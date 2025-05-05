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    M - N - O - P - Q

    BICCCD     

    INSURER NAME

    M

    		 
    7113MACY'S CREDIT AND CUSTOMER SERVICES, INC.
    6204MACY'S CORPORATE SERVICES, LLC
    0726MACYS RETAIL HOLDINGS LLC
    6202MACY'S SYSTEMS AND TECHNOLOGY, INC.
    1650MAGEE MEMORIAL HOSPITAL FOR CONVALESCENTS (THE)
    6539MAIN LINE AFFILIATES
    1560MAIN LINE HEALTH INC
    ​5386MAIN LINE HEALTHCARE
    6540MAIN LINE HOMECARE AND HOSPICE
    6134MAIN LINE HOSPITALS, INC.
    6541MAIN LINE SERVICES
    ​7072MAPLE HEIGHTS HEALTH & REHAB CENTER, LLC
    6163MAPLE VILLAGE, INC.
    5320MARRIOTT HOTEL SERVICES, INC.
    6087MARRIOTT INTERNATIONAL ADMINISTRATIVE SERVICES, INC.
    6012MARRIOTT INTERNATIONAL DESIGN & CONSTRUCTION SERVICES, INC.
    1486MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.
    6845MARTINS RUN
    1696MELMARK, INC.
    6602MERAKEY PENNSYLVANIA
    5005MERAKEY PHILADELPHIA
    0999MERCK SHARP & DOHME LLC
    6807MERCY CATHOLIC MEDICAL CENTER 
    5330MERCY HEALTH SYSTEM OF SOUTHEASTERN PENNSYLVANIA
    6141MERCY HOME HEALTH
    6142MERCY HOME HEALTH SERVICES
    1678MERCY LIFE CENTER CORPORATION
    6812MERCY PHYSICIAN NETWORK, INC.
    ​7069MIDTOWN OAKS HEALTH & REHAB CENTER, LLC
    6950MID-VALLEY SNF HEALTHCARE LLC
    6049MIRMONT ALCOHOL REHABILITATION CENTER
    6891MON YOUGH COMMUNITY SERVICES INC
    6610MONONGAHELA MEDICAL SUPPLY COMPANY
    6608MONONGAHELA VALLEY HOSPITAL, INC.
    6611MONONGAHELA VALLEY PHYSICIANS HOSPITAL ORGANIZATION, INC.
    6772MONROE COUNTY
    ​6935MON-VALE MULTIPHASICS INC
    6777MON-VALE ONCOLOGY, INC.
    6878MON-VALE ORTHOPEDICS, INC.
    6798MON-VALE PRIMARY CARE PRACTICES, INC.
    6778MON-VALE PROFESSIONAL SERVICES, INC.
    6776MON-VALE SPECIALTY PRACTICES, INC.
    5181MOUNT NITTANY MEDICAL CENTER
    6958MOUNTAIN CITY NURSING & REHABILITATION CENTER, LLC
    7021MSA INNOVATION LLC
    7020MSA PITTSBURGH MANUFACTURING, LLC
    7019MSA SAFETY SALES, LLC
    7018MSA WORLDWIDE LLC
    6518MUNCY HOMES, INC.

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    N

    		 
    0604NATIONAL FUEL GAS DISTRIBUTION CORPORATION
    0652NATIONAL FUEL GAS SUPPLY CORPORATION
    6034NAZARETH HOSPITAL
    6805NEIGHBORHOOD HEALTH AGENCIES, INC.
    6804NEIGHBORHOOD VISITING NURSE ASSOCIATION
    5480NESHAMINY SCHOOL DISTRICT
    1320NEVILLE CHEMICAL COMPANY 
    5302NEW ENTERPRISE STONE & LIME COMPANY INC
    6149NEW HERITAGE TOWERS
    7089NITRO CUTTING SERVICES LLC
    5160NORDSTROM INC
    6520NORTH AMERICAN FORGEMASTERS COMPANY
    6862NOVASTREAM LLC
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    O

    		 
    5312OLEAN GENERAL HOSPITAL
    ​6495ONCOLOGY-HEMATOLOGY ASSOCIATES
    7027ONE BRANDS, LLC
    6873OVATION REVENUE CYCLE SERVICES, LLC
    7058OWENS - ILLINOIS
    5223OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC

