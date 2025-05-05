SERVICE
CURRENT FEE
NEW FEE EFFECTIVE OCTOBER 31st, 2026
New Bedding and Upholstery License Application
Initial application
$193.69
$201.82
Renewal application
$193.69
$201.82
Plus the Article Fee
Article fee, cost per article
$0.06
$0.07
Sterilization Permit Application
Initial application
$96.84
$100.91
Renewal application
$45.19
$47.09
Auctioneer License & Permit Application
Initial application
$96.84
$100.91
Renewal application
$45.19
$47.09
Secondhand License Application
Initial application
$129.13
$134.55
Renewal application
$64.56
$67.27
Industrial board variance, appeal and requests for extension of time
Standard Fee
$414.49
$431.90
Expedited Fee
$1,705.75
$1,777.39
Duplicate license or permit
$32.28
$33.64
Fee Schedule - Bedding and Upholstery
Commonwealth of Pennsylvania
Department of Labor & Industry
Bureau of Occupational and Industrial Safety
CAL Division