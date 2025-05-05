Skip to agency navigation
Skip to main content

Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Certification

    Approved Certification Programs

    Conta​​ct the program provider for information on the requirements for obtaining a certificate.​

    # Alternative Provider​

    NOTE: This is a list of PDE-approved programs at PA providers. Inclusion on the list does not guarantee that an approved program continues to operate. If you are interested in a given program, please contact the provider for more information

    Instructional Certification Programs

    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Delaware Valley University

    • Wilson College

    • Albright College
    • Arcadia University
    • Bucknell University
    •   Cairn University
    • Carlow University
    • Chatham University
    • Holy Family University
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Keystone College
    • Kutztown University of PA
    • Lebanon Valley College
    • Lycoming College
    • Marywood University
    • Mercyhurst University
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Moore College of Art & Design
    • Moravian University
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • Rosemont College
    • Saint Joseph's University
    • Saint Vincent College
    • Seton Hill University
    • Shippensburg University of Pennsylvania
    • Susquehanna University
    • Temple University/ Main
    • Washington and Jefferson College
    • Wilkes University​

    • Albright College
    • American Board (ABCTE)  #
    • Arcadia University
    • Bryn Mawr College
    • Bucknell University
    • Carbon Lehigh IU 21 #
    • Carlow University
    • Cedar Crest College
    • Chatham University
    • Chestnut Hill College
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Delaware Valley University
    • DeSales University
    • Drexel University
    • Duquesne University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Elizabethtown College
    • Gannon University
    • Geneva College
    • Gettysburg College
    • Grove City College
    • Gwynedd Mercy University
    • Holy Family University
    • Immaculata University
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Juniata College
    • King's College
    • Kutztown University of PA
    • La Salle University
    • Lebanon Valley College
    • Lehigh University
    • Lycoming College
    • Marywood University
    • Mercyhurst University
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Misericordia University
    • Moravian University
    • Mount Aloysius College
    • Muhlenberg College
    • Neumann University
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • Point Park University
    • Relay Graduate School of Education  #
    • Robert Morris University
    • Rosemont College
    • Saint Francis University
    • Saint Joseph's University
    • Saint Vincent College
    • Seton Hill University
    • Shippensburg University of Pennsylvania
    • Slippery Rock University of Pennsylvania
    • Susquehanna University
    • Swarthmore College
    • Temple University/ Main
    • Thiel College
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Bradford Campus
    • University of Pittsburgh / Greensburg Campus
    • University of Pittsburgh / Johnstown Campus
    • University of Pittsburgh / Main
    • University of Scranton
    • Ursinus College
    • Villanova University
    • Washington and Jefferson College
    • Waynesburg University
    • West Chester University of Pennsylvania
    • Westminster College
    • Widener University / Main
    • Wilkes University
    • Wilson College
    • York College of Pennsylvania​

    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Immaculata University
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Lycoming College
    • Robert Morris University
    • Saint Vincent College​
    • Seton Hill University
    • Shippensburg University of Pennsylvania
    • Susquehanna University
    • Temple University/ Main
    • University of Pittsburgh / Bradford Campus
    • Wilson College 

    • Albright College
    • American Board (ABCTE) #
    • Arcadia University
    • Bryn Mawr College
    • Bucknell University
    • Carlow University
    • Cedar Crest College
    • Chestnut Hill College
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Delaware Valley University
    • DeSales University
    • Drexel University
    • Duquesne University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Elizabethtown College
    • Geneva College
    • Gettysburg College
    • Grove City College
    • Immaculata University 
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Juniata College
    • King's College
    • Kutztown University of PA
    • La Salle University
    • Lebanon Valley College
    • Lehigh University
    • Lycoming College
    • Mercyhurst University
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Misericordia University
    • Muhlenberg College
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • Point Park University
    • Relay Graduate School of Education  #
    • Rosemont College
    • Saint Francis University
    • Saint Joseph's University
    • Saint Vincent College
    • Seton Hill University
    • Shippensburg University of Pennsylvania
    • Slippery Rock University of Pennsylvania
    • Susquehanna University
    • Swarthmore College
    • Temple University/ Main
    • Thiel College
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Bradford Campus
    • University of Pittsburgh / Greensburg Campus
    • University of Pittsburgh / Johnstown Campus
    • University of Pittsburgh / Main
    • University of Scranton
    • Ursinus College
    • Villanova University
    • Washington and Jefferson College
    • Waynesburg University
    • West Chester University of Pennsylvania
    • Westminster College
    • Widener University / Main
    • Wilkes University 

    • Bryn Mawr College
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Messiah University
    • Saint Vincent College
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Main
    • Wilson College

    • Bryn Mawr College
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • King's College
    • La Salle University
    • Lebanon Valley College
    • Misericordia University
    • Point Park University
    • Saint Joseph's University
    • Susquehanna University
    • Swarthmore College
    • University of Scranton
    • Wilson College

    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • DeSales University
    • Grove City College
    • La Salle University
    • Marywood University
    • Moravian University
    • Point Park University
    • University of Scranton
    • Villanova University
    • Villanova University

    • DeSales University
    • Kutztown University of PA
    • Messiah University
    • Misericordia University
    • Point Park University
    • Seton Hill University
    • Swarthmore College
    • Wilkes University

    • Drexel University
    • Messiah University
    • Point Park University
    • Seton Hill University

    • Bryn Mawr College
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Drexel University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Juniata College
    • Kutztown University of PA
    • La Salle University
    • Lehigh University
    • Mercyhurst University
    • Millersville University of PA
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Shippensburg University of Pennsylvania
    • Slippery Rock University of Pennsylvania
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Johnstown Campus
    • University of Pittsburgh / Main
    • West Chester University of Pennsylvania
    • Widener University / Main
    • Wilkes University
    • Wilson College

