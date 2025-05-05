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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Name of Lead certified Inspector/Risk Assessor:

    Abimael Torres

    Lead Certification Number: 006491
    Holds Certification as a(n): Risk Assessor
    Employer: Devoted Assessment, LLC., 4157 Timberidge Dr., Whitehall, PA 18052

    point of contact

    Abimael Torres

    Phone: 484-764-0122
    Email: devotedassessment@gmail.com

    Counties Served by Lead Inspector

    Intends to conduct lead-based paint inspections/risk assessments in each county that is checked below:

    AdamsClintonLackawannaPike
    AlleghenyColumbiaLancasterPotter
    ArmstrongCrawfordLawrenceSchuylkill
    BeaverCumberlandLebanonSnyder
    BedfordDauphinLehighSomerset
    BerksDelawareLuzerneSullivan
    BlairElkLycomingSusquehanna
    BradfordErieMcKeanTioga
    BucksFayetteMercerUnion
    ButlerForestMifflinVenango
    CambriaFranklinMonroeWarren
    CameronFultonMontgomeryWashington
    CarbonGreeneMontourWayne
    CentreHuntingdonNorthamptonWestmoreland
    ChesterIndianaNorthumberlandWyoming
    ClarionJeffersonPerryYork
    ClearfieldJuniataPhiladelphia  