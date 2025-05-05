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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

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     G - H - I - KL

    BICCCD     

    INSURER NAME

    G

    		 

    2342

    		GENERAL CASUALTY INSURANCE COMPANY

    2217

    		GENERAL CASUALTY COMPANY OF WISCONSIN

    0065

    		GENERAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA

    2274

    		GENESIS INSURANCE COMPANY

    2106

    		GOODVILLE MUTUAL CASUALTY COMPANY

    2596

    		GRANADA INDEMNITY COMPANY

    2664

    		GRANGE INDEMNITY INSURANCE COMPANY​

    2390

    		GRANGE INSURANCE COMPANY

    0135

    		GRANITE STATE INSURANCE CO.

    0269

    		GRAPHIC ARTS MUTUAL INS. CO.

    2432

    		GRAY INSURANCE COMPANY (THE)

    2149

    		GREAT AMERICAN ALLIANCE INSURANCE COMPANY

    0141

    		GREAT AMERICAN ASSURANCE CO.

    0082

    		GREAT AMERICAN INSURANCE CO.

    0197

    		GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORK

    2522

    		GREAT AMERICAN SPIRIT INSURANCE COMPANY

    2346

    		GREAT DIVIDE INSURANCE COMPANY

    2561

    		GREAT MIDWEST INSURANCE COMPANY

    2110

    		GREAT NORTHERN INSURANCE CO

    0258

    		GREAT WEST CASUALTY COMPANY

    0101

    		GREATER NEW YORK MUTUAL INS. CO.

    2304

    		GREENWICH INSURANCE COMPANY

    2560

    		GRINNELL MUTUAL REINSURANCE COMPANY

    2613

    		GUIDEONE ELITE INSURANCE COMPANY

    0207

    		GUIDEONE INSURANCE COMPANY

    2612

    		GUIDEONE SPECIALTY INSURANCE COMPANY

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    H

    		 

    2447

    		HANOVER AMERICAN INSURANCE COMPANY (THE)

    0143

    		HANOVER INSURANCE COMPANY

    2102

    		HARCO NATIONAL INSURANCE CO.

    0158

    		HARFORD MUTUAL INSURANCE CO.

    2377

    		HARLEYSVILLE INSURANCE COMPANY

    2188

    		HARLEYSVILLE INSURANCE CO. OF NEW JERSEY

    2150

    		HARLEYSVILLE PREFERRED INSURANCE COMPANY

    2378

    		HARLEYSVILLE WORCESTER INSURANCE COMPANY

    0018

    		HARTFORD ACCIDENT & INDEMNITY COMPANY

    0113

    		HARTFORD CASUALTY INSURANCE CO.

    2128

    		HARTFORD FIRE INSURANCE CO.

    2210

    		HARTFORD INSURANCE COMPANY OF ILLINOIS

    2176

    		HARTFORD INSURANCE COMPANY OF THE MIDWEST

    2262

    		HARTFORD INSURANCE COMPANY OF THE SOUTHEAST

    0089

    		HARTFORD UNDERWRITERS INS. CO.

    2426

    		HDI GLOBAL INSURANCE COMPANY

    2630

    		HIGHVIEW NATIONAL INSURANCE COMPANY

    2575

    		HISCOX INSURANCE COMPANY

    2207

    		HOUSING & REDEVELOPMENT INSURANCE EXCHANGE

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    I

    		 

    2603

    		ILLINOIS CASUALTY COMPANY

    2814

    		ILLINOIS EMCASCO INSURANCE COMPANY

    2209

    		ILLINOIS INSURANCE COMPANY

    2221

    		ILLINOIS NATIONAL INSURANCE CO.

    2367

    		IMPERIUM INSURANCE COMPANY

    2598

    		INCLINE CASUALTY COMPANY

    2109

    		INDEMNITY INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA

    0260

    		INSURANCE COMPANY OF GREATER NEW YORK

    0055

    		INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA

    0157

    		INSURANCE COMPANY OF THE STATE OF PENNSYLVANIA

    2370

    		INSURANCE COMPANY OF THE WEST

    2668

    		INTREPID CASUALTY COMPANY

    2781

    		IQUE INSURANCE COMPANY

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    K-L

    		 

    2430

    		KEY RISK INSURANCE COMPANY

    2407

    		KOOKMIN BEST INSURANCE COMPANY, LTD. (US BRANCH)
    ​0037
    		LANCER INSURANCE COMPANY

    0019

    		LAUNDRY OWNERS MUTUAL LIABILITY INSURANCE ASSOCIATION

    2170

    		LEBANON VALLEY INSURANCE COMPANY

    2138

    		LIBERTY INSURANCE CORPORATION

    0257

    		LIBERTY MUTUAL FIRE INS. CO.

    0025

    		LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO.

    2431

    		LION INSURANCE COMPANY

    2235

    		LM INSURANCE CORPORATION
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