    • Albright College
    • Arcadia University
    • Bryn Mawr College
    • Bucknell University
    • Cairn University
    • Carlow University
    • Cedar Crest College
    • Chatham University
    • Chestnut Hill College
    • City Teaching Alliance  #
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Delaware Valley University
    • DeSales University
    • Drexel University
    • Duquesne University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Elizabethtown College
    • Gannon University
    • Geneva College
    • Gettysburg College
    • Grove City College
    • Gwynedd Mercy University
    • Holy Family University
    • Immaculata University
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Juniata College
    • King's College
    • Kutztown University of PA
    • La Salle University
    • Lebanon Valley College
    • Lehigh University
    • Lycoming College
    • Marywood University
    • Mercyhurst University
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Misericordia University
    • Moravian University
    • Mount Aloysius College
    • Muhlenberg College
    • Neumann University
    • Penn State Harrisburg
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • Point Park University
    • Relay Graduate School of Education  #
    • Robert Morris University
    • Rosemont College
    • Saint Francis University
    • Saint Joseph's University 
    • Saint Vincent College
    • Seton Hill University
    • Shippensburg University of Pennsylvania
    • Slippery Rock University of Pennsylvania
    • Susquehanna University
    • Swarthmore College
    • Temple University/ Main
    • Thiel College
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Bradford Campus
    • University of Pittsburgh / Greensburg Campus
    • University of Pittsburgh / Johnstown Campus
    • University of Pittsburgh / Main
    • University of Scranton
    • University of Valley Forge of the Assemblies of God
    • Ursinus College
    • Villanova University
    • Washington and Jefferson College
    • Waynesburg University
    • West Chester University of Pennsylvania
    • Westminster College
    • Widener University / Main
    • Wilkes University
    • Wilson College
    • York College of Pennsylvania​

    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Ursinus College

    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Marywood University
    • Messiah University

    • Albright College
    • Bryn Mawr College
    • Bucknell University
    • Chestnut Hill College
    • DeSales University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Gettysburg College
    • Grove City College
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Juniata College
    • King's College
    • La Salle University
    • Lebanon Valley College
    • Lycoming College
    • Mercyhurst University
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Moravian University
    • Muhlenberg College
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Saint Joseph's University
    • Saint Vincent College
    • Seton Hill University
    • Shippensburg University of Pennsylvania
    • Slippery Rock University of Pennsylvania
    • Susquehanna University
    • Swarthmore College
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Main
    • University of Scranton
    • Ursinus College
    • Villanova University
    • Washington and Jefferson College
    • West Chester University of Pennsylvania
    • Westminster College
    • Wilkes University
    • Wilson College

    • American Board (ABCTE)  #
    • Arcadia University
    • Bucknell University
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Delaware Valley University
    • Drexel University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Grove City College
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Juniata College
    • King's College
    • Kutztown University of PA
    • La Salle University
    • Lehigh University
    • Mercyhurst University
    • Misericordia University
    • Moravian University
    • Mount Aloysius College
    • Neumann University
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania State University / Harrisburg
    • Pennsylvania Western University
    • Point Park University
    • Relay Graduate School of Education  #
    • Saint Joseph's University
    • Shippensburg University of Pennsylvania
    • Slippery Rock University of Pennsylvania
    • Susquehanna University
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Johnstown Campus
    • University of Pittsburgh / Main
    • University of Scranton
    • Villanova University
    • Waynesburg University
    • Wilkes University
    • York College of Pennsylvania

    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Gettysburg College
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Juniata College
    • Kutztown University of PA
    • La Salle University
    • Lebanon Valley College
    • Lycoming College
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Moravian University
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Saint Joseph's University
    • Susquehanna University
    • Swarthmore College
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Main
    • University of Scranton
    • Ursinus College
    • Villanova University
    • Washington and Jefferson College
    • West Chester University of Pennsylvania
    • Wilkes University
    • Wilson College

    • City Teaching Alliance  #
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Drexel University
    • Duquesne University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Elizabethtown College
    • Gannon University
    • Geneva College
    • Grove City College
    • Gwynedd Mercy University
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Keystone College
    • King's College
    • Kutztown University of PA
    • La Roche University
    • La Salle University
    • Lancaster Bible College
    • Marywood University
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Misericordia University
    • Moravian University
    • Mount Aloysius College
    • Penn State Harrisburg
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • Point Park University
    • Relay Graduate School of Education #
    • Robert Morris University
    • Saint Francis University
    • Saint Joseph's University
    • Saint Vincent College
    • Seton Hill University
    • Shippensburg University of Pennsylvania
    • Slippery Rock University of Pennsylvania
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Johnstown Campus
    • University of Scranton
    • University of Valley Forge of the Assemblies of God
    • Washington and Jefferson College
    • Waynesburg University
    • West Chester University of Pennsylvania
    • Widener University / Main
    • Wilkes University
    • Wilson College
    • York College of Pennsylvania​

