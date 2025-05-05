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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    Pennsylvania Department of Education
    Forum Building, 607 South Drive
    Harrisburg, PA  17120
    RA-Migranted@pa.gov | 717-783-6464 | Fax: 717-231-4071

    Pennsylvania Migrant Education Program
    Carmen M. Medina, State Director 
    Lysandra L. Alexander, Program Development Coordinator 
    Shantella Singleton, Program Development Specialist 
    Lavinia Ritter, Program Development Specialist   
    Alex Pankratz, Fiscal | alpankratz@pa.gov
    Maribel Martinez, Fiscal Supervisor | marmartine@pa.gov

    Arlyn Morales, Family Engagement and Special Projects Coordinator | 717-763-1661, ext. 160
    amoralesbarbosa@csc.csiu.org

    Deke Showman, Statewide Recruitment Coordinator | 717-412-8411
    dshowman@csc.csiu.org

    Beth Weaver-Ronk, Education Program Information Technology Manager
    eweaver-ronk@csiu.org | 717-412-8411

    Region 2: Project Areas 1 and 3 
    Tamara Acuna, Project Manager | tamaraa@cciu.org  
    Chester County Intermediate Unit #24 
    Gordon Early Literacy Center
    351 Kersey Street, Coatesville, PA 19320
    484-319-8358; 610-383-6800 | Philadelphia Area:  610-518-4970 | Fax:  215-551-4124      

    Region 3: Project Areas 2, 4 and 5 
    Jose Reyes-Lua, Project Manager | Jose.Reyes-Lua@millersville.edu
    Millersville University
    P.O. Box 1002, Millersville, PA  17551
    717-314-0206 | Fax:  717-871-7912

    Region 1: Project Areas 6 and 9 
    Lori Potutschnig, Project Manager | lPotutschnig@csiu.org 
    Central Susquehanna Intermediate Unit #16 
    90 Lawton Lane, Milton, PA  17847 
    570-847-2755 | Fax:  570-524-7164

    Region 4: Project Areas 7 and 8 
    Brenda Reyes-Lúa, Project Manager (Area 8) | Brenda_Reyes-Lua@iu5.org
    Northwest Tri-County Intermediate Unit #5
    252 Waterford Street, Edinboro, PA  16412
    814-440-8923 | Fax:  814-734-5806

    Mercedes Garcia, Project Manager (Area 7) | mercedes_garcia@iu5.org
    814-250-5403

    RegionCounties

    Region 1

    		Bradford, Carbon, Centre, Columbia, Clinton, Cumberland, Dauphin, Huntingdon, Juniata, Lackawanna, Luzerne, Lycoming, Mifflin, Monroe, Montour, Northumberland, Perry, Pike, Potter, Schuylkill, Snyder, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Wayne, and Wyoming
    Region 2Bucks, Chester, Delaware, Montgomery, Philadelphia
    Region 3Lehigh, Northampton, Lancaster, Lebanon, and Berks

    Region 4

    		Adams, Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Blair, Butler, Cameron, Cambria, Clarion, Clearfield, Crawford, Elk, Erie, Fayette, Forest, Franklin, Fulton, Greene, Indiana, Jefferson, Lawrence, McKean, Mercer, Somerset, Venango, Warren, Washington, Westmoreland, and York.