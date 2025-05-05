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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Veterans Education

    Veterans/Military Education Directory

    Pennsylvania State Approving Agency

    Email: RA-VetEd@pa.gov

    Emily Butler, Chief, Division of Veterans and Military Education | Email: emibutler@pa.gov

    ​Harrisburg SAA Office​Pittsburgh SAA Office
    Veterans/Military Education
    Department of Education
    607 South Drive, 3rd Floor
    Harrisburg, PA 17120
    Phone: 717-787-2414
    		​Veterans/Military Education
    301 Fifth Avenue, Suite 204
    Pittsburgh, PA 15222
    Phone: 717-787-2414

    Staff Listing

    Department of Veterans Affairs

    Buffalo Regional Office
    VARPO (VA Regional Processing Office)
    P. O. Box 4616
    Buffalo, NY 14240-4616
    Phone: 1-888-442-4551
    Email: EastRegionApprovals.VBABUF@va.gov
    Website: Education and Training Home (va.gov)
    File for Benefits: How To Apply For The GI Bill And Related Benefits | Veterans Affairs (va.gov)

    Veterans Administration - Nationwide

    • Compensation & Pension, Home Loans, Vocational Rehabilitation, Survivor's Benefits, Pharmacy Benefits, Burial Benefits, & Champva, Life Insurance, Health Care | Phone: 1-844-MYVA311 (1-844-698-2311)
    • Direct Deposit Central | Phone: 877-838-2778
    • Debt Management Center | Phone: 800-827-0648
    • Work Study Coordinator, Susan Biro (Buffalo RPO) | Phone: 716-857-3146
    • Order VA F​orms and Publications | Phone: 716-857-3391 | Fax: 716-857-3396

    Please note that most forms can be obtained at the G.I. Bill Website:Education and Training Home (va.gov)​ or Find A VA Form | Veterans Affairs

    Other Resources