Approved Certification Programs

Contact the program provider for information on the requirements for obtaining a certificate.
# Alternative Provider
NOTE: This is a list of PDE-approved programs at PA providers. Inclusion on the list does not guarantee that an approved program continues to operate. If you are interested in a given program, please contact the provider for more information
Instructional Certification Programs
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Delaware Valley University
- Wilson College
- Albright College
- Arcadia University
- Bucknell University
- Cairn University
- Carlow University
- Chatham University
- Holy Family University
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Keystone College
- Kutztown University of PA
- Lebanon Valley College
- Lycoming College
- Marywood University
- Mercyhurst University
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Moore College of Art & Design
- Moravian University
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- Rosemont College
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Seton Hill University
- Shippensburg University of Pennsylvania
- Susquehanna University
- Temple University/ Main
- Washington and Jefferson College
- Wilkes University
- Albright College
- American Board (ABCTE) #
- Arcadia University
- Bryn Mawr College
- Bucknell University
- Carbon Lehigh IU 21 #
- Carlow University
- Cedar Crest College
- Chatham University
- Chestnut Hill College
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Delaware Valley University
- DeSales University
- Drexel University
- Duquesne University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Elizabethtown College
- Gannon University
- Geneva College
- Gettysburg College
- Grove City College
- Gwynedd Mercy University
- Holy Family University
- Immaculata University
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Juniata College
- King's College
- Kutztown University of PA
- La Salle University
- Lebanon Valley College
- Lehigh University
- Lycoming College
- Marywood University
- Mercyhurst University
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Misericordia University
- Moravian University
- Mount Aloysius College
- Muhlenberg College
- Neumann University
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- Point Park University
- Relay Graduate School of Education #
- Robert Morris University
- Rosemont College
- Saint Francis University
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Seton Hill University
- Shippensburg University of Pennsylvania
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- Susquehanna University
- Swarthmore College
- Temple University/ Main
- Thiel College
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Bradford Campus
- University of Pittsburgh / Greensburg Campus
- University of Pittsburgh / Johnstown Campus
- University of Pittsburgh / Main
- University of Scranton
- Ursinus College
- Villanova University
- Washington and Jefferson College
- Waynesburg University
- West Chester University of Pennsylvania
- Westminster College
- Widener University / Main
- Wilkes University
- Wilson College
- York College of Pennsylvania
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Immaculata University
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Lycoming College
- Robert Morris University
- Saint Vincent College
- Seton Hill University
- Shippensburg University of Pennsylvania
- Susquehanna University
- Temple University/ Main
- University of Pittsburgh / Bradford Campus
- Wilson College
- Albright College
- American Board (ABCTE) #
- Arcadia University
- Bryn Mawr College
- Bucknell University
- Carlow University
- Cedar Crest College
- Chestnut Hill College
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Delaware Valley University
- DeSales University
- Drexel University
- Duquesne University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Elizabethtown College
- Geneva College
- Gettysburg College
- Grove City College
- Immaculata University
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Juniata College
- King's College
- Kutztown University of PA
- La Salle University
- Lebanon Valley College
- Lehigh University
- Lycoming College
- Mercyhurst University
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Misericordia University
- Muhlenberg College
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- Point Park University
- Relay Graduate School of Education #
- Rosemont College
- Saint Francis University
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Seton Hill University
- Shippensburg University of Pennsylvania
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- Susquehanna University
- Swarthmore College
- Temple University/ Main
- Thiel College
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Bradford Campus
- University of Pittsburgh / Greensburg Campus
- University of Pittsburgh / Johnstown Campus
- University of Pittsburgh / Main
- University of Scranton
- Ursinus College
- Villanova University
- Washington and Jefferson College
- Waynesburg University
- West Chester University of Pennsylvania
- Westminster College
- Widener University / Main
- Wilkes University
- Bryn Mawr College
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Messiah University
- Saint Vincent College
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Main
- Wilson College
- Bryn Mawr College
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- King's College
- La Salle University
- Lebanon Valley College
- Misericordia University
- Point Park University
- Saint Joseph's University
- Susquehanna University
- Swarthmore College
- University of Scranton
- Wilson College
- Commonwealth University of Pennsylvania
- DeSales University
- Grove City College
- La Salle University
- Marywood University
- Moravian University
- Point Park University
- University of Scranton
- Villanova University
- Villanova University
- DeSales University
- Kutztown University of PA
- Messiah University
- Misericordia University
- Point Park University
- Seton Hill University
- Swarthmore College
- Wilkes University
- Drexel University
- Messiah University
- Point Park University
- Seton Hill University
- Bryn Mawr College
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Drexel University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Juniata College
- Kutztown University of PA
- La Salle University
- Lehigh University
- Mercyhurst University
- Millersville University of PA
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Shippensburg University of Pennsylvania
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Johnstown Campus
- University of Pittsburgh / Main
- West Chester University of Pennsylvania
- Widener University / Main