    • Albright College
    • Alvernia University
    • American Board (ABCTE)  #
    • Arcadia University
    • Bryn Athyn Coll of New Church
    • Bucknell University
    • Cairn University
    • Carlow University
    • Cedar Crest College
    • Central Susquehanna Intermediate Unit 16 #
    • Chatham University
    • Chestnut Hill College
    • Cheyney University of PA
    • City Teaching Alliance  #
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • DeSales University
    • Drexel University
    • Duquesne University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Elizabethtown College
    • Gannon University
    • Geneva College
    • Grove City College
    • Gwynedd Mercy University
    • Holy Family University
    • Immaculata University
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Inter American University of Puerto Rico-Arecibo
    • Juniata College
    • Keystone College
    • King's College
    • Kutztown University of PA
    • La Roche University
    • La Salle University
    • Lancaster Bible College
    • Lebanon Valley College
    • Lehigh University
    • Lincoln University
    • Lycoming College
    • Marywood University
    • Mercyhurst University
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Misericordia University
    • Moravian University
    • Mount Aloysius College
    • Muhlenberg College
    • Neumann University
    • Penn State Harrisburg
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • Point Park University
    • Public Health Management Corporation 1500   #
    • Relay Graduate School of Education  #
    • Robert Morris University
    • Rosemont College
    • Saint Francis University
    • Saint Joseph's University
    • Saint Vincent College
    • Seton Hill University
    • Shippensburg University of Pennsylvania
    • Slippery Rock University of Pennsylvania
    • Susquehanna University
    • Temple University/ Main
    • Thiel College
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Bradford Campus
    • University of Pittsburgh / Greensburg Campus
    • University of Pittsburgh / Johnstown Campus
    • University of Pittsburgh / Main
    • University of Scranton
    • University of Valley Forge of the Assemblies of God
    • Villanova University
    • Washington and Jefferson College
    • Waynesburg University
    • West Chester University of Pennsylvania
    • Westminster College
    • Widener University / Main
    • Wilkes University
    • Wilson College
    • York College of Pennsylvania​

    • East Stroudsburg University of Pennsylvania

    • Cairn University
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • King's College 
    • Lancaster Bible College
    • Lebanon Valley College
    • Marywood University
    • Messiah University
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • Saint Vincent College
    • Slippery Rock University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Bradford Campus
    • Ursinus College
    • West Chester University of Pennsylvania
    • Wilson College 

    • University of Pennsylvania

    • La Salle University
    • Saint Joseph's University
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Main
    • Villanova University

    • University of Pittsburgh / Main
    • Ursinus College
    • Wilson College

    • Albright College
    • Bryn Mawr College
    • La Salle University
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Saint Joseph's University
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Main
    • University of Scranton
    • Villanova University
    • Wilson College

    • Kutztown University of PA
    • University of Pittsburgh / Main

    • Albright College
    • American Board (ABCTE)  #
    • Arcadia University
    • Bryn Mawr College
    • Bucknell University
    • Cairn University
    • Carbon-Lehigh IU 21 # 
    • Carlow University
    • Cedar Crest College
    • Chatham University
    • Chestnut Hill College
    • City Teaching Alliance  #
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Delaware Valley University
    • DeSales University
    • Drexel University
    • Duquesne University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Elizabethtown College
    • Gannon University
    • Geneva College
    • Gettysburg College
    • Grove City College
    • Gwynedd Mercy University
    • Holy Family University
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Juniata College
    • Keystone College
    • King's College
    • Kutztown University of PA
    • La Salle University
    • Lebanon Valley College
    • Lehigh University
    • Lycoming College
    • Marywood University
    • Mercyhurst University
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Misericordia University
    • Moravian University
    • Muhlenberg College
    • Neumann University
    • Penn State Harrisburg
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • Point Park University
    • Relay Graduate School of Education  #
    • Robert Morris University
    • Rosemont College
    • Saint Francis University
    • Saint Joseph's University
    • Saint Vincent College
    • Seton Hill University
    • Shippensburg University of Pennsylvania
    • Slippery Rock University of Pennsylvania 
    • Susquehanna University 
    • Swarthmore College
    • Temple University/ Main
    • Thiel College
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Bradford Campus
    • University of Pittsburgh / Greensburg Campus
    • University of Pittsburgh / Johnstown Campus
    • University of Pittsburgh / Main
    • University of Scranton
    • Ursinus College
    • Villanova University
    • Washington and Jefferson College
    • Waynesburg University
    • West Chester University of Pennsylvania
    • Westminster College
    • Widener University / Main
    • Wilkes University
    • Wilson College
    • York College of Pennsylvania​

    • Bucknell University
    • Cairn University
    • Carnegie Mellon University
    • Chestnut Hill College
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Duquesne University
    • Eastern University
    • Elizabethtown College
    • Geneva College
    • Gettysburg College
    • Grove City College
    • Immaculata University
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Kutztown University of PA
    • Lancaster Bible College
    • Lebanon Valley College
    • Lycoming College
    • Marywood University
    • Mercyhurst University
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Moravian University
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Saint Vincent College
    • Seton Hill University
    • Slippery Rock University of Pennsylvania
    • Susquehanna University
    • Temple University/ Main
    • University of Valley Forge of the Assemblies of God
    • West Chester University of Pennsylvania
    • Westminster College
    • Wilkes University
    • York College of Pennsylvania​

    • Albright College
    • American Board (ABCTE)  #
    • Bryn Mawr College
    • Bucknell University
    • Carbon Lehigh IU 21 #
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Drexel University
    • Duquesne University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Elizabethtown College
    • Geneva College
    • Gettysburg College
    • Grove City College
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Juniata College
    • King's College
    • Kutztown University of PA
    • La Salle University
    • Lebanon Valley College
    • Lehigh University
    • Lycoming College
    • Mercyhurst University
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Muhlenberg College
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Point Park University
    • Relay Graduate School of Education  #
    • Saint Joseph's University
    • Saint Vincent College
    • Shippensburg University of Pennsylvania
    • Slippery Rock University of Pennsylvania
    • Susquehanna University
    • Swarthmore College
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Main
    • University of Scranton
    • Ursinus College
    • Villanova University
    • Washington and Jefferson College
    • West Chester University of Pennsylvania
    • Westminster College
    • Widener University / Main
    • Wilkes University​

