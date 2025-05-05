    FID Accepted Applicants - Public School EntitiesEffective DateTermination Date
    A W Beattie Career Center7/1/20236/30/2026
    Abington Heights SD7/1/20236/30/2026
    Abington SD7/1/20236/30/2026
    Admiral Peary AVTS7/1/20236/30/2026
    Allegheny IU 37/1/20246/30/2027
    Allegheny Valley SD7/1/20256/30/2028
    Allentown City SD7/1/20246/30/2027
    Altoona Area SD7/1/20246/30/2027
    Ambridge Area SD7/1/20236/30/2026
    Annville-Cleona SD7/1/20236/30/2026
    Antietam SD7/1/20236/30/2026
    Apollo-Ridge SD7/1/20236/30/2026
    Armstrong SD7/1/20236/30/2026
    Arts Academy Elementary CS7/1/20236/30/2026
    Athens Area SD7/1/20236/30/2026
    Austin Area SD7/1/20236/30/2026
    Avon Grove CS7/1/20236/30/2026
    Avon Grove SD7/1/20236/30/2026
    Baden Academy CS7/1/20256/30/2028
    Bald Eagle Area SD7/1/20236/30/2026
    Baldwin-Whitehall SD7/1/20236/30/2026
    Bangor Area SD7/1/20236/30/2026
    Bear Creek Community CS7/1/20246/30/2027
    Beaver Area SD7/1/20236/30/2026
    Beaver County CTC7/1/20256/30/2028
    Beaver Valley IU 277/1/20236/30/2026
    Bedford Area SD7/1/20256/30/2028
    Bedford County Technical Center7/1/20256/30/2028
    Belle Vernon Area SD7/1/20246/30/2027
    Bellefonte Area SD7/1/20236/30/2026
    Bellwood-Antis SD7/1/20256/30/2028
    Belmont CS7/1/20256/30/2028
    Bensalem Township SD7/1/20256/30/2028
    Benton Area SD7/1/20236/30/2026
    Bentworth SD7/1/20236/30/2026
    Berks County IU 147/1/20246/30/2027
    Berks CTC7/1/20246/30/2027
    Berlin Brothersvalley SD7/1/20256/30/2028
    Berwick Area SD7/1/20246/30/2027
    Bethlehem Area SD7/1/20256/30/2028
    Bethlehem-Center SD7/1/20256/30/2028
    Big Beaver Falls Area SD7/1/20236/30/2026
    Blacklick Valley SD7/1/20236/30/2026
    BLaST IU 177/1/20236/30/2026
    Blue Mountain SD7/1/20256/30/2028
    Blue Ridge SD7/1/20236/30/2026
    Boyertown Area SD7/1/20236/30/2026
    Boys Latin of Phladelphia CS7/1/20246/30/2027
    Bradford Area SD7/1/20236/30/2026
    Brandywine Heights Area SD7/1/20236/30/2026
    Brentwood Borough SD7/1/20236/30/2026
    Bristol Borough SD7/1/20256/30/2028
    Bristol Township SD7/1/20256/30/2028
    Brockway Area SD7/1/20236/30/2026
    Brookville Area SD7/1/20236/30/2026
    Brownsville Area SD7/1/20236/30/2026
    Bucks County IU 227/1/20236/30/2026
    Bucks County Technical High School7/1/20256/30/2028
    Burgettstown Area SD7/1/20236/30/2026
    Burrell SD7/1/20246/30/2027
    Butler Area SD7/1/20236/30/2026
    Butler County AVTS7/1/20246/30/2027
    California Area SD7/1/20236/30/2026
    Cambria Heights SD7/1/20256/30/2028
    Camp Hill SD7/1/20246/30/2027
    Canon-McMillan SD7/1/20246/30/2027
    Canton Area SD7/1/20236/30/2026
    Carbon Career & Technical Institute7/1/20236/30/2026
    Carbondale Area SD7/1/20236/30/2026
    Career Institute of Technology7/1/20236/30/2026
    Carlynton SD7/1/20236/30/2026