- Wilkes University
- Wilson College
- Albright College
- Arcadia University
- Bryn Mawr College
- Bucknell University
- Cairn University
- Carlow University
- Cedar Crest College
- Chatham University
- Chestnut Hill College
- City Teaching Alliance #
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Delaware Valley University
- DeSales University
- Drexel University
- Duquesne University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Elizabethtown College
- Gannon University
- Geneva College
- Gettysburg College
- Grove City College
- Gwynedd Mercy University
- Holy Family University
- Immaculata University
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Juniata College
- King's College
- Kutztown University of PA
- La Salle University
- Lebanon Valley College
- Lehigh University
- Lycoming College
- Marywood University
- Mercyhurst University
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Misericordia University
- Moravian University
- Mount Aloysius College
- Muhlenberg College
- Neumann University
- Penn State Harrisburg
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- Point Park University
- Relay Graduate School of Education #
- Robert Morris University
- Rosemont College
- Saint Francis University
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Seton Hill University
- Shippensburg University of Pennsylvania
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- Susquehanna University
- Swarthmore College
- Temple University/ Main
- Thiel College
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Bradford Campus
- University of Pittsburgh / Greensburg Campus
- University of Pittsburgh / Johnstown Campus
- University of Pittsburgh / Main
- University of Scranton
- University of Valley Forge of the Assemblies of God
- Ursinus College
- Villanova University
- Washington and Jefferson College
- Waynesburg University
- West Chester University of Pennsylvania
- Westminster College
- Widener University / Main
- Wilkes University
- Wilson College
- York College of Pennsylvania
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Ursinus College
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Marywood University
- Messiah University
- Albright College
- Bryn Mawr College
- Bucknell University
- Chestnut Hill College
- DeSales University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Gettysburg College
- Grove City College
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Juniata College
- King's College
- La Salle University
- Lebanon Valley College
- Lycoming College
- Mercyhurst University
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Moravian University
- Muhlenberg College
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Seton Hill University
- Shippensburg University of Pennsylvania
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- Susquehanna University
- Swarthmore College
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Main
- University of Scranton
- Ursinus College
- Villanova University
- Washington and Jefferson College
- West Chester University of Pennsylvania
- Westminster College
- Wilkes University
- Wilson College
- American Board (ABCTE) #
- Arcadia University
- Bucknell University
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Delaware Valley University
- Drexel University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Grove City College
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Juniata College
- King's College
- Kutztown University of PA
- La Salle University
- Lehigh University
- Mercyhurst University
- Misericordia University
- Moravian University
- Mount Aloysius College
- Neumann University
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania State University / Harrisburg
- Pennsylvania Western University
- Point Park University
- Relay Graduate School of Education #
- Saint Joseph's University
- Shippensburg University of Pennsylvania
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- Susquehanna University
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Johnstown Campus
- University of Pittsburgh / Main
- University of Scranton
- Villanova University
- Waynesburg University
- Wilkes University
- York College of Pennsylvania
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Gettysburg College
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Juniata College
- Kutztown University of PA
- La Salle University
- Lebanon Valley College
- Lycoming College
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Moravian University
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Saint Joseph's University
- Susquehanna University
- Swarthmore College
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Main
- University of Scranton
- Ursinus College
- Villanova University
- Washington and Jefferson College
- West Chester University of Pennsylvania
- Wilkes University
- Wilson College
- City Teaching Alliance #
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Drexel University
- Duquesne University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Elizabethtown College
- Gannon University
- Geneva College
- Grove City College
- Gwynedd Mercy University
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Keystone College
- King's College
- Kutztown University of PA
- La Roche University
- La Salle University
- Lancaster Bible College
- Marywood University
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Misericordia University
- Moravian University
- Mount Aloysius College
- Penn State Harrisburg
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- Point Park University
- Relay Graduate School of Education #
- Robert Morris University
- Saint Francis University
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Seton Hill University
- Shippensburg University of Pennsylvania
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Johnstown Campus
- University of Scranton
- University of Valley Forge of the Assemblies of God
- Washington and Jefferson College
- Waynesburg University
- West Chester University of Pennsylvania
- Widener University / Main
- Wilkes University
- Wilson College
- York College of Pennsylvania
- Albright College
- Alvernia University
- American Board (ABCTE) #
- Arcadia University
- Bryn Athyn Coll of New Church
- Bucknell University
- Cairn University
- Carlow University
- Cedar Crest College
- Central Susquehanna Intermediate Unit 16 #
- Chatham University
- Chestnut Hill College
- Cheyney University of PA
- City Teaching Alliance #
- Commonwealth University of Pennsylvania
- DeSales University
- Drexel University
- Duquesne University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Elizabethtown College
- Gannon University
- Geneva College
- Grove City College
- Gwynedd Mercy University
