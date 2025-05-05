Veterans/Military Education Directory

Pennsylvania State Approving Agency
Email: RA-VetEd@pa.gov
Emily Butler, Chief, Division of Veterans and Military Education | Email: emibutler@pa.gov
|Harrisburg SAA Office
|Pittsburgh SAA Office
|Veterans/Military Education
Department of Education
607 South Drive, 3rd Floor
Harrisburg, PA 17120
Phone: 717-787-2414
|Veterans/Military Education
301 Fifth Avenue, Suite 204
Pittsburgh, PA 15222
Phone: 717-787-2414
Staff Listing
- Emily Butler, Division Chief
emibutler@pa.gov | 412-645-2007
- Steve Harriman, Veterans Education Advisor
sharriman@pa.gov | 717-346-9591
- Tara Walton, Veterans Education Advisor
tarwalton@pa.gov | 717-787-5134
- Tara Sienkiewicz, Veterans Education Advisor Supervisor
tsienkiewi@pa.gov | 717-772-3646
- Colleen Beavers, Veterans Education Advisor
cbeavers@pa.gov | 717-783-5978
- Yuniya Cherednyk, Administrative Officer 1
ycherednyk@pa.gov | 717-783-9260
- Anna Kohr, Administrative Assistant 1
ankohr@pa.gov | 717-783-6911
- Matthew Benko, Veterans Education Advisor
mbenko@pa.gov | 717-772-3644
- Dennis Renner, Veterans Education Advisor
drenner@pa.gov | 412-565-2827
- Jusup McChesney, Veterans Education Advisor Supervisor
jmcchesney@pa.gov | 412-565-5275
- Erik Jones, Veterans Education Advisor
erikjones@pa.gov | 717-783-6932
Department of Veterans Affairs
Buffalo Regional Office
VARPO (VA Regional Processing Office)
P. O. Box 4616
Buffalo, NY 14240-4616
Phone: 1-888-442-4551
Email: EastRegionApprovals.VBABUF@va.gov
Website: Education and Training Home (va.gov)
File for Benefits: How To Apply For The GI Bill And Related Benefits | Veterans Affairs (va.gov)
Veterans Administration - Nationwide
- Compensation & Pension, Home Loans, Vocational Rehabilitation, Survivor's Benefits, Pharmacy Benefits, Burial Benefits, & Champva, Life Insurance, Health Care | Phone: 1-844-MYVA311 (1-844-698-2311)
- Direct Deposit Central | Phone: 877-838-2778
- Debt Management Center | Phone: 800-827-0648
- Work Study Coordinator, Susan Biro (Buffalo RPO) | Phone: 716-857-3146
- Order VA Forms and Publications | Phone: 716-857-3391 | Fax: 716-857-3396
Please note that most forms can be obtained at the G.I. Bill Website:Education and Training Home (va.gov) or Find A VA Form | Veterans Affairs