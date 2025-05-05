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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Name of Asbestos certified Inspector/Management Planner:

    Erica H. Helmer-Allyn

    Asbestos Certification Number: 068869
    Holds Certification as a(n):  Inspector 
    Employer: AG Aegis Company, Inc., 13675 US 6, Corry, PA 16407

    point of contact

    Mark A. Spence

    Phone: 814-664-8103
    Email: ehallyn@aegis-usa.com

    Counties Served by Asbestos Inspector

    AdamsClintonLackawannaPike
    AlleghenyColumbiaLancasterPotter
    ArmstrongCrawfordLawrenceSchuylkill
    BeaverCumberlandLebanonSnyder
    BedfordDauphinLehighSomerset
    BerksDelawareLuzerneSullivan
    BlairElkLycomingSusquehanna
    BradfordErieMcKeanTioga
    BucksFayetteMercerUnion
    ButlerForestMifflinVenango
    CambriaFranklinMonroeWarren
    CameronFultonMontgomeryWashington
    CarbonGreeneMontourWayne
    CentreHuntingdonNorthamptonWestmoreland
    ChesterIndianaNorthumberlandWyoming
    ClarionJeffersonPerryYork
    ClearfieldJuniataPhiladelphia  

    Intends to conduct/prepare asbestos Inspections/Management Plans in each county that is checked above.