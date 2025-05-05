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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

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    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    PDE-2057 - School District, Charter School, CTC/AVTS and Special Program Jointure
    PDE-2056 - Intermediate Unit

    2025-26 Fiscal Year

    (Filing Deadline 10/31/2026)

    Instructions

    AFR Summary of Changes  Coming soon

    AFR Accounting & Reporting Clarification (PDF) Coming soon

    AFR User Manual (PDF) Coming soon

    CFRS General User Manual (PDF)

    ESSA Schedule AFR Instructions and FAQ (PDF)

    Prior Year AFR Instructions

    Please use the links below to access the components of the AFR database reporting system for prior fiscal years. These links are provided for use by schools who find it necessary to re-install a prior year AFR program for the purpose of viewing, printing, or correcting AFR data previously created.

    ALL LEA's

    Annual Financial Report questions should be directed to the Office of Comptroller Operation, School Finance staff at: RA-Schlfin@pa.gov