- Holy Family University
- Immaculata University
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Inter American University of Puerto Rico-Arecibo
- Juniata College
- Keystone College
- King's College
- Kutztown University of PA
- La Roche University
- La Salle University
- Lancaster Bible College
- Lebanon Valley College
- Lehigh University
- Lincoln University
- Lycoming College
- Marywood University
- Mercyhurst University
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Misericordia University
- Moravian University
- Mount Aloysius College
- Muhlenberg College
- Neumann University
- Penn State Harrisburg
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- Point Park University
- Public Health Management Corporation 1500 #
- Relay Graduate School of Education #
- Robert Morris University
- Rosemont College
- Saint Francis University
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Seton Hill University
- Shippensburg University of Pennsylvania
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- Susquehanna University
- Temple University/ Main
- Thiel College
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Bradford Campus
- University of Pittsburgh / Greensburg Campus
- University of Pittsburgh / Johnstown Campus
- University of Pittsburgh / Main
- University of Scranton
- University of Valley Forge of the Assemblies of God
- Villanova University
- Washington and Jefferson College
- Waynesburg University
- West Chester University of Pennsylvania
- Westminster College
- Widener University / Main
- Wilkes University
- Wilson College
- York College of Pennsylvania
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Cairn University
- Commonwealth University of Pennsylvania
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- King's College
- Lancaster Bible College
- Lebanon Valley College
- Marywood University
- Messiah University
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- Saint Vincent College
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Bradford Campus
- Ursinus College
- West Chester University of Pennsylvania
- Wilson College
- University of Pennsylvania
- La Salle University
- Saint Joseph's University
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Main
- Villanova University
- University of Pittsburgh / Main
- Ursinus College
- Wilson College
- Albright College
- Bryn Mawr College
- La Salle University
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Saint Joseph's University
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Main
- University of Scranton
- Villanova University
- Wilson College
- Kutztown University of PA
- University of Pittsburgh / Main
- Albright College
- American Board (ABCTE) #
- Arcadia University
- Bryn Mawr College
- Bucknell University
- Cairn University
- Carbon-Lehigh IU 21 #
- Carlow University
- Cedar Crest College
- Chatham University
- Chestnut Hill College
- City Teaching Alliance #
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Delaware Valley University
- DeSales University
- Drexel University
- Duquesne University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Elizabethtown College
- Gannon University
- Geneva College
- Gettysburg College
- Grove City College
- Gwynedd Mercy University
- Holy Family University
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Juniata College
- Keystone College
- King's College
- Kutztown University of PA
- La Salle University
- Lebanon Valley College
- Lehigh University
- Lycoming College
- Marywood University
- Mercyhurst University
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Misericordia University
- Moravian University
- Muhlenberg College
- Neumann University
- Penn State Harrisburg
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- Point Park University
- Relay Graduate School of Education #
- Robert Morris University
- Rosemont College
- Saint Francis University
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Seton Hill University
- Shippensburg University of Pennsylvania
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- Susquehanna University
- Swarthmore College
- Temple University/ Main
- Thiel College
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Bradford Campus
- University of Pittsburgh / Greensburg Campus
- University of Pittsburgh / Johnstown Campus
- University of Pittsburgh / Main
- University of Scranton
- Ursinus College
- Villanova University
- Washington and Jefferson College
- Waynesburg University
- West Chester University of Pennsylvania
- Westminster College
- Widener University / Main
- Wilkes University
- Wilson College
- York College of Pennsylvania
- Bucknell University
- Cairn University
- Carnegie Mellon University
- Chestnut Hill College
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Duquesne University
- Eastern University
- Elizabethtown College
- Geneva College
- Gettysburg College
- Grove City College
- Immaculata University
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Kutztown University of PA
- Lancaster Bible College
- Lebanon Valley College
- Lycoming College
- Marywood University
- Mercyhurst University
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Moravian University
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Saint Vincent College
- Seton Hill University
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- Susquehanna University
- Temple University/ Main
- University of Valley Forge of the Assemblies of God
- West Chester University of Pennsylvania
- Westminster College
- Wilkes University
- York College of Pennsylvania
- Albright College
- American Board (ABCTE) #
- Bryn Mawr College
- Bucknell University
- Carbon Lehigh IU 21 #
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Drexel University
- Duquesne University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Elizabethtown College
- Geneva College
- Gettysburg College
- Grove City College
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Juniata College
- King's College
- Kutztown University of PA
- La Salle University
- Lebanon Valley College
- Lehigh University
- Lycoming College
- Mercyhurst University
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Muhlenberg College
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Point Park University
- Relay Graduate School of Education #
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Shippensburg University of Pennsylvania
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- Susquehanna University
- Swarthmore College
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Main
- University of Scranton
- Ursinus College
- Villanova University
- Washington and Jefferson College
- West Chester University of Pennsylvania
- Westminster College
- Widener University / Main
- Wilkes University
