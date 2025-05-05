​​Office of Elementary and Secondary Education (OESE) Contact List

|Name
|Title
|Phone
|Roles
|Amy Lena
|Deputy Secretary
|alena@pa.gov
|717-783-4307
|Oversight of OESE
|Alice Carpenter
|Chief of Staff to the OESE Deputy
|alicecarpe@pa.gov
|717-736-7264
|Strategic Advisor
|Wesley Shepley
|Executive Secretary 1
|wshepley@pa.gov
|717-772-2645
|Administrative and Operational Support
Bureau of Career and Technical Education
|Name
|Title
|Phone
|Roles
|Judd Pittman
|Director
|jupittman@pa.gov
|717-783-6977
|Oversight of Bureau
|Lisa Golding
|Assistant Director
|lgolding@pa.gov
|717-783-0358
|Assists with Oversight of Bureau
|Monique Burton
|Division Chief
|moburton@pa.gov
|717-346-3188
|Data Analysis, Assessment, & Contracts
|Vacant
|Division Chief
|
|Program Standards & Quality Assurances
|Tracey Readinger
|Acting Division Chief
|trareading@pa.gov
|717-736-7707
|Adult & Postsecondary CTE
Bureau of Curriculum, Assessment, and Instruction
|Name
|Title
|Phone
|Roles
|Brian Campbell
|Director
|bwcampbell@pa.gov
|717-787-8913
|Oversight of Bureau
|Susan McCrone
|Division Chief
|smccrone@pa.gov
|717-783-6910
|Federal Programs
|Brian Truesdale
|Division Chief
|btruesdale@pa.gov
|717-214-5433
|Assessment and Accountability
|Brian Gasper
|Division Chief
|brigasper@pa.gov
|717-783-6633
|Instructional Quality
Bureau of School Support
|Name
|Title
|Phone
|Roles
|Sabrina Lindsay
|Director
|salindsay@pa.gov
|717-772-5616
|Oversight of Bureau
|Carmen Medina
|Division Chief
|cmedina@pa.gov
|717-783-6464
|Student Services
|Rosemary Hughes
|Division Chief
|ra-charterschools@pa.gov
|717-525-5741
|Charter Schools
|Carrie Anderson
|Division Chief
|carranders@pa.gov
|717-214-8215
|Planning & Professional Development
Bureau of Special Education
|Name
|Title
|Phone
|Roles
|Carole Clancy, Ed.D.
|Director
|caclancy@pa.gov
|717-783-6880
|Oversight of Bureau
|Amy Pastorak, Ed.D
|Assistant Director
|apastorak@pa.gov
|717-772-3500
|Assists with Oversight of Bureau
|Barry Frank
|Division Chief
|barfrank@pa.gov
|717-772-1114
|Analysis & Financial Reporting
|Sandy Zeleznik
|Division Chief
|szeleznik@pa.gov
|717-395-5528
|Monitoring & Improvement West
|Shatarupa Podder
|Division Chief
|spodder@pa.gov
|717-772-2646
|Monitoring & Improvement Central
|Katrina Sexton
|Division Chief
|kasexton@pa.gov
|215-744-1490
|Monitoring & Improvement Phila.
|Alyse Watson
|Division Chief
|alywatson@pa.gov
|717-439-9941
|Monitoring & Improvement East
Office of School Climate and Well-Being
|Name
|Title
|Phone
|Roles
|Scott Kuren
|Director
|skuren@pa.gov
|717-783-6469
|Oversight of Bureau
|Dana Milakovic
|Assistant Director
|damilakovi@pa.gov
|717-214-4394
|Assists with Oversight of Bureau
Office of School Services
|Name
|Title
|Phone
|Roles
|Monica Washington
|Director
|mwashingto@pa.gov
|717-783-6746
|Oversight of Bureau
|Renee Shade
|Education Administration Supervisor
|rshade@pa.gov
|717-783-6787
|School Services
Office of Monitoring and Accountability
|Name
|Title
|Phone
|Roles
|Abagail Rose
|Director
|abrose@pa.gov
|717-736-7053
|Oversight of Bureau