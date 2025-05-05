Jenkintown Police Benevolent Association v Jenkintown Borough & Thomas Scott
PF-C-24-12-E
(Final Order)
Fraternal Order Of Police, Fort Pitt Lodge No. 1 v City Of Pittsburgh
PF-C-24-28-W
(Final Order)
Lower Moreland Township Police Benevolent Association v Lower Moreland Township
PF-C-24-100-E
(Final Order)
Jenkintown Police Benevolent Association v Jenkintown Borough
PF-C-25-6-E
(Final Order)
Allegheny County Prison Employees Independent Union v. County of Allegheny
PERA-C-22-142-W
(Final Order)
In the Matter of the Employes of City of Pittsburgh
PF-R-25-56-W
(Final Order)
Jonathan Frost v. Berks County
PLRA-C-25-279-E
(Final Order)
Joseph Stokes and Stephen Welsh v. Cecil Township
PF-C-24-32-W
(Final Order)
Brianna Elsie Rodriguez v. Colonial Intermediate Unit 20 & Pennsylvania State Education Association
PLRA-C-25-16-E
(Final Order)
Temple University Graduate Students' Association, AFT, Local 6290 v. Temple University
PERA-C-24-119-E
(Final Order)