    • Arcadia University
    • Carlow University
    • Cedar Crest College
    • Chester County IU 24   #
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Delaware Valley University
    • Drexel University
    • Duquesne University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern Mennonite Univ/Lanc
    • Eastern University
    • Gannon University
    • Grove City College
    • Holy Family University
    • Immaculata University
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • King's College
    • Kutztown University of PA
    • La Salle University
    • Lancaster Bible College
    • Marywood University
    • Millersville University of PA
    • Misericordia University
    • Moravian University
    • Penn State Harrisburg
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • Point Park University
    • Robert Morris University
    • Rosemont College
    • Saint Francis University
    • Saint Joseph's University
    • Saint Vincent College
    • Seton Hill University
    • Shippensburg University of Pennsylvania
    • Slippery Rock University of Pennsylvania
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Main
    • West Chester University of Pennsylvania
    • Westminster College
    • Widener University / Main
    • Wilkes University
    • York College of Pennsylvania

    • Bryn Mawr College
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Swarthmore College
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Main
    • West Chester University of Pennsylvania

    • Indiana University of Pa/Main

    • DeSales University

    • Albright College
    • American Board (ABCTE) #
    • Arcadia University
    • Bryn Mawr College
    • Bucknell University
    • Cairn University
    • Carlow University
    • Cedar Crest College
    • Chatham University
    • Chestnut Hill College
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Delaware Valley University
    • DeSales University
    • Drexel University
    • Duquesne University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Elizabethtown College
    • Gannon University
    • Geneva College
    • Gettysburg College
    • Grove City College
    • Gwynedd Mercy University
    • Holy Family University
    • Immaculata University
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Juniata College
    • Keystone College
    • King's College
    • Kutztown University of PA
    • La Salle University
    • Lebanon Valley College
    • Lehigh University
    • Lycoming College
    • Marywood University
    • Mercyhurst University
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Moravian University
    • Mount Aloysius College
    • Muhlenberg College
    • Neumann University
    • Penn State Harrisburg
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • Point Park University
    • Relay Graduate School of Education  #
    • Robert Morris University 
    • Rosemont College
    • Saint Francis University
    • Saint Joseph's University
    • Saint Vincent College
    • Seton Hill University
    • Shippensburg University of Pennsylvania
    • Slippery Rock University of Pennsylvania
    • Susquehanna University
    • Swarthmore College
    • Temple University/ Main
    • Thiel College
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Bradford Campus
    • University of Pittsburgh / Greensburg Campus
    • University of Pittsburgh / Johnstown Campus
    • University of Pittsburgh / Main
    • Ursinus College
    • Villanova University
    • Washington and Jefferson College
    • Waynesburg University
    • West Chester University of Pennsylvania
    • Westminster College
    • Widener University / Main
    • Wilkes University
    • Wilson College
    • York College of Pennsylvania​

    • Albright College
    • Bryn Mawr College
    • Bucknell University
    • Cedar Crest College
    • Chestnut Hill College
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • DeSales University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Elizabethtown College
    • Gettysburg College
    • Grove City College
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Juniata College
    • King's College
    • Kutztown University of PA
    • La Salle University
    • Lebanon Valley College
    • Lycoming College
    • Marywood University
    • Mercyhurst University
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Moravian University
    • Muhlenberg College
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • Rosemont College
    • Saint Francis University
    • Saint Joseph's University
    • Saint Vincent College
    • Seton Hill University
    • Shippensburg University of Pennsylvania
    • Slippery Rock University of Pennsylvania
    • Susquehanna University
    • Swarthmore College
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Greensburg Campus
    • University of Pittsburgh / Johnstown Campus
    • University of Pittsburgh / Main
    • University of Scranton
    • Ursinus College
    • Villanova University
    • Washington and Jefferson College
    • West Chester University of Pennsylvania
    • Westminster College
    • Widener University / Main
    • Wilkes University
    • Wilson College

    • Albright College
    • Alvernia University
    • American Board (ABCTE)  #
    • Arcadia University
    • Bryn Athyn Coll of New Church
    • Cairn University
    • Carlow University
    • Cedar Crest College
    • Central Susquehanna IU 16 #
    • Chester County IU 24  #
    • Chestnut Hill College
    • Cheyney University of PA
    • City Teaching Alliance  #
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Delaware Valley University
    • DeSales University
    • Drexel University
    • Duquesne University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Elizabethtown College
    • Gannon University
    • Geneva College
    • Gratz College
    • Grove City College
    • Gwynedd Mercy University
    • Holy Family University
    • Immaculata University
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Juniata College
    • Keystone College
    • King's College
    • Kutztown University of PA
    • La Roche University
    • La Salle University
    • Lancaster Bible College
    • Lebanon Valley College
    • Lehigh University
    • Lincoln University
    • Luzerne IU 18   #
    • Lycoming College
    • Marywood University
    • Mercyhurst University
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Misericordia University
    • Moravian University
    • Mount Aloysius
    • Neumann University
    • Penn State Harrisburg
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • Point Park University
    • Relay Graduate School of Education  #
    • Robert Morris University
    • Rosemont College
    • Saint Francis University
    • Saint Joseph's University
    • Saint Vincent College
    • Seton Hill University
    • Shippensburg University of Pennsylvania
    • Slippery Rock University of Pennsylvania
    • Susquehanna University
    • Temple University/ Main
    • Thiel College
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Bradford Campus
    • University of Pittsburgh / Greensburg Campus
    • University of Pittsburgh / Johnstown Campus
    • University of Pittsburgh / Main
    • University of Scranton
    • University of Valley Forge of the Assemblies of God
    • Washington and Jefferson College
    • Waynesburg University
    • West Chester University of Pennsylvania
    • Westminster College
    • Widener University / Main
    • Wilkes University
    • Wilson College
    • York College of Pennsylvania​

    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • LaRoche University
    • Pennsylvana Western University
    • Saint Joseph's University

