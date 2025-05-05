|210.8(a)
|SFA monitoring responsibilities
|210.9(b)
|Annual agreement
|210.9(b)(7)
|Determination of F/RP eligibility by SFA’s
|210.9(b)(17)&(19)
|Record retention requirements
|210.11
|Competitive food services
|210.13
|Facilities management
|210.16(a)
|SFA contract parameters with FSMC. Conditions required of the SFA/SA
|210.16(a)(1)
|Adhere to procurement standards
|210.16(a)(2)
|Operation is in conformance with agreement
|210.16(a)(3)
|Periodic on-site visits
|210.16(a)(4)
|Control quality of meals/food service and prices (SFA retains control)
|210.16(a)(5)
|Signature authority (SFA retains control)
|210.16(a)(6)
|Appropriate use of commodities
|210.16(a)(7)
|Health certification
|210.16(a)(8)
|Advisory board
|210.16(b)
|Invitation to bid
|210.16(b)(1)
|Twenty-one day cycle menu
|210.16(b)(2)
|Nonperformance
|210.16(c)
|Contract provisions allowing "cost-plus-a-percentage-of-cost" and "cost-plusa-percentage-of-income" prohibited
|210.16(c)(1)
|FSMC shall maintain records to support SFA's claim for reimbursement
|210.16(c)(2)
|FSMC health certification for any facility used to prepare food outside of school
|210.16(c)(3)
|Nonpayment conditions (spoiled or unwholesome foods, etc.)
|210.16(d)
|Duration of contract
|210.21
|Procurement
|245.5
|Public announcement
|245.6
|F/RP applications
|245.6a
|Verification
|245.7
|Hearings
|245.10
|F/RP Policy statement
|250.12(b)(4)
|Restitution for commodities in connection with claims
|250.12(c)
|FSMC responsibility for use of commodities
|250.13(e)
|Improper distribution, loss of or damage to commodities
|250.23
|Buy American
|250.53
|Contract provisions
|250.54
|Recordkeeping and reviews