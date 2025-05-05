PDE-2057 - School District, Charter School, CTC/AVTS and Special Program Jointure
PDE-2056 - Intermediate Unit
2025-26 Fiscal Year
(Filing Deadline 10/31/2026)
Instructions
AFR Summary of Changes Coming soon
AFR Accounting & Reporting Clarification (PDF) Coming soon
AFR User Manual (PDF) Coming soon
CFRS General User Manual (PDF)
- SD Revenue Data File Codes: 25-26 FY (Excel)
- SD Expenditure Data File Codes: 25-26 FY (Excel)
- IU Revenue Data File Codes: 25-26 FY (Excel)
- IU Expenditure Data File Codes: 25-26 FY (Excel)
AFR Data File Specifications (PDF) Valid 2025
SD Expenditure Data File Template – Text File
SD Expenditure Data File Template – csv file
SD Revenue Data File Template – Text File
SD Revenue Data File Template –csv file
IU Expenditure Data File Template – Text File
IU Expenditure Data File Template – csv file
IU Revenue Data File Template – Text File
IU Revenue Data File Template – csv file
Prior Year AFR Instructions
Please use the links below to access the components of the AFR database reporting system for prior fiscal years. These links are provided for use by schools who find it necessary to re-install a prior year AFR program for the purpose of viewing, printing, or correcting AFR data previously created.
- AFR Summary of Changes Posted 9/12/25
- AFR User Manual (PDF) Posted 9/12/25
- SD Revenue Data File Codes: 24-25 FY (Excel)
- SD Expenditure Data File Codes: 24-25 FY (Excel)
- IU Revenue Data File Codes: 24-254 FY (Excel)
- IU Expenditure Data File Codes: 24-25 FY (Excel)
- PDE Announcement Email: Upcoming Changes to FY24-25 AFR (PDF) - Updated 12/2024 with Original 2/2024
- AFR Reporting Changes for 2024-25 (PASBO - March 2025) (PDF)
- FY 2024-25 AFR: SLFS Instructions and FAQ (December 2024) (PDF)
- LEAW Expenditure Codes Available on FY2024-25 AFR (Excel) – Updated 6/3/2025
ALL LEAs
- SD Revenue Data File Codes: 23-24 FY (Excel)
- SD Expenditure Data File Codes: 23-24 FY (Excel)
- IU Revenue Data File Codes: 23-24 FY (Excel)
- IU Expenditure Data File Codes: 23-24 FY (Excel)
- AFR User Manual (PDF)
- AFR Summary of Changes (PDF)
ALL LEAs
- SD Revenue Data File Codes: 22-23 FY (Excel)
- SD Expenditure Data File Codes: 22-23 FY (Excel)
- IU Revenue Data File Codes: 22-23 FY (Excel)
- IU Expenditure Data File Codes: 22-23 FY (Excel)
- AFR User Manual (PDF)
- AFR Summary of Changes (PDF)
ALL LEA's
ALL LEA's
ALL LEA's
- SD Revenue Data File Codes: 19-20 FY (Excel)
- SD Expenditure Data File Codes: 19-20 FY (Excel)
- IU Revenue Data File Codes: 19-20 FY (Excel)
- IU Expenditure Data File Codes: 19-20 FY (Excel)
- AFR User Manual (PDF)
- AFR Summary of Changes
ALL LEA's
- SD Revenue Data File Codes: 18-19 FY (Rich Text)
- SD Expenditure Data File Codes: 18-19 FY (Excel)
- IU Revenue Data File Codes: 18-19 FY (Rich Text)
- IU Expenditure Data File Codes: 18-19 FY (Excel)
- AFR User Manual (PDF)
- AFR Summary of Changes (PDF)
Annual Financial Report questions should be directed to the Office of Comptroller Operation, School Finance staff at: RA-Schlfin@pa.gov