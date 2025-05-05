Media Literacy Flyers

Printable Materials
- Media Literacy Means Asking Questions 36x48 Poster (PDF)
- Media Literacy Means Asking Questions Letter Size (PDF)
- Don’t Get Fooled by Fake News Version A 36x48 Poster (PDF)
- Don’t Get Fooled by Fake News Version A Letter Size (PDF)
- Don’t Get Fooled by Fake News Version B 36x48 Poster (PDF)
- Don’t Get Fooled by Fake News Version B Letter Size (PDF)
- Deep Fake Italian Brainrot Letter Size (PDF)
- Deep Fake Football Fans Letter Size (PDF)
- Deep Fake Makeup Collab Letter Size (PDF)