    Carmichaels Area SD7/1/20256/30/2028
    Catalyst Academy CS7/1/20256/30/2028
    Catasauqua Area SD7/1/20236/30/2026
    Centennial SD7/1/20246/30/2027
    Central Bucks SD7/1/20236/30/2026
    Central Cambria SD7/1/20246/30/2027
    Central Dauphin SD7/1/20236/30/2026
    Central Fulton SD7/1/20256/30/2028
    Central Greene SD7/1/20236/30/2026
    Central IU 107/1/20246/30/2027
    Central Montco Technical High School7/1/20256/30/2028
    Central PA Institute of Science & Technology7/1/20256/30/2028
    Central Valley SD7/1/20236/30/2026
    Central York SD7/1/20256/30/2028
    Centre Learning Community CS7/1/20256/30/2028
    Chambersburg Area SD7/1/20236/30/2026
    Chartiers Valley SD7/1/20246/30/2027
    Cheltenham SD7/1/20256/30/2028
    Chester- Upland SD7/1/20256/30/2028
    Chester County Technical College HS7/1/20236/30/2026
    Chestnut Ridge SD7/1/20236/30/2026
    Chichester SD7/1/20256/30/2028
    Clairton City SD7/1/20236/30/2026
    Clarion Area SD7/1/20246/30/2027
    Clarion-Limestone Area SD7/1/20246/30/2027
    Claysburg-Kimmel SD7/1/20256/30/2028
    Clearfield Area SD7/1/20246/30/2027
    Clearfield County CTC7/1/20256/30/2028
    Coatesville Area SD7/1/20246/30/2027
    Cocalico SD7/1/20246/30/2027
    Colonial IU 207/1/20236/30/2026
    Colonial SD7/1/20256/30/2028
    Columbia Borough SD7/1/20256/30/2028
    Columbia-Montour AVTS7/1/20246/30/2027
    Commodore Perry SD7/1/20236/30/2026
    Community Academy of Philadelphia CS7/1/20236/30/2026
    Conemaugh Township Area SD7/1/20236/30/2026
    Conemaugh Valley SD7/1/20246/30/2027
    Conestoga Valley SD7/1/20256/30/2028
    Conewago Valley SD7/1/20236/30/2026
    Connellsville Area SD7/1/20236/30/2026
    Conrad Weiser Area SD7/1/20256/30/2028
    Cornwall-Lebanon SD7/1/20246/30/2027
    Council Rock SD7/1/20236/30/2026
    Cranberry Area SD7/1/20236/30/2026
    Crispus Attucks SD7/1/20246/30/2027
    CTC of Lackawanna County7/1/20236/30/2026
    Cumberland Perry AVTS7/1/20246/30/2027
    Cumberland Valley SD7/1/20246/30/2027
    Curwensville Area SD7/1/20236/30/2026
    Dallas SD7/1/20256/30/2028
    Dallastown Area SD7/1/20256/30/2028
    Danville Area SD7/1/20246/30/2027
    Dauphin County Technical School7/1/20256/30/2028
    Delaware Valley SD7/1/20236/30/2026
    Derry Area SD7/1/20236/30/2026
    Derry Township SD7/1/20246/30/2027
    Discovery CS7/1/20256/30/2028
    Donegal SD7/1/20256/30/2028
    Dover Area SD7/1/20256/30/2028
    Downingtown Area SD7/1/20236/30/2026
    Doctor Robert Ketterer CS7/1/20246/30/2027
    Duquesne City SD7/1/20246/30/2027
    East Allegheny SD7/1/20236/30/2026
    East Penn SD7/1/20256/30/2028
    East Pennsboro Area SD7/1/20256/30/2028
    Eastern Center for Arts & Technology7/1/20256/30/2028
    Eastern Lancaster County SD7/1/20246/30/2027
    Eastern Lebanon County SD7/1/20246/30/2027
    Eastern Westmoreland CTC7/1/20236/30/2026
    Easton Area SD7/1/20236/30/2026
    Easton Arts Academy ES7/1/20246/30/2027
    Elizabeth Forward SD7/1/20256/30/2028
