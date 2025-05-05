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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    ​​Office of Elementary and Secondary Education (OESE) Contact List

    NameTitleEmailPhoneRoles
    Amy Lena
    		Deputy Secretaryalena@pa.gov
    		717-783-4307
    		Oversight of OESE
    Alice CarpenterChief of Staff to the OESE Deputyalicecarpe@pa.gov717-736-7264Strategic Advisor
    Wesley ShepleyExecutive Secretary 1wshepley@pa.gov717-772-2645Administrative and Operational Support

    Bureau of Career and Technical Education 

    NameTitleEmailPhoneRoles
    Judd Pittman
    		Director
    		jupittman@pa.gov
    		717-783-6977
    		Oversight of Bureau
    Lisa GoldingAssistant Directorlgolding@pa.gov717-783-0358Assists with Oversight of Bureau
    Monique BurtonDivision Chiefmoburton@pa.gov717-346-3188Data Analysis, Assessment, & Contracts
    Vacant​​
    		Division Chief
    		 Program Standards & Quality Assurances
    Tracey ReadingerActing Division Chieftrareading@pa.gov717-736-7707Adult & Postsecondary CTE

    Bureau of Curriculum, Assessment, and Instruction 

    NameTitleEmailPhoneRoles
    Brian CampbellDirectorbwcampbell@pa.gov717-787-8913Oversight of Bureau
    Susan McCroneDivision Chiefsmccrone@pa.gov717-783-6910Federal Programs
    Brian TruesdaleDivision Chiefbtruesdale@pa.gov717-214-5433Assessment and Accountability
    Brian GasperDivision Chiefbrigasper@pa.gov717-783-6633Instructional Quality

    Bureau of School Support 

    NameTitleEmailPhoneRoles
    Sabrina Lindsay
    		Directorsalindsay@pa.gov
    		717-772-5616
    		Oversight of Bureau
    Carmen MedinaDivision Chiefcmedina@pa.gov717-783-6464Student Services
    Rosemary HughesDivision Chiefra-charterschools@pa.gov717-525-5741Charter Schools
    Carrie AndersonDivision Chiefcarranders@pa.gov717-214-8215Planning & Professional Development

    Bureau of Special Education 

    NameTitleEmailPhoneRoles
    Carole Clancy, Ed.D.
    		Directorcaclancy@pa.gov717-783-6880Oversight of Bureau
    Amy Pastorak, Ed.DAssistant Directorapastorak@pa.gov717-772-3500Assists with Oversight of Bureau
    Barry Frank
    		Division Chiefbarfrank@pa.gov717-772-1114Analysis & Financial Reporting
    Sandy Zeleznik
    		Division Chiefszeleznik@pa.gov717-395-5528
    		Monitoring & Improvement West
    Shatarupa PodderDivision Chiefspodder@pa.gov717-772-2646Monitoring & Improvement Central
    ​Katrina Sexton​Division Chief​kasexton@pa.gov​215-744-1490​Monitoring & Improvement Phila.
    Alyse WatsonDivision Chiefalywatson@pa.gov717-439-9941Monitoring & Improvement East

    Office of School Climate and Well-Being

    NameTitleEmailPhoneRoles
    Scott KurenDirectorskuren@pa.gov717-783-6469Oversight of Bureau
    Dana MilakovicAssistant Directordamilakovi@pa.gov717-214-4394Assists with Oversight of Bureau

    Office of School Services

    NameTitleEmailPhoneRoles
    Monica WashingtonDirectormwashingto@pa.gov717-783-6746Oversight of Bureau
    Renee ShadeEducation Administration Supervisor rshade@pa.gov717-783-6787School Services

    Office of Monitoring and Accountability

    NameTitleEmailPhoneRoles
    Abagail RoseDirector
    		abrose@pa.gov717-736-7053Oversight of Bureau