    • Carbon-Lehigh IU 21   #
    • Carlow University
    • Duquesne University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • La Salle University
    • Lebanon Valley College
    • Marywood University
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • Temple University/ Main
    • Thiel College
    • Thomas Jefferson University
    • University of Pittsburgh / Main
    • West Chester University of Pennsylvania

    • Drexel University
    • Kutztown University of PA
    • University of Pittsburgh / Main

    • Millersville University of PA
    • Pennsylvania Western University

    Special Education PK-12 Instructional Certification Programs

    • Albright College
    • Alvernia University
    • American Board (ABCTE)  #
    • Arcadia University
    • Bryn Athyn Coll of New Church
    • Cairn University
    • Carlow University
    • Cedar Crest College
    • Central Susquehanna IU 16 #
    • Chester County IU 24  #
    • Chestnut Hill College
    • Cheyney University of PA
    • City Teaching Alliance  #
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Delaware Valley University
    • DeSales University
    • Drexel University
    • Duquesne University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Elizabethtown College
    • Gannon University
    • Geneva College
    • Gratz College
    • Grove City College
    • Gwynedd Mercy University
    • Holy Family University
    • Immaculata University
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Juniata College
    • Keystone College
    • King's College
    • Kutztown University of PA
    • La Roche University
    • La Salle University
    • Lancaster Bible College
    • Lebanon Valley College
    • Lehigh University
    • Lincoln University
    • Luzerne IU 18   #
    • Lycoming College
    • Marywood University
    • Mercyhurst University
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Misericordia University
    • Moravian University
    • Mount Aloysius
    • Neumann University
    • Penn State Harrisburg
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • Point Park University
    • Relay Graduate School of Education  #
    • Robert Morris University
    • Rosemont College
    • Saint Francis University
    • Saint Joseph's University
    • Saint Vincent College
    • Seton Hill University
    • Shippensburg University of Pennsylvania
    • Slippery Rock University of Pennsylvania
    • Susquehanna University
    • Temple University/ Main
    • Thiel College
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Greensburg Campus
    • University of Pittsburgh / Johnstown Campus
    • University of Pittsburgh / Main
    • University of Scranton
    • University of Valley Forge of the Assemblies of God
    • Washington and Jefferson College
    • Waynesburg University
    • West Chester University of Pennsylvania
    • Westminster College
    • Widener University / Main
    • Wilkes University
    • Wilson College
    • York College of Pennsylvania​

    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • LaRoche University
    • Pennsylvana Western University
    • Saint Joseph's University

    • Carbon-Lehigh IU 21   #
    • Carlow University
    • Duquesne University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • La Salle University
    • Lebanon Valley College
    • Marywood University
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • Temple University/ Main
    • Thiel College
    • Thomas Jefferson University
    • University of Pittsburgh / Main
    • West Chester University of Pennsylvania

    • Drexel University
    • Kutztown University of PA
    • University of Pittsburgh / Main

    Career and Technical

    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Point Park University
    • Temple University/ Main

    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Temple University/ Main

    Temple University/Main

    Teacher Intern Certification Programs

    • Pennsylvania State University/Main

    • Wilson College

    • Holy Family University
    • Keystone College
    • Kutztown University of Pa
    • Lycoming College
    • Marywood University
    •  Messiah University
    • Millersville University of Pa
    • Moore College of Art & Design
    • Moravian College
    • Saint Vincent College
    • Susquehanna University

    • Albright College
    • Carbon Lehigh IU 21 #
    • Chestnut Hill College
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • DeSales University
    • Drexel University
    • Duquesne University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Elizabethtown College
    • Gannon University
    • Grove City College
    • Gwynedd Mercy University
    • Holy Family University
    • Immaculata University
    • Kutztown University
    • La Salle University
    • Lycoming College
    • Marywood University
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Moravian University
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Relay Graduate School of Education  #
    • Robert Morris University
    • Saint Francis University
    • Saint Joseph's University
    • Saint Vincent College​
    • Susquehanna University
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • West Chester University 
    • Widener University / Main
    • Wilkes University
    • Wilson College

    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Immaculata University
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Robert Morris University
    •  Saint Vincent College​
    • Susquehanna University
    • Temple University/ Main
    • Wilson College

    • Albright University
    • Chestnut Hill College
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • DeSales University
    • Drexel University
    • Duquesne University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Grove City College
    • Immaculata University
    • Kutztown University
    • Lycoming College
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Relay Graduate School of Education  #
    • Saint Francis University
    • Saint Joseph's University
    • Saint Vincent College​
    • Susquehanna University
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • West Chester University 
    • Widener University / Main
    • Wilkes University
    • Wilson College

    • Eastern University
    • Messiah University
    • Saint Vincent College​
    • Wilson College

    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • La Salle University
    • Susquehanna University

    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • DeSales University
    • Grove City College
    • La Salle University
    • Marywood University

    • DeSales University
    • M​essiah University

    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Temple University/ Main

    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Drexel University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Kutztown University
    • La Salle University
    • Millersville University of PA
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • West Chester University 
    • Wilkes University
    • Wilson College

    • Albright University
    • Cedar Crest College
    • Chestnut Hill College
    • City Teaching Alliance  #
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • DeSales University
    • Drexel University
    • Duquesne University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Gannon University
    • Grove City College
    • Gwynedd Mercy University
    • Holy Family University
    • Immaculata University
    • Kutztown University
    • La Salle University
    • Lycoming College
    • Marywood University
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Moravian University
    •  Penn State Harrisburg​
    • Relay Graduate School of Education  #
    • Robert Morris University
    • Saint Francis University
    • Saint Joseph's University
    • Saint Vincent College​
    • Slippery Rock University
    • Susquehanna University
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • West Chester University 
    • Widener University / Main
    • Wilkes University
    • Wilson College