    Elizabethtown Area SD7/1/20236/30/2026
    Elk Lake SD7/1/20256/30/2028
    Ellwood City Area SD7/1/20246/30/2027
    Enviromental CS @ Frick Park7/1/20256/30/2028
    Ephrata Area SD7/1/20236/30/2026
    Erie City SD7/1/20236/30/2026
    Esperanza Academy CS7/1/20256/30/2028
    Everett Area SD7/1/20236/30/2026
    Evergreen Community CS7/1/20256/30/2028
    Executive Education Academy CS7/1/20236/30/2026
    Exeter Township SD7/1/20246/30/2027
    Fannett-Metal SD7/1/20236/30/2026
    Fell CS7/1/20246/30/2027
    Ferndale Area SD7/1/20236/30/2026
    First Philadelphia Preparatory CS7/1/20256/30/2028
    Fleetwood Area SD7/1/20246/30/2027
    Folk Arts-Cultural Treasures CS7/1/20236/30/2026
    Forbes Road CTC7/1/20236/30/2026
    Forbes Road SD7/1/20236/30/2026
    Forest Area SD7/1/20256/30/2028
    Forest City Regional SD7/1/20236/30/2026
    Forest Hills SD7/1/20236/30/2026
    Fox Chapel Area SD7/1/20236/30/2026
    Franklin Area SD7/1/20246/30/2027
    Franklin Regional SD7/1/20236/30/2026
    Franklin Towne Charter Elementary School7/1/20236/30/2026
    Frazier SD7/1/20246/30/2027
    Frederick Douglass Mastery CS7/1/20256/30/2028
    Freedom Area SD7/1/20236/30/2026
    Freeport Area SD7/1/20236/30/2026
    Freire CS7/1/20246/30/2027
    Fulton County Center for Career and Technology7/1/20236/30/2026
    Galeton Area SD7/1/20236/30/2026
    Garnet Valley SD7/1/20236/30/2026
    Gateway SD7/1/20256/30/2028
    General McLane SD7/1/20236/30/2026
    Gettysburg Area SD7/1/20236/30/2026
    Gettysburg Montessori CS7/1/20256/30/2028
    Gillingham Charter School7/1/20236/30/2026
    Girard SD7/1/20246/30/2027
    Glendale SD7/1/20236/30/2026
    Great Valley SD7/1/20256/30/2028
    Greater Altoona CTC7/1/20246/30/2027
    Greater Johnstown SD7/1/20256/30/2028
    Greater Latrobe SD7/1/20236/30/2026
    Greater Nanticoke Area SD7/1/20236/30/2026
    Green Woods CS7/1/20256/30/2028
    Greencastle-Antrim SD7/1/20236/30/2026
    Greensburg Salem SD7/1/20246/30/2027
    Greenville Area SD7/1/20236/30/2026
    Greenwood SD7/1/20246/30/2027
    Halifax Area SD7/1/20236/30/2026
    Hamburg Area SD7/1/20246/30/2027
    Hanover Public SD7/1/20236/30/2026
    Harmony Area SD7/1/20236/30/2026
    Harrisburg City SD7/1/20256/30/2028
    Hatboro-Horsham SD7/1/20236/30/2026
    Haverford Township SD7/1/20246/30/2027
    Hazleton Area Career Center7/1/20256/30/2028
    Hazleton Area SD7/1/20256/30/2028
    Hempfield Area SD7/1/20246/30/2027
    Hempfield SD7/1/20236/30/2026
    Highlands SD7/1/20246/30/2027
    Hollidaysburg Area SD7/1/20246/30/2027
    Homer-Center SD7/1/20246/30/2027
    HOPE for Hyndman CS7/1/20246/30/2027
    Hopewell Area SD7/1/20256/30/2028
    Huntingdon Area SD7/1/20256/30/2028
    Huntingdon County CTC7/1/20256/30/2028
    Independence CS7/1/20236/30/2026
    Independence CS West7/1/20236/30/2026
    Inquiry CS7/1/20256/30/2028
    Interboro SD7/1/20246/30/2027
    Intermediate Unit 17/1/20236/30/2026