- Arcadia University
- Carlow University
- Cedar Crest College
- Chester County IU 24 #
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Delaware Valley University
- Drexel University
- Duquesne University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern Mennonite Univ/Lanc
- Eastern University
- Gannon University
- Grove City College
- Holy Family University
- Immaculata University
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- King's College
- Kutztown University of PA
- La Salle University
- Lancaster Bible College
- Marywood University
- Millersville University of PA
- Misericordia University
- Moravian University
- Penn State Harrisburg
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- Point Park University
- Robert Morris University
- Rosemont College
- Saint Francis University
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Seton Hill University
- Shippensburg University of Pennsylvania
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Main
- West Chester University of Pennsylvania
- Westminster College
- Widener University / Main
- Wilkes University
- York College of Pennsylvania
- Bryn Mawr College
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Swarthmore College
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Main
- West Chester University of Pennsylvania
- Indiana University of Pa/Main
- DeSales University
- Albright College
- American Board (ABCTE) #
- Arcadia University
- Bryn Mawr College
- Bucknell University
- Cairn University
- Carlow University
- Cedar Crest College
- Chatham University
- Chestnut Hill College
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Delaware Valley University
- DeSales University
- Drexel University
- Duquesne University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Elizabethtown College
- Gannon University
- Geneva College
- Gettysburg College
- Grove City College
- Gwynedd Mercy University
- Holy Family University
- Immaculata University
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Juniata College
- Keystone College
- King's College
- Kutztown University of PA
- La Salle University
- Lebanon Valley College
- Lehigh University
- Lycoming College
- Marywood University
- Mercyhurst University
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Moravian University
- Mount Aloysius College
- Muhlenberg College
- Neumann University
- Penn State Harrisburg
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- Point Park University
- Relay Graduate School of Education #
- Robert Morris University
- Rosemont College
- Saint Francis University
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Seton Hill University
- Shippensburg University of Pennsylvania
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- Susquehanna University
- Swarthmore College
- Temple University/ Main
- Thiel College
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Bradford Campus
- University of Pittsburgh / Greensburg Campus
- University of Pittsburgh / Johnstown Campus
- University of Pittsburgh / Main
- Ursinus College
- Villanova University
- Washington and Jefferson College
- Waynesburg University
- West Chester University of Pennsylvania
- Westminster College
- Widener University / Main
- Wilkes University
- Wilson College
- York College of Pennsylvania
- Albright College
- Bryn Mawr College
- Bucknell University
- Cedar Crest College
- Chestnut Hill College
- Commonwealth University of Pennsylvania
- DeSales University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Elizabethtown College
- Gettysburg College
- Grove City College
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Juniata College
- King's College
- Kutztown University of PA
- La Salle University
- Lebanon Valley College
- Lycoming College
- Marywood University
- Mercyhurst University
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Moravian University
- Muhlenberg College
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- Rosemont College
- Saint Francis University
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Seton Hill University
- Shippensburg University of Pennsylvania
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- Susquehanna University
- Swarthmore College
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Greensburg Campus
- University of Pittsburgh / Johnstown Campus
- University of Pittsburgh / Main
- University of Scranton
- Ursinus College
- Villanova University
- Washington and Jefferson College
- West Chester University of Pennsylvania
- Westminster College
- Widener University / Main
- Wilkes University
- Wilson College
- Albright College
- Alvernia University
- American Board (ABCTE) #
- Arcadia University
- Bryn Athyn Coll of New Church
- Cairn University
- Carlow University
- Cedar Crest College
- Central Susquehanna IU 16 #
- Chester County IU 24 #
- Chestnut Hill College
- Cheyney University of PA
- City Teaching Alliance #
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Delaware Valley University
- DeSales University
- Drexel University
- Duquesne University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Elizabethtown College
- Gannon University
- Geneva College
- Gratz College
- Grove City College
- Gwynedd Mercy University
- Holy Family University
- Immaculata University
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Juniata College
- Keystone College
- King's College
- Kutztown University of PA
- La Roche University
- La Salle University
- Lancaster Bible College
- Lebanon Valley College
- Lehigh University
- Lincoln University
- Luzerne IU 18 #
- Lycoming College
- Marywood University
- Mercyhurst University
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Misericordia University
- Moravian University
- Mount Aloysius
- Neumann University
- Penn State Harrisburg
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- Point Park University
- Relay Graduate School of Education #
- Robert Morris University
- Rosemont College
- Saint Francis University
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Seton Hill University
- Shippensburg University of Pennsylvania
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- Susquehanna University
- Temple University/ Main
- Thiel College
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Bradford Campus
- University of Pittsburgh / Greensburg Campus
- University of Pittsburgh / Johnstown Campus
- University of Pittsburgh / Main
- University of Scranton
- University of Valley Forge of the Assemblies of God
- Washington and Jefferson College
- Waynesburg University
- West Chester University of Pennsylvania
- Westminster College
- Widener University / Main
- Wilkes University
- Wilson College
- York College of Pennsylvania
- Commonwealth University of Pennsylvania
- LaRoche University