    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Marywood University
    • Messiah University

    • Chestnut Hill College
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Grove City College
    • La Salle University
    • Lycoming College
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Moravian University
    • Saint Joseph's University
    •  Saint Vincent College​
    • Susquehanna University
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • Wilson College

    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Drexel University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Grove City College
    • Kutztown University
    • La Salle University
    • Moravian University
    • Relay Graduate School of Education  #
    • Saint Joseph's University
    • Slippery Rock University*
    • Susquehanna University
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • Wilkes University

    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Kutztown University
    • La Salle University
    • Lycoming College
    • Millersville University of PA
    • Moravian University
    • Saint Joseph's University
    • Susquehanna University
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • Wilson College

    • City Teaching Alliance  #
    • Drexel University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Gannon University
    • Grove City College
    • La Salle University
    • Moravian University
    •  Penn State Harrisburg​
    • Relay Graduate School of Education  #
    • Saint Vincent College​
    • University of Pennsylvania
    • Wilkes University
    • Wilson College

    • Central Susquehanna IU 16 #
    • Chestnut Hill College
    • City Teaching Alliance  #
    • Drexel University
    • Duquesne University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Gannon University
    • Grove City College
    • Holy Family University
    • Keystone College
    • Kutztown University of PA
    • La Salle University
    • Lancaster Bible College
    • Lincoln University
    • Marywood University
    • Millersville University of PA
    • Moravian University
    • Neumann University
    •  Penn State Harrisburg
    • Relay Graduate School of Education  #
    • Robert Morris University
    • Rosemont College
    • Saint Vincent College​
    • Susquehanna University
    • University of Pennsylvania
    • Widener University / Main
    • Wilson College​

    • ​Eastern University

    • Eastern University
    • Marywood University
    • Messiah University
    •  Saint Vincent College​
    • Wilson College

    • La Salle University
    • Saint Joseph's University
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania

    • Wilson College

    • La Salle University
    • Saint Joseph's University
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • Wilson College

    • Kutztown University of PA

    • ​Temple University/ Main

    • Albright University
    • Carbon Lehigh IU 21 # 
    • Cedar Crest College
    • Chestnut Hill College
    • City Teaching Alliance  #
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • DeSales University
    • Drexel University
    • Duquesne University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Gannon University
    • Grove City College
    • Gwynedd Mercy University
    • Holy Family University
    • Indiana University of Pennsylvania 
    • Keystone College
    • Kutztown University
    • La Salle University
    • Lycoming College
    • Marywood University
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Moravian University
    • Penn State Harrisburg
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Relay Graduate School of Education  #
    • Robert Morris University
    • Saint Francis University
    • Saint Joseph's University
    • Saint Vincent College​
    • Slippery Rock University
    • Susquehanna University
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • West Chester University 
    • Widener University / Main
    • Wilkes University
    • Wilson College

    • Carnegie Mellon University
    • Chestnut Hill College
    • Eastern University
    • Grove City College
    • Immaculata University
    • Lycoming College
    • Marywood University
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Moravian University
    • Saint Vincent College​
    • Susquehanna University
    • Temple University/ Main
    • Wilkes University

    • Albright University
    • Carbon Lehigh IU 21 # 
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Drexel University
    • Duquesne University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Grove City College
    • Kutztown University
    • La Salle University
    • Lycoming College
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Relay Graduate School of Education  #
    • Saint Joseph's University
    •  Saint Vincent College​
    • Susquehanna University
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • West Chester University 
    • Widener University / Main

    • Delaware Valley University
    • Eastern University
    • Marywood University
    • University of Pennsylvania
    • Widener University / Main

    • University of Pennsylvania

    • DeSales University

    • Albright University
    • Cedar Crest College
    • Chestnut Hill College
    • Commonwealth University
    • DeSales University
    • Drexel University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Gannon University
    • Grove City College
    • Gwynedd Mercy University
    • Holy Family University
    • Immaculata University
    • Keystone College
    • Kutztown University
    • La Salle University
    • Marywood University
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Moravian University
    •  Penn State Harrisburg​
    • Relay Graduate School of Education  #
    • Robert Morris University
    • Saint Francis University
    • Saint Vincent College​
    • Slippery Rock University
    • Susquehanna University
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • West Chester University 
    • Widener University / Main
    • Wilkes University
    • Wilson College

    • Cedar Crest College
    • Chestnut Hill College
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • DeSales University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Grove City College
    • Indiana University of Pennsylvania
    • Kutztown University
    • La Salle University
    • Lycoming College
    • Marywood University
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Moravian University
    • Saint Joseph's University
    • Saint Vincent College​
    • Susquehanna University
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • Widener University / Main
    • Wilkes University
    • Wilson College

    • Albright University
    • Cedar Crest College
    • Central Susquehanna IU 16 #
    • Chester County IU 24  #
    • Chestnut Hill College
    • City Teaching Alliance  #
    • Commonwealth University 
    • DeSales University
    • Drexel University
    • Eastern University
    • Gannon University
    • Grove City College
    • Holy Family University
    • Immaculata University
    • Keystone College
    • Kutztown University of PA
    • Marywood University
    • Messiah University
    • Penn State Harrisburg​
    • Relay Graduate School of Education  #
    • Robert Morris University
    •  Saint Vincent College​
    • Slippery Rock University
    • Susquehanna University
    • University of Pennsylvania
    • Wilkes University
    • Wilson College