    Jeannette City SD7/1/20236/30/2026
    Jefferson-Morgan SD7/1/20256/30/2028
    Jenkintown SD7/1/20236/30/2026
    Jersey Shore Area SD7/1/20236/30/2026
    Jim Thorpe Area SD7/1/20236/30/2026
    Johnsonburg Area SD7/1/20236/30/2026
    Juniata County SD7/1/20236/30/2026
    Juniata Valley SD7/1/20256/30/2028
    Karns City Area SD7/1/20236/30/2026
    Kennett Consolidated SD7/1/20236/30/2026
    Keystone Central CTC7/1/20256/30/2028
    Keystone Central SD7/1/20256/30/2028
    Keystone Education Center CS7/1/20246/30/2027
    Keystone Oaks SD7/1/20256/30/2028
    KIPP DuBois CS7/1/20246/30/2027
    KIPP North Philafdelphia CS7/1/20246/30/2027
    KIPP Philadelphia CS7/1/20246/30/2027
    KIPP Philadelphia Octavius Catto CS7/1/20246/30/2027
    KIPP West Philadelphia CS7/1/20246/30/2027
    Kiski Area SD7/1/20246/30/2027
    Kutztown Area SD7/1/20246/30/2027
    Laboratory CS7/1/20246/30/2027
    Lackawanna Trail SD7/1/20246/30/2027
    Lakeland SD7/1/20236/30/2026
    Lake-Lehman SD7/1/20246/30/2027
    Lakeview SD7/1/20236/30/2026
    Lampeter-Strasburg SD7/1/20236/30/2026
    Lancaster County CTC7/1/20256/30/2028
    Lancaster SD7/1/20236/30/2026
    Laurel SD7/1/20246/30/2027
    Lawrence County CTC7/1/20246/30/2027
    Lebanon County CTC7/1/20246/30/2027
    Lebanon SD7/1/20236/30/2026
    Leechburg Area SD7/1/20236/30/2026
    Lehigh Career & Technical Institute7/1/20236/30/2026
    Lehigh Valley Charter High School for the Arts7/1/20246/30/2027
    Lehigh Valley Dual Language CS7/1/20236/30/2026
    Lehighton Area SD7/1/20236/30/2026
    Lenape Tech7/1/20246/30/2027
    Lewisburg Area SD7/1/20236/30/2026
    Life Male STEAM Academy CS7/1/20256/30/2028
    Ligonier Valley SD7/1/20236/30/2026
    Lincoln IU127/1/20256/30/2028
    Lincoln Leadership Academy CS7/1/20246/30/2027
    Lincoln Park Performing Arts CS7/1/20256/30/2028
    Lindley Academy CS at Birney7/1/20246/30/2027
    Lower Dauphin SD7/1/20256/30/2028
    Lower Merion SD7/1/20256/30/2028
    Lower Moreland Township SD7/1/20246/30/2027
    Luzerne IU 187/1/20236/30/2026
    Mahanoy Area SD7/1/20236/30/2026
    Manchester Academic CS7/1/20256/30/2028
    Manheim Central SD7/1/20246/30/2027
    Manheim Township SD7/1/20236/30/2026
    Mariana Bracetti Academy CS7/1/20246/30/2027
    Marple Newtown SD7/1/20246/30/2027
    Mastery CHS-Lenfest Campus7/1/20256/30/2028
    Mastery CS John Wister Elementary7/1/20256/30/2028
    Mastery CS-Cleveland Elementary7/1/20256/30/2028
    Mastery CS-Clymer Elementary7/1/20256/30/2028
    Mastery CS-Francis D. Pastorius Elementary7/1/20256/30/2028
    Mastery CS-Gratz Campus7/1/20256/30/2028
    Mastery CS-Hardy Williams7/1/20256/30/2028
    Mastery CS-Harrity Campus7/1/20256/30/2028
    Mastery CS-Mann Campus7/1/20256/30/2028
    Mastery CS-Pickett Campus7/1/20256/30/2028
    Mastery CS-Shoemaker Campus7/1/20256/30/2028
    Mastery CS-Smedley Campus7/1/20256/30/2028
    Mastery CS-Thomas Campus7/1/20256/30/2028
    Mastery Prep Elementary CS7/1/20256/30/2028