- Pennsylvana Western University
- Saint Joseph's University
- Carbon-Lehigh IU 21 #
- Carlow University
- Duquesne University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- La Salle University
- Lebanon Valley College
- Marywood University
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- Temple University/ Main
- Thiel College
- Thomas Jefferson University
- University of Pittsburgh / Main
- West Chester University of Pennsylvania
- Drexel University
- Kutztown University of PA
- University of Pittsburgh / Main
- Millersville University of PA
- Pennsylvania Western University
Special Education PK-12 Instructional Certification Programs
- Albright College
- Alvernia University
- American Board (ABCTE) #
- Arcadia University
- Bryn Athyn Coll of New Church
- Cairn University
- Carlow University
- Cedar Crest College
- Central Susquehanna IU 16 #
- Chester County IU 24 #
- Chestnut Hill College
- Cheyney University of PA
- City Teaching Alliance #
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Delaware Valley University
- DeSales University
- Drexel University
- Duquesne University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Elizabethtown College
- Gannon University
- Geneva College
- Gratz College
- Grove City College
- Gwynedd Mercy University
- Holy Family University
- Immaculata University
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Juniata College
- Keystone College
- King's College
- Kutztown University of PA
- La Roche University
- La Salle University
- Lancaster Bible College
- Lebanon Valley College
- Lehigh University
- Lincoln University
- Luzerne IU 18 #
- Lycoming College
- Marywood University
- Mercyhurst University
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Misericordia University
- Moravian University
- Mount Aloysius
- Neumann University
- Penn State Harrisburg
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- Point Park University
- Relay Graduate School of Education #
- Robert Morris University
- Rosemont College
- Saint Francis University
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Seton Hill University
- Shippensburg University of Pennsylvania
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- Susquehanna University
- Temple University/ Main
- Thiel College
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Greensburg Campus
- University of Pittsburgh / Johnstown Campus
- University of Pittsburgh / Main
- University of Scranton
- University of Valley Forge of the Assemblies of God
- Washington and Jefferson College
- Waynesburg University
- West Chester University of Pennsylvania
- Westminster College
- Widener University / Main
- Wilkes University
- Wilson College
- York College of Pennsylvania
- Commonwealth University of Pennsylvania
- LaRoche University
- Pennsylvana Western University
- Saint Joseph's University
- Carbon-Lehigh IU 21 #
- Carlow University
- Duquesne University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- La Salle University
- Lebanon Valley College
- Marywood University
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- Temple University/ Main
- Thiel College
- Thomas Jefferson University
- University of Pittsburgh / Main
- West Chester University of Pennsylvania
- Drexel University
- Kutztown University of PA
- University of Pittsburgh / Main
Career and Technical
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Point Park University
- Temple University/ Main
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Temple University/ Main
Temple University/Main
Teacher Intern Certification Programs
- Pennsylvania State University/Main
- Wilson College
- Holy Family University
- Keystone College
- Kutztown University of Pa
- Lycoming College
- Marywood University
- Messiah University
- Millersville University of Pa
- Moore College of Art & Design
- Moravian College
- Saint Vincent College
- Susquehanna University
- Albright College
- Carbon Lehigh IU 21 #
- Chestnut Hill College
- Commonwealth University of Pennsylvania
- DeSales University
- Drexel University
- Duquesne University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Elizabethtown College
- Gannon University
- Grove City College
- Gwynedd Mercy University
- Holy Family University
- Immaculata University
- Kutztown University
- La Salle University
- Lycoming College
- Marywood University
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Moravian University
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Relay Graduate School of Education #
- Robert Morris University
- Saint Francis University
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Susquehanna University
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- West Chester University
- Widener University / Main
- Wilkes University
- Wilson College
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Immaculata University
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Robert Morris University
- Saint Vincent College
- Susquehanna University
- Temple University/ Main
- Wilson College
- Albright University
- Chestnut Hill College
- Commonwealth University of Pennsylvania
- DeSales University
- Drexel University
- Duquesne University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Grove City College
- Immaculata University
- Kutztown University
- Lycoming College
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Relay Graduate School of Education #
- Saint Francis University
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Susquehanna University
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- West Chester University
- Widener University / Main
- Wilkes University
- Wilson College
- Eastern University
- Messiah University
- Saint Vincent College
- Wilson College
- Commonwealth University of Pennsylvania
- La Salle University
- Susquehanna University
- Commonwealth University of Pennsylvania
- DeSales University
- Grove City College
- La Salle University
- Marywood University
- DeSales University
- Messiah University
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Temple University/ Main
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Drexel University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Kutztown University
- La Salle University
- Millersville University of PA
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- West Chester University
- Wilkes University
- Wilson College
- Albright University
- Cedar Crest College
- Chestnut Hill College
- City Teaching Alliance #
- Commonwealth University of Pennsylvania
- DeSales University
- Drexel University
- Duquesne University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Gannon University
- Grove City College
- Gwynedd Mercy University
- Holy Family University
- Immaculata University
- Kutztown University
