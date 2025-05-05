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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Name of Lead certified Inspector/Risk Assessor:

    Alexis Whittle

    Lead Certification Number: 060805
    Holds Certification as a(n): Building Inspector
    Employer: Moody and Associates, Inc., 101 N Main St, Suite 3, Athens, PA 18810

    point of contact

    Alexis Whittle

    Phone: 607-333-6178
    Email: awhittle@moody-s.com

    Counties Served by Lead Inspector

    Intends to conduct lead-based paint inspections/risk assessments in each county that is checked below:

    Adams ClintonLackawannaPike 
    Allegheny Columbia Lancaster Potter
    Armstrong Crawford Lawrence Schuylkill 
    Beaver Cumberland Lebanon Snyder 
    Bedford Dauphin Lehigh Somerset 
    Berks Delaware Luzerne Sullivan
    Blair Elk LycomingSusquehanna
    BradfordErie McKean Tioga
    Bucks Fayette Mercer Union 
    Butler Forest Mifflin Venango 
    Cambria Franklin Monroe Warren 
    Cameron Fulton Montgomery Washington 
    Carbon Greene Montour Wayne 
    Centre Huntingdon Northampton Westmoreland 
    Chester Indiana Northumberland Wyoming
    Clarion Jefferson Perry York 
    Clearfield Juniata Philadelphia   