    McKeesport Area SD7/1/20236/30/2026
    McKeesport Area Tech Ctr7/1/20236/30/2026
    Memphis Street Academy CS @ JP Jones7/1/20256/30/2028
    Mercer County Career Center7/1/20236/30/2026
    Methacton SD7/1/20236/30/2026
    Meyersdale Area SD7/1/20236/30/2026
    Mid Valley SD7/1/20236/30/2026
    Middle Bucks Institute of Technology7/1/20256/30/2028
    Middletown Area SD7/1/20236/30/2026
    Midd-West SD7/1/20236/30/2026
    Midland Innovation CS7/1/20236/30/2026
    Mifflin County SD7/1/20236/30/2026
    Mifflinburg Area SD7/1/20236/30/2026
    Millersburg Area SD7/1/20246/30/2027
    Milton Area SD7/1/20236/30/2026
    Minersville Area SD7/1/20246/30/2027
    Mon Valley CTC7/1/20246/30/2027
    Monessen City SD7/1/20246/30/2027
    Montessori Regional CS7/1/20236/30/2026
    Montgomery Area SD7/1/20236/30/2026
    Montour SD7/1/20236/30/2026
    Montrose Area SD7/1/20246/30/2027
    Moon Area SD7/1/20236/30/2026
    Morrisville Borough SD7/1/20246/30/2027
    Moshannon Valley SD7/1/20236/30/2026
    Mount Carmel Area SD7/1/20236/30/2026
    Mount Pleasant Area SD7/1/20236/30/2026
    Mount Union Area SD7/1/20256/30/2028
    Mountain View SD7/1/20246/30/2027
    Mt Lebanon SD7/1/20236/30/2026
    Muhlenberg SD7/1/20246/30/2027
    Muncy SD7/1/20236/30/2026
    Nazareth Area SD7/1/20236/30/2026
    Neshaminy SD7/1/20256/30/2028
    Neshannock Township SD7/1/20236/30/2026
    New Brighton Area SD7/1/20236/30/2026
    New Castle Area SD7/1/20246/30/2027
    New Foundations CS7/1/20236/30/2026
    New Hope-Solebury SD7/1/20246/30/2027
    New Kensington-Arnold SD7/1/20246/30/2027
    Norristown Area SD7/1/20236/30/2026
    North Allegheny SD7/1/20256/30/2028
    North Clarion County SD7/1/20256/30/2028
    North Hills SD7/1/20236/30/2026
    North Penn SD7/1/20246/30/2027
    North Pocono SD7/1/20236/30/2026
    North Schuylkill SD7/1/20236/30/2026
    North Star SD7/1/20256/30/2028
    Northampton Area SD7/1/20236/30/2026
    Northeastern Educational IU 197/1/20236/30/2026
    Northern Bedford County SD7/1/20236/30/2026
    Northern Cambria SD7/1/20236/30/2026
    Northern Lebanon SD7/1/20236/30/2026
    Northern Lehigh SD7/1/20246/30/2027
    Northern Tioga SD7/1/20236/30/2026
    Northern Westmoreland CTC7/1/20246/30/2027
    Northgate SD7/1/20236/30/2026
    Northwest Area SD7/1/20236/30/2026
    Northwestern Lehigh SD7/1/20236/30/2026
    Northwood Academy CS7/1/20246/30/2027
    Norwin SD7/1/20246/30/2027
    Octorara Area SD7/1/20246/30/2027
    Oil City Area SD7/1/20236/30/2026
    Old Forge SD7/1/20246/30/2027
    Oley Valley SD7/1/20256/30/2028
    Owen J Roberts SD7/1/20236/30/2026
    Palisades SD7/1/20256/30/2028
    Palmerton Area SD7/1/20246/30/2027
    Palmyra Area SD7/1/20246/30/2027
    Panther Valley SD7/1/20236/30/2026
    Parkland SD7/1/20236/30/2026
    Pen Argyl Area SD7/1/20236/30/2026
    Penn Cambria SD7/1/20236/30/2026
    Penn Hills CS of Entrepreneurship7/1/20256/30/2028
    Penn Hills SD7/1/20236/30/2026
    Penn Manor SD7/1/20246/30/2027