- La Salle University
- Lycoming College
- Marywood University
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Moravian University
- Penn State Harrisburg
- Relay Graduate School of Education #
- Robert Morris University
- Saint Francis University
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Slippery Rock University
- Susquehanna University
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- West Chester University
- Widener University / Main
- Wilkes University
- Wilson College
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Marywood University
- Messiah University
- Chestnut Hill College
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Grove City College
- La Salle University
- Lycoming College
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Moravian University
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Susquehanna University
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- Wilson College
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Drexel University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Grove City College
- Kutztown University
- La Salle University
- Moravian University
- Relay Graduate School of Education #
- Saint Joseph's University
- Slippery Rock University*
- Susquehanna University
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- Wilkes University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Kutztown University
- La Salle University
- Lycoming College
- Millersville University of PA
- Moravian University
- Saint Joseph's University
- Susquehanna University
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- Wilson College
- City Teaching Alliance #
- Drexel University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Gannon University
- Grove City College
- La Salle University
- Moravian University
- Penn State Harrisburg
- Relay Graduate School of Education #
- Saint Vincent College
- University of Pennsylvania
- Wilkes University
- Wilson College
- Central Susquehanna IU 16 #
- Chestnut Hill College
- City Teaching Alliance #
- Drexel University
- Duquesne University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Gannon University
- Grove City College
- Holy Family University
- Keystone College
- Kutztown University of PA
- La Salle University
- Lancaster Bible College
- Lincoln University
- Marywood University
- Millersville University of PA
- Moravian University
- Neumann University
- Penn State Harrisburg
- Relay Graduate School of Education #
- Robert Morris University
- Rosemont College
- Saint Vincent College
- Susquehanna University
- University of Pennsylvania
- Widener University / Main
- Wilson College
- Eastern University
- Eastern University
- Marywood University
- Messiah University
- Saint Vincent College
- Wilson College
- La Salle University
- Saint Joseph's University
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- Wilson College
- La Salle University
- Saint Joseph's University
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- Wilson College
- Kutztown University of PA
- Temple University/ Main
- Albright University
- Carbon Lehigh IU 21 #
- Cedar Crest College
- Chestnut Hill College
- City Teaching Alliance #
- Commonwealth University of Pennsylvania
- DeSales University
- Drexel University
- Duquesne University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Gannon University
- Grove City College
- Gwynedd Mercy University
- Holy Family University
- Indiana University of Pennsylvania
- Keystone College
- Kutztown University
- La Salle University
- Lycoming College
- Marywood University
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Moravian University
- Penn State Harrisburg
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Relay Graduate School of Education #
- Robert Morris University
- Saint Francis University
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Slippery Rock University
- Susquehanna University
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- West Chester University
- Widener University / Main
- Wilkes University
- Wilson College
- Carnegie Mellon University
- Chestnut Hill College
- Eastern University
- Grove City College
- Immaculata University
- Lycoming College
- Marywood University
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Moravian University
- Saint Vincent College
- Susquehanna University
- Temple University/ Main
- Wilkes University
- Albright University
- Carbon Lehigh IU 21 #
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Drexel University
- Duquesne University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Grove City College
- Kutztown University
- La Salle University
- Lycoming College
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Relay Graduate School of Education #
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Susquehanna University
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- West Chester University
- Widener University / Main
- Delaware Valley University
- Eastern University
- Marywood University
- University of Pennsylvania
- Widener University / Main
- University of Pennsylvania
- DeSales University
- Albright University
- Cedar Crest College
- Chestnut Hill College
- Commonwealth University
- DeSales University
- Drexel University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Gannon University
- Grove City College
- Gwynedd Mercy University
- Holy Family University
- Immaculata University
- Keystone College
- Kutztown University
- La Salle University
- Marywood University
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Moravian University
- Penn State Harrisburg
- Relay Graduate School of Education #
- Robert Morris University
- Saint Francis University
- Saint Vincent College
- Slippery Rock University
- Susquehanna University
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- West Chester University
- Widener University / Main
- Wilkes University
- Wilson College
- Cedar Crest College
- Chestnut Hill College
- Commonwealth University of Pennsylvania
- DeSales University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Grove City College
- Indiana University of Pennsylvania
- Kutztown University
- La Salle University
- Lycoming College
- Marywood University
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Moravian University
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Susquehanna University
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- Widener University / Main
- Wilkes University
- Wilson College
- Albright University
- Cedar Crest College
- Central Susquehanna IU 16 #
- Chester County IU 24 #
- Chestnut Hill College
- City Teaching Alliance #
- Commonwealth University
- DeSales University
- Drexel University
- Eastern University
- Gannon University
- Grove City College
