Skip to agency navigation
Skip to main content

Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Elementary and Secondary Education

    Curriculum

    The Division of Instructional Quality provides guidance, materials and resources to educators regarding curriculum, instruction, assessment ​and regulations passed by the Pennsylvania State Board of Education (Pa. Code, Title 22, Chapter 4) related to:

    Standards Aligned System

    The Pennsylvania Department of Education’s Division of Instructional Quality maintains and supports a digital curriculum and instruction resource website – the Standards Aligned System (SAS) – which is comprised of six distinct elements that provide a common framework for continuous student, teacher, and school and district growth.

    PDE SAS

    Contacts

    Curriculum​
    		Contact
    Arts and HumanitiesO. David Deitz | 717-783-3958 | c-odeitz@pa.gov
    ​Career Education and Work
    		Jennifer Hoffman Batz | 717-346-9735 | c-jbatz@pa.gov
    Driver and Safety Education
    		John Kashatus | 717-783-4382 | johkashat​u@pa.gov
    English Language Arts ​
    		Jennifer Wicht | 717-772-3885 | jwicht@pa.gov
    Environmental Literacy and Sustainability​Tamara Peffer | 717-772-0842 | tpeffer@pa.gov
    ​ESL/Bilingual Education
    		​​Julia Puza | ​717-787-5482 | jpuza@pa.gov
    Bob Measel | 717-783-6595 | romeasel@pa.gov
    Health and Physical Education​Nick Slotterback | 717-787-9878 | nslotterba@pa.gov
    Mathematics​Kevin Mauro | 717-772-6904 | kmauro@pa.gov
    ​Personal Finance
    		​Division of Curriculum | 717-787-4234 | RA-EDINSTQUALITY​@pa.gov
    Hilary Hunt | c-hihunt@pa.gov
    ​School Counseling​
    		​Karen Rubican | ​717-395-9007 | krubican@pa.gov
    Science​
    		Jason Zimmerman | 717-783-6861 | zjason@pa.gov
    Social Studies/Economics
    		Donald McCrone | 717-783-6902 | dmccrone@pa.gov​
    ​Structured Literacy
    		​Katherine Bacher | ​717-783-6559 | kabacher@pa.gov
    Technology & Engineering​
    		Brandt Hutzel​ | 717-214-9391 | brhutzel@pa.gov
    World Languages​Division of Curriculum | 717-787-4234 | RA-EDINSTQUALITY​@pa.gov
    Administrative Support​​Alison Mosher | 717-787-9841 | amosher@pa.gov
    Jeffrey Knee | 717-705-6359 | jeknee@pa.gov