    Penn-Delco SD7/1/20246/30/2027
    Pennridge SD7/1/20256/30/2028
    Penns Manor Area SD7/1/20246/30/2027
    Penns Valley Area SD7/1/20246/30/2027
    Pennsbury SD7/1/20246/30/2027
    Penn-Trafford SD7/1/20236/30/2026
    Pequea Valley SD7/1/20246/30/2027
    Perkiomen Valley SD7/1/20246/30/2027
    Perseus House CS of Excellence7/1/20246/30/2027
    Peters Township SD7/1/20236/30/2026
    Philadelphia Academy CS7/1/20256/30/2028
    Philadelphia City SD7/1/20256/30/2028
    Philadelphia Electric and Tech CHS7/1/20246/30/2027
    Philadelphia Performing Arts CS7/1/20246/30/2027
    Philipsburg-Osceola Area SD7/1/20236/30/2026
    Phoenixville Area SD7/1/20236/30/2026
    Pine Grove Area SD7/1/20246/30/2027
    Pine-Richland SD7/1/20246/30/2027
    Pittsburgh SD7/1/20256/30/2028
    Pittston Area SD7/1/20246/30/2027
    Pleasant Valley SD7/1/20236/30/2026
    Plum Borough SD7/1/20236/30/2026
    Pocono Mountain SD7/1/20236/30/2026
    Portage Area SD7/1/20246/30/2027
    Pottsgrove SD7/1/20236/30/2026
    Pottsville Area SD7/1/20246/30/2027
    Preparatory CS of Math Science Tech and Careers7/1/20256/30/2028
    Propel CS Braddock Hills7/1/20256/30/2028
    Propel CS East7/1/20256/30/2028
    Propel CS Hazelwood7/1/20256/30/2028
    Propel CS Homestead7/1/20256/30/2028
    Propel CS McKeesport7/1/20256/30/2028
    Propel CS Montour7/1/20256/30/2028
    Propel CS Northside7/1/20256/30/2028
    Propel CS Pitcairn7/1/20256/30/2028
    Provident CS7/1/20236/30/2026
    Provident CS West7/1/20256/30/2028
    Punxsutawney Area SD7/1/20246/30/2027
    Purchase Line SD7/1/20246/30/2027
    Quaker Valley SD7/1/20256/30/2028
    Quakertown Community SD7/1/20246/30/2027
    Radnor Township SD7/1/20256/30/2028
    Reading Muhlenberg CTC7/1/20246/30/2027
    Reading SD7/1/20246/30/2027
    Red Lion Area SD7/1/20256/30/2028
    Redbank Valley SD7/1/20236/30/2026
    Renaissance Academy CS7/1/20246/30/2027
    Reynolds SD7/1/20236/30/2026
    Ridley SD7/1/20256/30/2028
    Ringgold SD7/1/20256/30/2028
    River Valley SD (Formerly Blairsville-Saltsburg SD)7/1/20246/30/2027
    Riverside Beaver County SD7/1/20256/30/2028
    Riverside ASD7/1/20236/30/2026
    Riverview SD7/1/20256/30/2028
    Robert Benjamin Wiley Community CS7/1/20246/30/2027
    Roberto Clemente CS7/1/20236/30/2026
    Rochester Area SD7/1/20236/30/2026
    Rockwood Area SD7/1/20236/30/2026
    Rose Tree Media SD7/1/20236/30/2026
    Russell Byers CS7/1/20256/30/2028
    Saint Clair Area SD7/1/20246/30/2027
    Salisbury Township SD7/1/20236/30/2026
    Salisbury-Elk Lick SD7/1/20256/30/2028
    Sayre Area SD7/1/20236/30/2026
    School Lane CS7/1/20246/30/2027
    Schuylkill Haven Area SD7/1/20256/30/2028
    Schuylkill IU 297/1/20256/30/2028
    Schuylkill Technology Centers7/1/20236/30/2026
    Schuylkill Valley SD7/1/20246/30/2027
    Scranton SD7/1/20236/30/2026
    Selinsgrove Area SD7/1/20236/30/2026
    Seneca Valley SD7/1/20256/30/2028
    Seven Generations CS7/1/20246/30/2027