- Holy Family University
- Immaculata University
- Keystone College
- Kutztown University of PA
- Marywood University
- Messiah University
- Penn State Harrisburg
- Relay Graduate School of Education #
- Robert Morris University
- Saint Vincent College
- Slippery Rock University
- Susquehanna University
- University of Pennsylvania
- Wilkes University
- Wilson College
- La Salle University
- Temple University/ Main
- Millersville University of PA
Educational Specialist Programs - Student Support Services
- Chestnut Hill College
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Duquesne University
- Eastern University
- Geneva College
- Gwynedd Mercy University
- Holy Family University
- Immaculata University
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Kutztown University of PA
- Lancaster Bible College
- Lebanon Valley College
- Lehigh University
- Marywood University
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Moravian University
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- Rosemont College
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Shippensburg University of Pennsylvania
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- University of Scranton
- Villanova University
- West Chester University of Pennsylvania
- Westminster College
- Widener University / Main
- Bryn Mawr College
- Marywood University
- Millersville University of PA
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Main
- Widener University / Main
- Carnegie Mellon University
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Drexel University
- Duquesne University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Harrisburg University of Science and Technology
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Kutztown University of PA
- Point Park University
- Robert Morris University
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Temple University/ Main
- Waynesburg University
- Widener University / Main
- Wilkes University
- Wilson College
- York College of Pennsylvania
- Cedar Crest College
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Eastern Mennonite Univ/Lanc
- Eastern University
- Gannon University
- La Roche University
- Millersville University of PA
- Saint Joseph's University
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Johnstown Campus
- University of Pittsburgh / Main
- West Chester University of Pennsylvania
- Drexel University
- Duquesne University
- Eastern University
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Lehigh University
- Marywood University
- Millersville University of PA
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- Philadelphia College of Osteopathic Medicine
- Temple University/ Main
- Widener University / Main
- Bryn Mawr College
- Carlow University
- Chester County IU 24 #
- Kutztown University of PA
- Millersville University of PA
- Shippensburg University of Pennsylvania
- Slippery Rock University
- University of Pittsburgh / Main
- West Chester University of Pennsylvania
- Widener University / Main
- Carlow University
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Delaware Valley University
- Duquesne University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Gwynedd Mercy University
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- La Salle University
- Lebanon Valley College
- Misericordia University
- Moravian University
- Pennsylvania Western University
- Salus University
- Thomas Jefferson University
- University of Pittsburgh / Main
- West Chester University of Pennsylvania
- Widener University / Main
Program Specialist Programs
- Allegheny IU 3 #
- Alvernia University
- Appalachia IU 8 #
- Arcadia University
- Beaver Valley IU 27 #
- Bucknell University
- Cairn University
- Cedar Crest College
- Chester County IU 24 #
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Delaware County IU 25 #
- DeSales University
- Drexel University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern Mennonite Univ/Lanc
- Eastern University
- Elizabethtown College
- Gannon University
- Holy Family University
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Intermediate Unit 1 #
- King's College
- Kutztown University of PA
- La Salle University
- Lancaster Bible College
- Lehigh University
- Lycoming College
- Marywood University
- Mercyhurst University
- Messiah University
- Midwestern IU 4 #
- Millersville University of PA
- Montgomery County IU 23 #
- Moravian University
- Muhlenberg College
- Northeastern Educational IU 19 #
- Penn State Harrisburg
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- Pittsburgh SD #
- Reading SD #
- Robert Morris University
- Rosemont College
- Saint Joseph's University
- Schuylkill IU 29 #
- Seneca Highlands IU 9 #
- Shippensburg University of Pennsylvania
- Susquehanna University
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Johnstown Campus
- University of Pittsburgh / Main
- University of Valley Forge of the Assemblies of God
- West Chester University of Pennsylvania
- Widener University / Main
- Wilkes University
- Wilson College
Supervisory Programs
- Immaculata University
- Indiana University of Pa/Main
- Pennsylvania State University/Main
- Temple University/Main
- Arcadia University
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Delaware County IU 25 #
- Delaware Valley University
- Duquesne University
- Gannon University
- Gwynedd Mercy University
- Holy Family University
- Immaculata University
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Kutztown University of PA
- Lehigh University
- Marywood University
- Millersville University of PA
- Moravian University
- Point Park University
- Robert Morris University
- Saint Joseph's University
- Temple University/ Main
- University of Pittsburgh / Main
- Wilkes University
- Carlow University
- Eastern University
- Immaculata University
- Immaculata University
- Immaculata University
- Eastern University
- Immaculata University
- Duquesne University
- Eastern University
- Immaculata University
- Arcadia University
- Duquesne University
- Immaculata University
- Indiana University of Pa/Main
- Marywood University
- Eastern University
- Marywood University
- Saint Joseph's University
- Eastern University
- Eastern University
- Immaculata University
- Eastern University
- Immaculata University
- Arcadia University
- Chester County IU 24 #
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Delaware County IU 25 #
- Delaware Valley University
- Drexel University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Gwynedd Mercy University
- Immaculata University
- Marywood University
- Millersville University of PA
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- Saint Francis University
- Saint Joseph's University
- Shippensburg University of Pennsylvania
