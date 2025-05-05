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Official website

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    E - F - G

    BICCCD     

    INSURER NAME

    D

    		 
    7054DAILY BROKERAGE INC
    1648DAILY EXPRESS, INC.
    7055DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA
    1751DAVEY TREE EXPERT COMPANY (THE)
    7112DEERE CORPORATION
    6688DELAWARE RIVER PORT AUTHORITY OF PA & NJ
    ​1656DELHAIZE AMERICA, LLC
    5412DOLGENCORP LLC
    1376DONSCO INC
    ​5411DOYLESTOWN HEALTH FOUNDATION
    1541DOYLESTOWN HOSPITAL
    6957DRESHER HILL HEALTH & REHABILITATION CENTER, LLC
    1556DRUEDING CENTER
    5131DUBOIS REGIONAL MEDICAL CENTER D/B/A PENN HIGHLANDS DUBOIS
    6943DUNMORE HEALTHCARE GROUP, INC.
    0549DUQUESNE LIGHT COMPANY
    5473DUQUESNE UNIVERSITY OF THE HOLY SPIRIT

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    E

    		 
    5192EAGLEVILLE HOSPITAL
    7079EAST END HEALTH & REHAB CENTER, LLC
    6892EAST STROUDSBURG AREA SCHOOL DISTRICT
    0743EASTERN GAS TRANSMISSION AND STORAGE, INC.
    6666EBENEFITS SOLUTIONS, LLC
    6517EDUCATION CENTER AT THE WATSON INSTITUTE (THE)
    6762EINSTEIN MEDICAL CENTER MONTGOMERY
    6309ELAN GARDENS
    5319ELK REGIONAL HEALTH CENTER D/B/A PENN HIGHLANDS ELK
    6972ELKINS CREST HEALTH AND REHABILITATION CENTER DBA
    1580ELLIOTT COMPANY 
    1737ELLWOOD CITY FORGE COMPANY
    1851ELLWOOD CRANKSHAFT & MACHINE COMPANY
    6430ELLWOOD GROUP, INC.
    7116ELLWOOD MATERIALS TECHNOLOGIES LAB COMPANY
    ​​6555ELLWOOD NATIONAL CRANKSHAFT COMPANY
    6556ELLWOOD NATIONAL FORGE COMPANY
    6563ELLWOOD NATIONAL STEEL COMPANY
    1738ELLWOOD QUALITY STEELS COMPANY
    1774ELLWOOD SPECIALTY STEEL COMPANY
    1307ELWYN OF PENNSYLVANIA AND DELAWARE
    5095EPHRATA COMMUNITY HOSPITAL
    6741ERIE PHYSICIANS NETWORK - UPMC, INC.
    5396ERIE WATER WORKS
    5052ERVIN INDUSTRIES, INC.
    5370EVANGELICAL COMMUNITY HOSPITAL
    5294EVANGELICAL MANOR
    6623EXCELA HEALTH
    6598EXCELA HEALTH HOME CARE AND HOSPICE
    6625EXCELA HEALTH PHYSICIAN PRACTICES
    6407EXELON BUSINESS SERVICES COMPANY

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    F

    		 
    1675FAIRFIELD FMC, LLC
    6706FARMERS PRIDE INC
    1378FEDERAL EXPRESS CORPORATION
    7095FIRSTENERGY PENNSYLVANIA ELECTRIC COMPANY
    ​​6511FIRSTENERGY SERVICE COMPANY
    6787FOOD LION, LLC
    0609FORD MOTOR COMPANY
    0542FORD MOTOR CREDIT CO.
    1251FORNANCE PHYSICIAN SERVICES
    6774FOX CHASE CANCER CENTER MEDICAL GROUP, INC.
    6032FR & S, INC.
    1455FRESH FOOD MANUFACTURING COMPANY
    1827FRICK HOSPITAL 
    6516FRIENDSHIP ACADEMY

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    G

    		 
    6426GALLIKER DAIRY COMPANY, INC.
    7039GATEWAY HEALTH PLAN LP
    0667GENERAL MOTORS LLC
    6984GENERAL PARTS DISTRIBUTION LLC
    6737GEORGE JR REPUBLIC
    6739GEORGE JR REPUBLIC IN PA
    5120GEORGE M LEADER FAMILY CORP
    6420GETTYSBURG HOSPITAL
    6988THE GIANT COMPANY LLC
    0909GIANT EAGLE INC
    6724GLADE RUN MEDICAL ASSOCIATES, INC.
    6621GOOD SAMARITAN HOSPICE OF PITTSBURGH
    6938GOOD SAMARITAN HOSPITAL (THE)
    ​1459GOOD SHEPHERD HOME LONG TERM CARE FACILITY, INC. (THE)
    1458GOOD SHEPHERD REHABILITATION HOSPITAL (THE)
    1457GOOD SHEPHERD REHABILITATION NETWORK
    6923THE GREEN HOME
    6944GREEN RIDGE HEALTHCARE GROUP, LLC
    6945GREEN RIDGE PERSONAL CARE LLC
    7074GREENE HEALTH & REHAB CENTER, LLC
    6435GREENVILLE METALS, INC
    5204GROVE CITY MEDICAL CENTER
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