    Shade-Central City SD7/1/20256/30/2028
    Shaler Area SD7/1/20256/30/2028
    Shamokin Area SD7/1/20236/30/2026
    Shanksville-Stonycreek SD7/1/20236/30/2026
    Sharon City SD7/1/20236/30/2026
    Shenandoah Valley SD7/1/20236/30/2026
    Shikellamy SD7/1/20236/30/2026
    Slippery Rock Area SD7/1/20236/30/2026
    Solanco SD7/1/20246/30/2027
    Somerset Area SD7/1/20236/30/2026
    Somerset County Technology Center7/1/20236/30/2026
    Souderton Area SD7/1/20236/30/2026
    Souderton CS Collaborative7/1/20236/30/2026
    South Butler County SD (Knoch SD)7/1/20236/30/2026
    South Fayette Township SD7/1/20236/30/2026
    South Park SD7/1/20256/30/2028
    South Side Area SD7/1/20256/30/2028
    South Western SD7/1/20236/30/2026
    South Williamsport Area SD7/1/20236/30/2026
    Southeast Delco SD7/1/20236/30/2026
    Southeastern Greene SD7/1/20256/30/2028
    Southern Columbia SD7/1/20236/30/2026
    Southern Fulton SD7/1/20236/30/2026
    Southern Huntingdon County SD7/1/20236/30/2026
    Southern Lehigh SD7/1/20246/30/2027
    Southern Tioga SD7/1/20246/30/2027
    Southmoreland SD7/1/20236/30/2026
    Spectrum CS7/1/20246/30/2027
    Spring Cove SD7/1/20236/30/2026
    Springfield SD7/1/20256/30/2028
    Springfield Township SD7/1/20246/30/2027
    Spring-Ford Area SD7/1/20236/30/2026
    State College Area SD7/1/20246/30/2027
    Steel Center for Career and Technical Education7/1/20236/30/2026
    Steel Valley SD7/1/20246/30/2027
    Steelton-Highspire SD7/1/20256/30/2028
    Sto-Rox SD7/1/20236/30/2026
    Stroudsburg Area SD7/1/20246/30/2027
    Sullivan County SD7/1/20246/30/2027
    SUN Area Technical Institute7/1/20256/30/2028
    Susquehanna Community SD7/1/20236/30/2026
    Susquehanna County CTC7/1/20256/30/2028
    Susquehanna Township SD7/1/20236/30/2026
    Susquenita SD7/1/20246/30/2027
    Sylvan Heights Science CS7/1/20246/30/2027
    Tacony Academy7/1/20256/30/2028
    Tamaqua ASD7/1/20256/30/2028
    TECH Freire CS7/1/20246/30/2027
    The Philadelphia CS for Arts and Sciences At Edmunds7/1/20246/30/2027
    Titusville Area SD7/1/20236/30/2026
    Tredyffrin-Easttown SD7/1/20236/30/2026
    Trinity Area SD7/1/20246/30/2027
    Troy Area SD7/1/20246/30/2027
    Tulpehocken Area SD7/1/20236/30/2026
    Tunkhannock Area SD7/1/20246/30/2027
    Tussey Mountain SD7/1/20256/30/2028
    Twin Valley SD7/1/20246/30/2027
    Tyrone Area SD7/1/20236/30/2026
    Union Area SD7/1/20236/30/2026
    Union City Area SD7/1/20236/30/2026
    Unionville-Chadds Ford SD7/1/20236/30/2026
    United SD7/1/20256/30/2028
    Universal Alcorn CS7/1/20246/30/2027
    Universal Audenreid CS7/1/20246/30/2027
    Universal Creighton CS7/1/20246/30/2027
    Universal Institute CS7/1/20246/30/2027
    Universal Vare CS7/1/20246/30/2027
    Upper Adams SD7/1/20236/30/2026
    Upper Bucks Tehnical School7/1/20246/30/2027
    Upper Darby SD7/1/20246/30/2027
    Upper Dauphin Area SD7/1/20246/30/2027
    Upper Dublin SD7/1/20246/30/2027
    Upper Merion ASD7/1/20256/30/2028