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Main
School Leader Programs
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- PA Association of Career and Technical Administrators (PACTA) #
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Temple University/ Main
- Immaculata University
- Saint Francis University
- Westminster College
- Alvernia University
- Arcadia University
- Cairn University
- Carbon-Lehigh IU 21 #
- Carlow University
- Carnegie Mellon University
- Chestnut Hill College
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Delaware Valley University
- Drexel University
- Duquesne University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Elizabethtown College
- Gannon University
- Gwynedd Mercy University
- Holy Family University
- Immaculata University
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- King's College
- Kutztown University of PA
- La Salle University
- Lehigh University
- Lincoln University
- Marywood University
- Mercyhurst University
- Millersville University of PA
- Moravian University
- Neumann University
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- PhillyPLUS #
- Point Park University
- Robert Morris University
- Rosemont College
- Saint Francis University
- Saint Joseph's University
- Saint Vincent College
- Shippensburg University of Pennsylvania
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- String Theory Schools #
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Main
- University of Scranton
- Villanova University
- West Chester University of Pennsylvania
- Westminster College
- Widener University / Main
- Wilkes University
- Wilson University
- York College of Pennsylvania
- Alvernia University
- Arcadia University
- Carbon-Lehigh IU 21 #
- Carlow University
- Chester County IU 24 #
- Delaware Valley University
- Drexel University
- Duquesne University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Gannon University
- Gwynedd Mercy University
- Holy Family University
- Immaculata University
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- Lehigh University
- Marywood University
- Millersville University of PA
- Moravian University
- Neumann University
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- Point Park University
- Saint Francis University
- Saint Joseph's University
- Shippensburg University of Pennsylvania
- Temple University/ Main
- University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Main
- Westminster College
- Widener University / Main
- Wilkes University
Program Endorsements
- Millersville University
- Moravian University
- Arcadia University
- Cairn University
- Carlow University
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Delaware County IU 25 #
- Delaware Valley University
- Drexel University
- Duquesne University
- Gannon University
- Gwynedd Mercy University
- Holy Family University
- Indiana University of Pennsylvania - Main
- King's College
- Kutztown University of PA
- La Salle University
- Lebanon Valley College
- Marywood University
- Mercyhurst University
- Messiah University
- Moravian University
- Neumann University
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- Robert Morris University
- Saint Francis University
- Saint Joseph's University
- Seton Hill University
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- Temple University/ Main
- University of Pittsburgh / Main
- Waynesburg University
- West Chester University of Pennsylvania
- Wilkes University
- Wilson College
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Gratz College
- Point Park University
- Slippery Rock University of Pa
- Bucks County IU 22 #
- Delaware County IU 25 #
- Millersville University of PA
- Misericordia University
- Seneca Highlands IU 9 #
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- University of Pittsburgh / Greensburg Campus
- Wilkes University
- Cedar Crest College
- East Stroudsburg University
- Eastern Mennonite Univ/Lanc
- Immaculata University
- King's College
- Kutztown University of PA
- La Salle University
- Mercyhurst University
- Millersville University of PA
- Neumann University
- Penn State Harrisburg
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- University of Pennsylvania
- West Chester University of Pennsylvania
- Widener University / Main
- Wilkes University
- Immaculata University
- Penn State Harrisburg
- Saint Francis University
- Carlow University
- Colonial IU 20 #
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Delaware County IU 25 #
- Delaware Valley University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Eastern University
- Elizabethtown College
- Holy Family University
- Kutztown University of PA
- Lebanon Valley College
- Marywood University
- Mercyhurst University
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Misericordia University
- Moravian University
- Neumann University
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- Point Park University
- Robert Morris University
- Saint Vincent College
- Slippery Rock University of Pennsylvania
- University of Pennsylvania
- Widener University / Main
- Wilkes University
- Wilson College
- Penn State University
- Saint Joseph's University
- Allegheny IU 3 #
- Arcadia University
- Bucks County IU 22 #
- Carlow University
- Chester County IU 24 #
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Delaware Valley University
- DeSales University
- Drexel University
- Elizabethtown College
- Gannon University
- Grove City College
- Immaculata University
- King's College
- La Salle University
- Lebanon Valley College
- Messiah University
- Millersville University of PA
- Misericordia University
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- Point Park University
- Saint Vincent College
- University of Pittsburgh / Greensburg Campus
- University of Pittsburgh / Johnstown Campus
- University of Pittsburgh / Main
- Wilkes University
- York College of Pennsylvania
- Gratz College
- Mercyhurst University
- Messiah University
- Pennsylvania State University / Main Campus
- Pennsylvania Western University
- West Chester University of Pennsylvania
- York College of Pennsylvania
- Arcadia University
- Bucks County IU 22
- Chatham University
- Commonwealth University of Pennsylvania
- Delaware Valley University
- DeSales University
- Drexel University
- East Stroudsburg University of Pennsylvania
- Elizabethtown College
- Holy Family University
- Immaculata University
- Lebanon Valley College
- Lehigh University
- Messiah University
- Moravian University
- Neumann University
- Pennsylvania Western University
- Point Park University
- Robert Morris University
- Saint Joseph's University
- York College of Pennsylvania
- De Sales University
- Mercyhurst University
- Temple University/Main