Bureau of Curriculum, Assessment and Instruction
Division of Federal Programs
Forum Building, 607 South Drive
Harrisburg, PA 17120
Automated Attendant: 717-783-2193
Division Administration - Team 1
|Name/Title
|Phone/Email
|Subject Area
|Susan McCrone, Division Chief
|717-783-6910
smccrone@pa.gov
|Title I State Director
|Vacant, Administrative Support to Division Chief and Department of Federal Programs
|Emily Johnson, Regional Coordinator
|717-787-4645
emilyjohns@pa.gov
|ESSA Monitoring Program Manager, Parent and Family Engagement Program Manager, Coordinator for State Parent Advisory Committee, IU 16
|Michelle Campbell - Federal Funds Manager
|717-783-6903
michellcam@pa.gov
|Federal Funds Manager, Assistant to the Monitoring Manager, Fiscal Technican IUs 8, 16
|Vacant, Education Administrative Associate
|Vacant, Clerical Support
|christosch@pa.gov shegraves@pa.gov
|IUs 8, 11, 14, 16, 20, 21, 29, Interim IU 3, 10, 22, 23, 24, 25
Team 2
|Name/Title
|Phone/Email
|Subject Area
|Lynn Calvello, Regional Coordinator
|717-783-9164
lcalvello@pa.gov
|Nonpublic Equitable Services Ombudsman, IUs 13, 15, 17 & Reading SD, Allentown SD Interim 4,5,6,9
|Vacant, Regional Coordinator
|717-265-8964
|Vacant, Education Administrative Associate
|717-346-9003
|Alex Barket, Administrative Technician
|717-409-3964
abarket@pa.gov
|IUs 4, 5, 6, 9, 13, 15, 17, Reading SD, Interim 21, 22, 23, 24
|Christopher Schmidt, Clerical Support
|717-783-6921
christosch@pa.gov
|IUs 4, 5, 6, 9, 13, 15, 17, Reading SD and Allentown SD, Interim 1, 2, 7, 12, 18, 26, Pittsburgh and Philadelphia
Team 3
|Name/Title
|Phone/Email
|Subject Area
|Melanie Salonick, Regional Coordinator
|717-787-8632
msalonick@pa.gov
|Nonpublic Equitable Services Ombudsman, Interim RLIS Manager, IUs 1, 3, Interim 14
|Timothy Cook, Regional Coordinator
|717-787-4440
timothcook@pa.gov
|Performance Reporting Program Manager IUs 7, 27, 28 Interim 10, 11, 21, 24 and 29
|Matt Carroll, Education Administrative Associate
|717-783-6829
matcarroll@pa.gov
|Comparability, Maintenance of Effort (MOE), Community Eligibility Provision Advisor, Fiscal Technican IUs 25, 26, 29, All of Mastery Charter Schools, Interim Chester Upland SD, Harrisburg SD, IUs 1, 2, 3, 7,14,18, 20, 27, 28
|Vacant, Administrative Technician
|717-783-9298
|Vacant, Clerical Support
Team 4
|Name/Title
|Phone/Email
|Subject Area
|Christina Crawford, Regional Coordinator
|717-346-8064
christcraw@pa.gov
|Title IIA & IVA Program Manager, Interim Title IVA Program Manager, Title I Committee of Practitioners Coordinator, IUs 12, 18, 22, Interim 20
|Vacant - Regional Coordinator
|Vacant - Administrative Technician
|Vacant - Clerical Support
Team 5
|Name/Title
|Phone/Email
|Subject Area
|Maria Garcia, Team Lead, Regional Coordinator
|717-783-6904
mariagarci@pa.gov
|Title I Liaison for Homeless and Foster Students, Charter Schools, Interim Harrisburg School District and Chester Upland School District, Charter School Manager Maria Garcia, Charter School Contact List (PDF)
|Kimberly Connelly, PhD, Regional Coordinator
|717-772-0814
kimbconnel@pa.gov
Statewide System of Support, School Improvement, Title IV-Stronger Connections Grant Manager, IU 8 Interim IUs 23, 25
|Lisa St. Clair. Regional Coordinator
|717-783-3381
listclair@pa.gov
|Title IA Schoolwide and Targeted Assistance Program Manager, IU 19, Charter Schools
Charter School Enrollment
Lisa St. Clair, Charter School Contact List (PDF)
|Jeffrey Dundore, Administrative Technician
|717-346-7067
jedundore@pa.gov
|IUs 11,19, Charter Schools,Interim Kipps, IUs 10, 12
|Sheri Graves, Clerical Support
|717-787-8631
shegraves@pa.gov
|IU 19, Chester Upland, Harrisburg and Charter Schools, Interim Kipp, Mastery, IUs 27,28
MOE – Maintenance of Effort
IU = Intermediate Unit