    Upper Moreland Township SD7/1/20256/30/2028
    Upper Perkiomen SD7/1/20256/30/2028
    Upper Saint Clair SD7/1/20256/30/2028
    Urban Academy of Greater Pittsburgh7/1/20256/30/2028
    Urban Pathways 6-12 CS7/1/20246/30/2027
    Valley Grove SD7/1/20236/30/2026
    Valley View SD7/1/20246/30/2027
    Vidas CS7/1/20256/30/2028
    Vision Academy CS7/1/20246/30/2027
    Wallenpaupack Area SD7/1/20246/30/2027
    Warrior Run SD7/1/20246/30/2027
    Warwick SD7/1/20236/30/2026
    Washington SD7/1/20246/30/2027
    Wayne Highlands SD7/1/20236/30/2026
    Waynesboro Area SD7/1/20246/30/2027
    West Branch Area SD7/1/20236/30/2026
    West Chester Area SD7/1/20236/30/2026
    West Greene SD7/1/20256/30/2028
    West Jefferson Hills SD7/1/20256/30/2028
    West Middlesex Area SD7/1/20236/30/2026
    West Mifflin Area SD7/1/20256/30/2028
    West Perry SD7/1/20236/30/2026
    West Phila. Achievement CES7/1/20256/30/2028
    West Shore SD7/1/20236/30/2026
    West Side CTC7/1/20246/30/2027
    West York Area SD7/1/20256/30/2028
    Western Beaver County SD7/1/20256/30/2028
    Western Montgomery CTC7/1/20256/30/2028
    Western Wayne SD7/1/20246/30/2027
    Westmont Hilltop SD7/1/20236/30/2026
    Wilkes-Barre Area CTC7/1/20236/30/2026
    Wilkes-Barre Area SD7/1/20236/30/2026
    Wilkinsburg Borough SD7/1/20256/30/2028
    William Penn SD7/1/20246/30/2027
    Williams Valley SD7/1/20246/30/2027
    Williamsburg Community SD7/1/20256/30/2028
    Williamsport Area SD7/1/20236/30/2026
    Wilmington Area SD7/1/20246/30/2027
    Wilson Area SD7/1/20236/30/2026
    Windber Area SD7/1/20256/30/2028
    Wissahickon CS7/1/20256/30/2028
    Wissahickon SD7/1/20236/30/2026
    Woodland Hills SD7/1/20246/30/2027
    Wyalusing Area SD7/1/20246/30/2027
    Wyoming Area SD7/1/20246/30/2027
    Wyoming Valley West SD7/1/20236/30/2026
    Wyomissing Area SD7/1/20236/30/2026
    York Academy Regional CS7/1/20246/30/2027
    York City SD7/1/20236/30/2026
    York Co School of Technology7/1/20236/30/2026
    York Suburban SD7/1/20236/30/2026
    Yough SD7/1/20236/30/2026
    Young Scholars CS7/1/20256/30/2028
    Young Scholars of Greater Allegheny CS7/1/20256/30/2028
    Young Scholars of Western PA  CS7/1/20246/30/2027
    Youth Build Philadelphia CS7/1/20256/30/2028

    Once accepted, the FID application is in effect for three school years (i.e.7/1/23-6/30/26). 

    A public school entity must have an accepted application in order to use the program. The annual FID application window opens on April 1st and closes on June 1st . All completed applications, which include Board minutes or a Board President affirmation statement attesting to the fact that the Board reviewed, voted, and approved the application, must be submitted by June 1st.  Incomplete applications will not be considered.  By Statute, PDE cannot provide any extensions to the deadline.   PDE must review all complete submitted applications and must render final determinations by August 1st. 