    • La Salle University
    • Temple University/ Main

    • Millersville University of PA

    Educational Specialist Programs - Student Support Services

    • Chestnut Hill College
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Duquesne University
    • Eastern University
    • Geneva College
    • Gwynedd Mercy University
    • Holy Family University
    • Immaculata University
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Kutztown University of PA
    • Lancaster Bible College
    • Lebanon Valley College
    • Lehigh University
    • Marywood University
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Moravian University
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • Rosemont College
    • Saint Joseph's University
    • Saint Vincent College
    • Shippensburg University of Pennsylvania
    • Slippery Rock University of Pennsylvania
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • University of Scranton
    • Villanova University
    • West Chester University of Pennsylvania
    • Westminster College
    • Widener University / Main

    • Bryn Mawr College
    • Marywood University
    • Millersville University of PA
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Main
    • Widener University / Main

    • Carnegie Mellon University
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Drexel University
    • Duquesne University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Harrisburg University of Science and Technology
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Kutztown University of PA
    • Point Park University
    • Robert Morris University
    • Saint Joseph's University
    • Saint Vincent College
    • Temple University/ Main
    • Waynesburg University
    • Widener University / Main
    • Wilkes University
    • Wilson College
    • York College of Pennsylvania

    • Cedar Crest College
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Eastern Mennonite Univ/Lanc
    • Eastern University
    • Gannon University
    • La Roche University
    • Millersville University of PA
    • Saint Joseph's University
    • Slippery Rock University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Johnstown Campus
    • University of Pittsburgh / Main
    • West Chester University of Pennsylvania

    • Drexel University
    • Duquesne University
    • Eastern University
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Lehigh University
    • Marywood University
    • Millersville University of PA
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • Philadelphia College of Osteopathic Medicine
    • Temple University/ Main
    • Widener University / Main

    • Bryn Mawr College
    • Carlow University
    • Chester County IU 24   #
    • Kutztown University of PA
    • Millersville University of PA
    • Shippensburg University of Pennsylvania
    • Slippery Rock University
    • University of Pittsburgh / Main
    • West Chester University of Pennsylvania
    • Widener University / Main

    • Carlow University
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Delaware Valley University
    • Duquesne University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Gwynedd Mercy University
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • La Salle University
    • Lebanon Valley College
    • Misericordia University
    • Moravian University
    • Pennsylvania Western University
    • Salus University
    • Thomas Jefferson University
    • University of Pittsburgh / Main
    • West Chester University of Pennsylvania
    • Widener University / Main

    Program Specialist Programs

    • Allegheny IU 3   #
    • Alvernia University
    • Appalachia IU 8   #
    • Arcadia University
    • Beaver Valley IU 27   #
    • Bucknell University
    • Cairn University
    • Cedar Crest College
    • Chester County IU 24   #
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Delaware County IU 25   #
    • DeSales University
    • Drexel University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern Mennonite Univ/Lanc
    • Eastern University
    • Elizabethtown College
    • Gannon University
    • Holy Family University
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Intermediate Unit 1   #
    • King's College
    • Kutztown University of PA
    • La Salle University
    • Lancaster Bible College
    • Lehigh University
    • Lycoming College
    • Marywood University
    • Mercyhurst University
    • Messiah University
    • Midwestern IU 4   #
    • Millersville University of PA
    • Montgomery County IU 23   #
    • Moravian University
    • Muhlenberg College
    • Northeastern Educational IU 19   #
    • Penn State Harrisburg
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • Pittsburgh SD   #
    • Reading SD   #
    • Robert Morris University
    • Rosemont College
    • Saint Joseph's University
    • Schuylkill IU 29   #
    • Seneca Highlands IU 9   #
    • Shippensburg University of Pennsylvania
    • Susquehanna University
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Johnstown Campus
    • University of Pittsburgh / Main
    • University of Valley Forge of the Assemblies of God
    • West Chester University of Pennsylvania
    • Widener University / Main
    • Wilkes University
    • Wilson College

    Supervisory Programs

    • Immaculata University​

    • Indiana University of Pa/Main
    • Pennsylvania State University/Main
    • Temple University/Main

    • Arcadia University
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Delaware County IU 25   #
    • Delaware Valley University
    • Duquesne University 
    • Gannon University
    • Gwynedd Mercy University
    • Holy Family University
    • Immaculata University
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Kutztown University of PA
    • Lehigh University
    • Marywood University
    • Millersville University of PA
    • Moravian University
    • Point Park University
    • Robert Morris University
    • Saint Joseph's University
    • Temple University/ Main
    • University of Pittsburgh / Main
    • Wilkes University

    • Carlow University
    • Eastern University
    • Immaculata University

    • Immaculata University

    • Immaculata University

    • Eastern University
    • Immaculata University

    • Duquesne University
    • Eastern University
    • Immaculata University

    • ​Arcadia University
    • Duquesne University
    • Immaculata University
    • Indiana University of Pa/Main
    • Marywood University

    • ​Eastern University
    • Marywood University
    • Saint Joseph's University

    • Eastern University

    • Eastern University
    • Immaculata University

    • Eastern University
    • Immaculata University

    • Arcadia University
    • Chester County IU 24   #
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Delaware County IU 25   #
    • Delaware Valley University
    • Drexel University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Gwynedd Mercy University
    • Immaculata University
    • Marywood University
    • Millersville University of PA
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • Saint Francis University
    • Saint Joseph's University
    • Shippensburg University of Pennsylvania
    • Slippery Rock University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Main

    School Leader Programs

    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • PA Association of Career and Technical Administrators (PACTA)   #
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Temple University/ Main

