-Based Reading Instruction Resource (Excel)
Reading Intervention and Supplementary Curriculum Materials
- Intervention and Supplementary Curriculum Materials for Evidence-Based Reading Instruction Guidance
- Intervention and Supplementary Curriculum Materials for Evidence-Based Reading Instruction List
- Intervention and Supplementary Curriculum Materials for Evidence-Based Reading Instruction Resource (Excel)