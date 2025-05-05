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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    Bureau of Curriculum, Assessment and Instruction
    Division of Federal Programs
    Forum Building, 607 South Drive
    ​Harrisburg, PA  17120
    Automated Attendant: 717-783-2193

    Division Administration - Team 1

    Name/Title
    		Phone/Email
    		Subject Area
    Susan McCrone, Division Chief
    		717-783-6910
    smccrone@pa.gov
    		Title I State Director
    Vacant, Administrative Support to Division Chief and Department of Federal Programs
    		  
    ​Emily Johnson, Regional Coordinator717-787-4645
    emilyjohns@pa.gov    		ESSA Monitoring Program Manager, Parent and Family Engagement Program Manager, Coordinator for State Parent Advisory Committee, IU 16
    Michelle Campbell - Federal Funds Manager​717-783-6903
    michellcam@pa.gov    		Federal Funds Manager, Assistant to the Monitoring Manager, Fiscal Technican IUs 8, 16
    Vacant, Education Administrative Associate  
    Vacant, Clerical Supportchristosch@pa.govshegraves@pa.gov​IUs 8, 11, 14, 16, 20, 21, 29, Interim IU 3, 10, 22, 23, 24, 25

    Team 2

    Name/Title
    		Phone/Email
    		Subject Area
    Lynn Calvello, Regional Coordinator
    		717-783-9164
    lcalvello@pa.gov    		Nonpublic Equitable Services Ombudsman, IUs 13, 15, 17 & Reading SD, Allentown SD Interim 4,5,6,9
    Vacant, Regional Coordinator
    		717-265-8964 
    Vacant, Education Administrative Associate717-346-9003 
    ​Alex Barket, Administrative Technician
    		717-409-3964
    abarket@pa.gov    		IUs 4, 5, 6, 9, 13, 15, 17, Reading SD, Interim  21, 22, 23, 24 
    ​Christopher Schmidt, Clerical Support
    		717-783-6921
    christosch@pa.gov​ 
    		​IUs 4, 5, 6, 9, 13, 15, 17, Reading SD and Allentown SD, Interim 1, 2, 7, 12, 18, 26, Pittsburgh and Philadelphia 

    Team 3

    Name/Title
    		Phone/Email
    		Subject Area
    Melanie Salonick, Regional Coordinator
    		717-787-8632
    msalonick@pa.gov
    		Nonpublic Equitable Services Ombudsman, Interim RLIS Manager, IUs 1, 3, Interim 14
    ​Timothy Cook, Regional Coordinator
    		​717-787-4440
    timothcook@pa.gov
    		Performance Reporting Program Manager IUs 7, 27, 28 Interim 10, 11, 21, 24 and 29
    Matt Carroll, Education Administrative Associate
    		717-783-6829
    matcarroll@pa.gov
    		Comparability, Maintenance of Effort (MOE), Community Eligibility Provision Advisor, Fiscal Technican IUs 25, 26, 29, All of Mastery Charter Schools, Interim Chester Upland SD, Harrisburg SD, IUs 1, 2, 3, 7,14,18, 20, 27, 28
    Vacant, Administrative Technician
    		717-783-9298
    		 
    Vacant, Clerical Support
    		  

    Team 4

    Name/Title
    		Phone/Email
    		Subject Area
    Christina Crawford, Regional Coordinator
    		717-346-8064
    christcraw@pa.gov
    		Title IIA & IVA Program Manager, Interim Title IVA Program Manager, Title I Committee of Practitioners Coordinator, IUs 12, 18, 22, Interim 20 
    Vacant - Regional Coordinator 
    		  
    Vacant - Administrative Technician     
    Vacant - Clerical Support   

    Team 5

    Name/Title
    		Phone/Email
    		Subject Area
    Maria Garcia, Team Lead, Regional Coordinator717-783-6904
    mariagarci@pa.gov
    		Title I Liaison for Homeless and Foster Students, Charter Schools, Interim Harrisburg School District and Chester Upland School District, Charter School Manager Maria Garcia, Charter School Contact List (PDF)
    Kimberly Connelly, PhD, Regional Coordinator717-772-0814
    kimbconnel@pa.gov

    Statewide System of Support, School Improvement, Title IV-Stronger Connections Grant Manager, IU 8 Interim IUs 23, 25

    Lisa St. Clair. Regional Coordinator
    		717-783-3381
    listclair@pa.gov
    		Title IA Schoolwide and Targeted Assistance Program Manager, ​IU 19, Charter Schools
    Charter School Enrollment
    Lisa St. Clair, Charter School Contact List (PDF)​
    Jeffrey Dundore, Administrative Technician
    		717-346-7067
    jedundore@pa.gov    		IUs 11,19, Charter Schools,Interim Kipps, IUs 10, 12
    Sheri Graves, Clerical Support

    		717-787-8631
    shegraves@pa.gov
    		IU 19, Chester Upland, Harrisburg and Charter Schools, Interim Kipp, Mastery, IUs 27,28 

    MOE – Maintenance of Effort
    IU = Intermediate Unit