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    P

    		 
    1864PALMERTON TELEPHONE COMPANY
    7117PAOLI SURGERY CENTER LLC
    1679PARKER-HANNIFIN CORPORATION
    6319PASSAVANT DEVELOPMENT CORPORATION
    5357PASSAVANT MEMORIAL HOMES
    6083PATH (PEOPLE ACTING TO HELP), INC.
    0610PECO ENERGY COMPANY
    1863PENCOR SERVICES, INC.
    6997PENN HIGHLANDS HEALTHCARE
    6867PENN STATE HEALTH   
    6979PENN STATE HEALTH COMMUNITY MEDICAL GROUP
    7024PENN STATE HEALTH HAMPDEN MEDICAL CENTER
    7010PENN STATE HEALTH HOLY SPIRIT MEDICAL CENTER
    7044PENN STATE HEALTH LANCASTER MEDICAL CENTER
    7014PENN STATE HEALTH LIFE LION LLC
    6437PENN STATE MILTON S. HERSHEY MEDICAL CENTER
    1311PENNSYLVANIA CENTER FOR REHABILITATION AND CARE
    0952PENNSYLVANIA HOSPITAL OF THE UNIV OF PA HEALTH SYSTEM
    ​7094PENNSYLVANIA PSYCHIATRIC INSTITUTE
    1260PENNSYLVANIA STATE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION
    5103PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY (THE)
    0889PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION
    6171PENTELEDATA LIMITED PARTNERSHIP I
    6876PEOPLEREADY INC
    6236PHI
    6638PHI SERVICES, INC.
    5010PHILADELPHIA COLLEGE OF OSTEOPATHIC MEDICINE
    0754PHILADELPHIA GAS WORKS
    6669PHILADELPHIA POST-ACUTE PARTNERS, LLC
    6553PHILADELPHIA PROTESTANT HOME (THE)
    6978PHILADELPHIA UNIVERSITY
    5217PHILHAVEN
    6565PHOEBE APARTMENTS, INC.
    5046PHOEBE BERKS HEALTH CARE CENTER, INC.
    6883PHOEBE CORPORATE & COMMUNITY BASED SVCS INC
    5045PHOEBE HOME, INC.
    6461PHOEBE RICHLAND HEALTH CARE CENTER, INC.
    5047PHOEBE SERVICES, INC.
    6907PHOENIXVILLE HOSPITAL LLC
    ​6425PILOT TRAVEL CENTERS LLC
    7092PINE RUN VILLAGE INC.
    6902PINNACLE HEALTH ABC LLC
    6753PINNACLE HEALTH CARDIOVASCULAR INSTITUTE, INC.
    6027PINNACLE HEALTH MEDICAL SERVICES
    6901PINNACLE HEALTH REGIONAL PHYSICIANS
    1571PITT-OHIO EXPRESS LLC
    6882PITTSBURGH CARE PARTNERSHIP INC
    1444PITTSBURGH LIFETIME CARE COMMUNITY
    6998PLANT SITE LOGISTICS INC
    1377PLEASANT RIDGE MANOR
    5475POCONO MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT
    0734PORT AUTHORITY OF ALLEGHENY COUNTY D/B/A PITTSBURGH REGIONAL
    6860PORT AUTHORITY TRANSIT CORPORATION (PATCO)
    6904POTTSTOWN HOSPITAL LLC
    5080PRESBYTERIAN HOMES IN THE PRESBYTERY OF HUNTINGDON
    5049PRESBYTERIAN HOMES INC
    1124PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER OF THE UNIV. OF PA HEALTH SYSTEM
    6814PRESBYTERIAN SENIOR LIVING HOUSING MANAGEMENT CORP
    6738PREVENTIVE AFTERCARE, INC
    5201PRICE CHOPPER OPERATING CO OF PA INC  
    6496PROCIRCA, INC  
    1533PROCTER & GAMBLE DISTRIBUTING LLC (THE)
    0739PROCTER & GAMBLE PAPER PRODUCTS COMPANY (THE)
    7067PROJECT P HOLDINGS, LLC
    7083PROVIDENCE HEALTH & REHAB CENTER, LLC
    6825PROVIDER PPI

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    Q

    		 

     

    		 
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