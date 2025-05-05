Contacts
|Curriculum
|Contact
|Arts and Humanities
|O. David Deitz | 717-783-3958 | c-odeitz@pa.gov
|Career Education and Work
|Jennifer Hoffman Batz | 717-346-9735 | c-jbatz@pa.gov
|Driver and Safety Education
|John Kashatus | 717-783-4382 | johkashatu@pa.gov
|English Language Arts
|Jennifer Wicht | 717-772-3885 | jwicht@pa.gov
|Environmental Literacy and Sustainability
|Tamara Peffer | 717-772-0842 | tpeffer@pa.gov
|ESL/Bilingual Education
|Julia Puza | 717-787-5482 | jpuza@pa.gov
Bob Measel | 717-783-6595 | romeasel@pa.gov
|Health and Physical Education
|Nick Slotterback | 717-787-9878 | nslotterba@pa.gov
|Mathematics
|Kevin Mauro | 717-772-6904 | kmauro@pa.gov
|Personal Finance
|Division of Curriculum | 717-787-4234 | RA-EDINSTQUALITY@pa.gov
Hilary Hunt | c-hihunt@pa.gov
|School Counseling
|Karen Rubican | 717-395-9007 | krubican@pa.gov
|Science
|Jason Zimmerman | 717-783-6861 | zjason@pa.gov
|Social Studies/Economics
|Donald McCrone | 717-783-6902 | dmccrone@pa.gov
|Structured Literacy
|Katherine Bacher | 717-783-6559 | kabacher@pa.gov
|Technology & Engineering
|Brandt Hutzel | 717-214-9391 | brhutzel@pa.gov
|World Languages
|Division of Curriculum | 717-787-4234 | RA-EDINSTQUALITY@pa.gov
|Administrative Support
|Alison Mosher | 717-787-9841 | amosher@pa.gov
Jeffrey Knee | 717-705-6359 | jeknee@pa.gov