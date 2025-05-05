BICCCD
INSURER NAME
G
2342
|GENERAL CASUALTY INSURANCE COMPANY
2217
|GENERAL CASUALTY COMPANY OF WISCONSIN
0065
|GENERAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA
2274
|GENESIS INSURANCE COMPANY
2106
|GOODVILLE MUTUAL CASUALTY COMPANY
2596
|GRANADA INDEMNITY COMPANY
2664
|GRANGE INDEMNITY INSURANCE COMPANY
2390
|GRANGE INSURANCE COMPANY
0135
|GRANITE STATE INSURANCE CO.
0269
|GRAPHIC ARTS MUTUAL INS. CO.
2432
|GRAY INSURANCE COMPANY (THE)
2149
|GREAT AMERICAN ALLIANCE INSURANCE COMPANY
0141
|GREAT AMERICAN ASSURANCE CO.
0082
|GREAT AMERICAN INSURANCE CO.
0197
|GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORK
2522
|GREAT AMERICAN SPIRIT INSURANCE COMPANY
2346
|GREAT DIVIDE INSURANCE COMPANY
2561
|GREAT MIDWEST INSURANCE COMPANY
2110
|GREAT NORTHERN INSURANCE CO
0258
|GREAT WEST CASUALTY COMPANY
0101
|GREATER NEW YORK MUTUAL INS. CO.
2304
|GREENWICH INSURANCE COMPANY
2560
|GRINNELL MUTUAL REINSURANCE COMPANY
2613
|GUIDEONE ELITE INSURANCE COMPANY
0207
|GUIDEONE INSURANCE COMPANY
2612
|GUIDEONE SPECIALTY INSURANCE COMPANY
H
2447
|HANOVER AMERICAN INSURANCE COMPANY (THE)
0143
|HANOVER INSURANCE COMPANY
2102
|HARCO NATIONAL INSURANCE CO.
0158
|HARFORD MUTUAL INSURANCE CO.
2377
|HARLEYSVILLE INSURANCE COMPANY
2188
|HARLEYSVILLE INSURANCE CO. OF NEW JERSEY
2150
|HARLEYSVILLE PREFERRED INSURANCE COMPANY
2378
|HARLEYSVILLE WORCESTER INSURANCE COMPANY
0018
|HARTFORD ACCIDENT & INDEMNITY COMPANY
0113
|HARTFORD CASUALTY INSURANCE CO.
2128
|HARTFORD FIRE INSURANCE CO.
2210
|HARTFORD INSURANCE COMPANY OF ILLINOIS
2176
|HARTFORD INSURANCE COMPANY OF THE MIDWEST
2262
|HARTFORD INSURANCE COMPANY OF THE SOUTHEAST
0089
|HARTFORD UNDERWRITERS INS. CO.
2426
|HDI GLOBAL INSURANCE COMPANY
2630
|HIGHVIEW NATIONAL INSURANCE COMPANY
2575
|HISCOX INSURANCE COMPANY
2207
|HOUSING & REDEVELOPMENT INSURANCE EXCHANGE
I
2603
|ILLINOIS CASUALTY COMPANY
2814
|ILLINOIS EMCASCO INSURANCE COMPANY
2209
|ILLINOIS INSURANCE COMPANY
2221
|ILLINOIS NATIONAL INSURANCE CO.
2367
|IMPERIUM INSURANCE COMPANY
2598
|INCLINE CASUALTY COMPANY
2109
|INDEMNITY INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA
0260
|INSURANCE COMPANY OF GREATER NEW YORK
0055
|INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA
0157
|INSURANCE COMPANY OF THE STATE OF PENNSYLVANIA
2370
|INSURANCE COMPANY OF THE WEST
2668
|INTREPID CASUALTY COMPANY
2781
|IQUE INSURANCE COMPANY
K-L
2430
|KEY RISK INSURANCE COMPANY
2407
|KOOKMIN BEST INSURANCE COMPANY, LTD. (US BRANCH)
|0037
|LANCER INSURANCE COMPANY
0019
|LAUNDRY OWNERS MUTUAL LIABILITY INSURANCE ASSOCIATION
2170
|LEBANON VALLEY INSURANCE COMPANY
2138
|LIBERTY INSURANCE CORPORATION
0257
|LIBERTY MUTUAL FIRE INS. CO.
0025
|LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO.
2431
|LION INSURANCE COMPANY
2235
|LM INSURANCE CORPORATION