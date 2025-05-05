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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    Fee Schedule - Bedding and Upholstery

    Commonwealth of Pennsylvania
    Department of Labor & Industry
    Bureau of Occupational and Industrial Safety
    CAL Division

    SERVICE

    CURRENT FEE

    NEW FEE EFFECTIVE OCTOBER 31st, 2026

    New Bedding and Upholstery License Application

     

    Initial application

    $193.69

    $201.82

    Renewal application

    $193.69
    Plus the Article Fee

    $201.82

    Plus the Article Fee

    Article fee, cost per article

    $0.06

    $0.07

    Sterilization Permit Application

     

    Initial application

    $96.84

    $100.91

    Renewal application

    $45.19

    $47.09

    Auctioneer License & Permit Application

     

    Initial application

    $96.84

    $100.91

    Renewal application

    $45.19

    $47.09

    Secondhand License Application

     

    Initial application

    $129.13

    $134.55

    Renewal application

    $64.56

    $67.27

    Industrial board variance, appeal and requests for extension of time

     

    Standard Fee

    $414.49

    $431.90

    Expedited Fee

    $1,705.75

    $1,777.39

    Duplicate license or permit

    $32.28

    $33.64