    • Immaculata University
    • Saint Francis University
    • Westminster College

    • Alvernia University
    • Arcadia University
    • Cairn University
    • Carbon-Lehigh IU 21   #
    • Carlow University
    • Carnegie Mellon University
    • Chestnut Hill College
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Delaware Valley University
    • Drexel University
    • Duquesne University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Elizabethtown College
    • Gannon University
    • Gwynedd Mercy University
    • Holy Family University
    • Immaculata University
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • King's College
    • Kutztown University of PA
    • La Salle University
    • Lehigh University
    • Lincoln University
    • Marywood University
    • Mercyhurst University
    • Millersville University of PA
    • Moravian University
    • Neumann University
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • PhillyPLUS   #
    • Point Park University
    • Robert Morris University
    • Rosemont College
    • Saint Francis University
    • Saint Joseph's University
    • Saint Vincent College
    • Shippensburg University of Pennsylvania
    • Slippery Rock University of Pennsylvania
    • String Theory Schools   #
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Main
    • University of Scranton
    •   Villanova University
    • West Chester University of Pennsylvania
    • Westminster College
    • Widener University / Main
    • Wilkes University
    •   Wilson University
    • York College of Pennsylvania

    • Alvernia University
    • Arcadia University
    • Carbon-Lehigh IU 21   #
    • Carlow University
    • Chester County IU 24   #
    • Delaware Valley University
    • Drexel University
    • Duquesne University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Gannon University
    • Gwynedd Mercy University
    • Holy Family University
    • Immaculata University
    • Indiana University of Pennsylvania - Main
    • Lehigh University
    • Marywood University
    • Millersville University of PA
    • Moravian University
    • Neumann University
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • Point Park University
    • Saint Francis University
    • Saint Joseph's University
    • Shippensburg University of Pennsylvania
    • Temple University/ Main
    • University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Main
    • Westminster College
    • Widener University / Main
    • Wilkes University

    Program Endorsements

    • Millersville University
    • Moravian University

    • Arcadia University 
    • Cairn University 
    • Carlow University 
    • Commonwealth University of Pennsylvania 
    • Delaware County IU 25   #
    • Delaware Valley University 
    • Drexel University 
    • Duquesne University 
    • Gannon University 
    • Gwynedd Mercy University 
    • Holy Family University 
    • Indiana University of Pennsylvania - Main 
    • King's College 
    • Kutztown University of PA 
    • La Salle University 
    • Lebanon Valley College
    • Marywood University 
    • Mercyhurst University 
    • Messiah University 
    • Moravian University 
    • Neumann University 
    • Pennsylvania State University / Main Campus 
    • Pennsylvania Western University
    • Robert Morris University 
    • Saint Francis University 
    • Saint Joseph's University 
    • Seton Hill University 
    • Slippery Rock University of Pennsylvania 
    • Temple University/ Main 
    • University of Pittsburgh / Main 
    • Waynesburg University 
    • West Chester University of Pennsylvania 
    • Wilkes University 
    • Wilson College 

    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Gratz College
    • Point Park University
    • Slippery Rock University of Pa​

    • Bucks County IU 22   #
    • Delaware County IU 25   #
    • Millersville University of PA
    • Misericordia University
    • Seneca Highlands IU 9   #
    • Slippery Rock University of Pennsylvania
    • University of Pittsburgh / Greensburg Campus
    • Wilkes University

    • Cedar Crest College
    • East Stroudsburg University
    • Eastern Mennonite Univ/Lanc
    • Immaculata University
    • King's College
    • Kutztown University of PA
    • La Salle University
    • Mercyhurst University
    • Millersville University of PA
    • Neumann University
    • Penn State Harrisburg
    • Slippery Rock University of Pennsylvania
    • University of Pennsylvania
    • West Chester University of Pennsylvania
    • Widener University / Main
    • Wilkes University

    • Immaculata University
    • Penn State Harrisburg
    • Saint Francis University

    • Carlow University
    • Colonial IU 20   #
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Delaware County IU 25   #
    • Delaware Valley University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Eastern University
    • Elizabethtown College
    • Holy Family University
    • Kutztown University of PA
    • Lebanon Valley College
    • Marywood University
    • Mercyhurst University
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Misericordia University
    • Moravian University
    • Neumann University
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • Point Park University
    • Robert Morris University
    • Saint Vincent College
    • Slippery Rock University of Pennsylvania
    • University of Pennsylvania
    • Widener University / Main
    • Wilkes University
    • Wilson College

    • ​Penn State University
    • Saint Joseph's University

    • Allegheny IU 3   #
    • Arcadia University
    • Bucks County IU 22   #
    • Carlow University
    • Chester County IU 24   #
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Delaware Valley University
    • DeSales University
    • Drexel University
    • Elizabethtown College
    • Gannon University
    • Grove City College
    • Immaculata University
    • King's College
    • La Salle University
    • Lebanon Valley College
    • Messiah University
    • Millersville University of PA
    • Misericordia University
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • Point Park University
    • Saint Vincent College
    • University of Pittsburgh / Greensburg Campus
    • University of Pittsburgh / Johnstown Campus
    • University of Pittsburgh / Main
    • Wilkes University
    • York College of Pennsylvania

    • Gratz College
    • Mercyhurst University
    • Messiah University
    • Pennsylvania State University / Main Campus
    • Pennsylvania Western University
    • West Chester University of Pennsylvania
    • York College of Pennsylvania

    • Arcadia University
    • Bucks County IU 22
    • Chatham University
    • Commonwealth University of Pennsylvania
    • Delaware Valley University
    • DeSales University
    • Drexel University
    • East Stroudsburg University of Pennsylvania
    • Elizabethtown College
    • Holy Family University
    • Immaculata University
    • Lebanon Valley College
    • Lehigh University
    • Messiah University
    • Moravian University
    • Neumann University
    • Pennsylvania Western University
    • Point Park University
    • Robert Morris University
    • Saint Joseph's University
    • York College of Pennsylvania

    • De Sales University
    • Mercyhurst University
    • Temple University/Main

     