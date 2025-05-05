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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Name of Asbestos certified Inspector/Management Planner:

    Larry W Johnson

    Asbestos Certification Number: 006122
    Holds Certification as a(n): Building Inspector 
    Employer: Sovereign Environmental Group 
    Employer's Address: 50 S 1st Avenue, Coatesville, PA 19320

    point of contact

    Larry W Johnson

    Phone: 610-383-9919 x 101
    Email: ljohnson@sovereignenvironmental.com

    Counties Served by Asbestos Inspector

    Intends to conduct/prepare asbestos Inspections/Management Plans in each county that is checked below.

    Adams Clinton Lackawanna Pike 
    Allegheny ColumbiaLancasterPotter 
    Armstrong Crawford Lawrence Schuylkill 
    Beaver CumberlandLebanonSnyder 
    Bedford Dauphin LehighSomerset 
    BerksDelawareLuzerne Sullivan 
    Blair Elk Lycoming Susquehanna 
    Bradford Erie McKean Tioga 
    Bucks Fayette Mercer Union 
    Butler Forest Mifflin Venango 
    Cambria Franklin Monroe Warren 
    Cameron Fulton MontgomeryWashington 
    Carbon Greene Montour Wayne 
    Centre Huntingdon NorthamptonWestmoreland 
    ChesterIndiana Northumberland Wyoming 
    Clarion Jefferson Perry York
    Clearfield Juniata Philadelphia  