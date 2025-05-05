BICCCD
INSURER NAME
D
|
|7054
|DAILY BROKERAGE INC
|1648
|DAILY EXPRESS, INC.
|7055
|DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA
|1751
|DAVEY TREE EXPERT COMPANY (THE)
|7112
|DEERE CORPORATION
|6688
|DELAWARE RIVER PORT AUTHORITY OF PA & NJ
|1656
|DELHAIZE AMERICA, LLC
|5412
|DOLGENCORP LLC
|1376
|DONSCO INC
|5411
|DOYLESTOWN HEALTH FOUNDATION
|1541
|DOYLESTOWN HOSPITAL
|6957
|DRESHER HILL HEALTH & REHABILITATION CENTER, LLC
|1556
|DRUEDING CENTER
|5131
|DUBOIS REGIONAL MEDICAL CENTER D/B/A PENN HIGHLANDS DUBOIS
|6943
|DUNMORE HEALTHCARE GROUP, INC.
|0549
|DUQUESNE LIGHT COMPANY
|5473
|DUQUESNE UNIVERSITY OF THE HOLY SPIRIT
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E
|
|5192
|EAGLEVILLE HOSPITAL
|7079
|EAST END HEALTH & REHAB CENTER, LLC
|6892
|EAST STROUDSBURG AREA SCHOOL DISTRICT
|0743
|EASTERN GAS TRANSMISSION AND STORAGE, INC.
|6666
|EBENEFITS SOLUTIONS, LLC
|6517
|EDUCATION CENTER AT THE WATSON INSTITUTE (THE)
|6762
|EINSTEIN MEDICAL CENTER MONTGOMERY
|6309
|ELAN GARDENS
|5319
|ELK REGIONAL HEALTH CENTER D/B/A PENN HIGHLANDS ELK
|6972
|ELKINS CREST HEALTH AND REHABILITATION CENTER DBA
|1580
|ELLIOTT COMPANY
|1737
|ELLWOOD CITY FORGE COMPANY
|1851
|ELLWOOD CRANKSHAFT & MACHINE COMPANY
|6430
|ELLWOOD GROUP, INC.
|7116
|ELLWOOD MATERIALS TECHNOLOGIES LAB COMPANY
|6555
|ELLWOOD NATIONAL CRANKSHAFT COMPANY
|6556
|ELLWOOD NATIONAL FORGE COMPANY
|6563
|ELLWOOD NATIONAL STEEL COMPANY
|1738
|ELLWOOD QUALITY STEELS COMPANY
|1774
|ELLWOOD SPECIALTY STEEL COMPANY
|1307
|ELWYN OF PENNSYLVANIA AND DELAWARE
|5095
|EPHRATA COMMUNITY HOSPITAL
|6741
|ERIE PHYSICIANS NETWORK - UPMC, INC.
|5396
|ERIE WATER WORKS
|5052
|ERVIN INDUSTRIES, INC.
|5370
|EVANGELICAL COMMUNITY HOSPITAL
|5294
|EVANGELICAL MANOR
|6623
|EXCELA HEALTH
|6598
|EXCELA HEALTH HOME CARE AND HOSPICE
|6625
|EXCELA HEALTH PHYSICIAN PRACTICES
|6407
|EXELON BUSINESS SERVICES COMPANY
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F
|
|1675
|FAIRFIELD FMC, LLC
|6706
|FARMERS PRIDE INC
|1378
|FEDERAL EXPRESS CORPORATION
|7095
|FIRSTENERGY PENNSYLVANIA ELECTRIC COMPANY
|6511
|FIRSTENERGY SERVICE COMPANY
|6787
|FOOD LION, LLC
|0609
|FORD MOTOR COMPANY
|0542
|FORD MOTOR CREDIT CO.
|1251
|FORNANCE PHYSICIAN SERVICES
|6774
|FOX CHASE CANCER CENTER MEDICAL GROUP, INC.
|6032
|FR & S, INC.
|1455
|FRESH FOOD MANUFACTURING COMPANY
|1827
|FRICK HOSPITAL
|6516
|FRIENDSHIP ACADEMY
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G
|
|6426
|GALLIKER DAIRY COMPANY, INC.
|7039
|GATEWAY HEALTH PLAN LP
|0667
|GENERAL MOTORS LLC
|6984
|GENERAL PARTS DISTRIBUTION LLC
|6737
|GEORGE JR REPUBLIC
|6739
|GEORGE JR REPUBLIC IN PA
|5120
|GEORGE M LEADER FAMILY CORP
|6420
|GETTYSBURG HOSPITAL
|6988
|THE GIANT COMPANY LLC
|0909
|GIANT EAGLE INC
|6724
|GLADE RUN MEDICAL ASSOCIATES, INC.
|6621
|GOOD SAMARITAN HOSPICE OF PITTSBURGH
|6938
|GOOD SAMARITAN HOSPITAL (THE)
|1459
|GOOD SHEPHERD HOME LONG TERM CARE FACILITY, INC. (THE)
|1458
|GOOD SHEPHERD REHABILITATION HOSPITAL (THE)
|1457
|GOOD SHEPHERD REHABILITATION NETWORK
|6923
|THE GREEN HOME
|6944
|GREEN RIDGE HEALTHCARE GROUP, LLC
|6945
|GREEN RIDGE PERSONAL CARE LLC
|7074
|GREENE HEALTH & REHAB CENTER, LLC
|6435
|GREENVILLE METALS, INC
|5204
|GROVE CITY MEDICAL CENTER