Pennsylvania Department of Education
Forum Building, 607 South Drive
Harrisburg, PA 17120
RA-Migranted@pa.gov | 717-783-6464 | Fax: 717-231-4071
Pennsylvania Migrant Education Program
Carmen M. Medina, State Director
Lysandra L. Alexander, Program Development Coordinator
Shantella Singleton, Program Development Specialist
Lavinia Ritter, Program Development Specialist
Alex Pankratz, Fiscal | alpankratz@pa.gov
Maribel Martinez, Fiscal Supervisor | marmartine@pa.gov
Arlyn Morales, Family Engagement and Special Projects Coordinator | 717-763-1661, ext. 160
amoralesbarbosa@csc.csiu.org
Deke Showman, Statewide Recruitment Coordinator | 717-412-8411
dshowman@csc.csiu.org
Beth Weaver-Ronk, Education Program Information Technology Manager
eweaver-ronk@csiu.org | 717-412-8411
Region 2: Project Areas 1 and 3
Tamara Acuna, Project Manager | tamaraa@cciu.org
Chester County Intermediate Unit #24
Gordon Early Literacy Center
351 Kersey Street, Coatesville, PA 19320
484-319-8358; 610-383-6800 | Philadelphia Area: 610-518-4970 | Fax: 215-551-4124
Region 3: Project Areas 2, 4 and 5
Jose Reyes-Lua, Project Manager | Jose.Reyes-Lua@millersville.edu
Millersville University
P.O. Box 1002, Millersville, PA 17551
717-314-0206 | Fax: 717-871-7912
Region 1: Project Areas 6 and 9
Lori Potutschnig, Project Manager | lPotutschnig@csiu.org
Central Susquehanna Intermediate Unit #16
90 Lawton Lane, Milton, PA 17847
570-847-2755 | Fax: 570-524-7164
Region 4: Project Areas 7 and 8
Brenda Reyes-Lúa, Project Manager (Area 8) | Brenda_Reyes-Lua@iu5.org
Northwest Tri-County Intermediate Unit #5
252 Waterford Street, Edinboro, PA 16412
814-440-8923 | Fax: 814-734-5806
Mercedes Garcia, Project Manager (Area 7) | mercedes_garcia@iu5.org
814-250-5403
|Region
|Counties
Region 1
|Bradford, Carbon, Centre, Columbia, Clinton, Cumberland, Dauphin, Huntingdon, Juniata, Lackawanna, Luzerne, Lycoming, Mifflin, Monroe, Montour, Northumberland, Perry, Pike, Potter, Schuylkill, Snyder, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Wayne, and Wyoming
|Region 2
|Bucks, Chester, Delaware, Montgomery, Philadelphia
|Region 3
|Lehigh, Northampton, Lancaster, Lebanon, and Berks
Region 4
|Adams, Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Blair, Butler, Cameron, Cambria, Clarion, Clearfield, Crawford, Elk, Erie, Fayette, Forest, Franklin, Fulton, Greene, Indiana, Jefferson, Lawrence, McKean, Mercer, Somerset, Venango, Warren, Washington, Westmoreland, and York.