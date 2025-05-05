M - N - O - P - Q
BICCCD
INSURER NAME
M
|7113
|MACY'S CREDIT AND CUSTOMER SERVICES, INC.
|6204
|MACY'S CORPORATE SERVICES, LLC
|0726
|MACYS RETAIL HOLDINGS LLC
|6202
|MACY'S SYSTEMS AND TECHNOLOGY, INC.
|1650
|MAGEE MEMORIAL HOSPITAL FOR CONVALESCENTS (THE)
|6539
|MAIN LINE AFFILIATES
|1560
|MAIN LINE HEALTH INC
|5386
|MAIN LINE HEALTHCARE
|6540
|MAIN LINE HOMECARE AND HOSPICE
|6134
|MAIN LINE HOSPITALS, INC.
|6541
|MAIN LINE SERVICES
|7072
|MAPLE HEIGHTS HEALTH & REHAB CENTER, LLC
|6163
|MAPLE VILLAGE, INC.
|5320
|MARRIOTT HOTEL SERVICES, INC.
|6087
|MARRIOTT INTERNATIONAL ADMINISTRATIVE SERVICES, INC.
|6012
|MARRIOTT INTERNATIONAL DESIGN & CONSTRUCTION SERVICES, INC.
|1486
|MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.
|6845
|MARTINS RUN
|1696
|MELMARK, INC.
|6602
|MERAKEY PENNSYLVANIA
|5005
|MERAKEY PHILADELPHIA
|0999
|MERCK SHARP & DOHME LLC
|6807
|MERCY CATHOLIC MEDICAL CENTER
|5330
|MERCY HEALTH SYSTEM OF SOUTHEASTERN PENNSYLVANIA
|6141
|MERCY HOME HEALTH
|6142
|MERCY HOME HEALTH SERVICES
|1678
|MERCY LIFE CENTER CORPORATION
|6812
|MERCY PHYSICIAN NETWORK, INC.
|7069
|MIDTOWN OAKS HEALTH & REHAB CENTER, LLC
|6950
|MID-VALLEY SNF HEALTHCARE LLC
|6049
|MIRMONT ALCOHOL REHABILITATION CENTER
|6891
|MON YOUGH COMMUNITY SERVICES INC
|6610
|MONONGAHELA MEDICAL SUPPLY COMPANY
|6608
|MONONGAHELA VALLEY HOSPITAL, INC.
|6611
|MONONGAHELA VALLEY PHYSICIANS HOSPITAL ORGANIZATION, INC.
|6772
|MONROE COUNTY
|6935
|MON-VALE MULTIPHASICS INC
|6777
|MON-VALE ONCOLOGY, INC.
|6878
|MON-VALE ORTHOPEDICS, INC.
|6798
|MON-VALE PRIMARY CARE PRACTICES, INC.
|6778
|MON-VALE PROFESSIONAL SERVICES, INC.
|6776
|MON-VALE SPECIALTY PRACTICES, INC.
|5181
|MOUNT NITTANY MEDICAL CENTER
|6958
|MOUNTAIN CITY NURSING & REHABILITATION CENTER, LLC
|7021
|MSA INNOVATION LLC
|7020
|MSA PITTSBURGH MANUFACTURING, LLC
|7019
|MSA SAFETY SALES, LLC
|7018
|MSA WORLDWIDE LLC
|6518
|MUNCY HOMES, INC.
N
|0604
|NATIONAL FUEL GAS DISTRIBUTION CORPORATION
|0652
|NATIONAL FUEL GAS SUPPLY CORPORATION
|6034
|NAZARETH HOSPITAL
|6805
|NEIGHBORHOOD HEALTH AGENCIES, INC.
|6804
|NEIGHBORHOOD VISITING NURSE ASSOCIATION
|5480
|NESHAMINY SCHOOL DISTRICT
|1320
|NEVILLE CHEMICAL COMPANY
|5302
|NEW ENTERPRISE STONE & LIME COMPANY INC
|6149
|NEW HERITAGE TOWERS
|7089
|NITRO CUTTING SERVICES LLC
|5160
|NORDSTROM INC
|6520
|NORTH AMERICAN FORGEMASTERS COMPANY
|6862
|NOVASTREAM LLC
|Back to Top
O
|5312
|OLEAN GENERAL HOSPITAL
|6495
|ONCOLOGY-HEMATOLOGY ASSOCIATES
|7027
|ONE BRANDS, LLC
|6873
|OVATION REVENUE CYCLE SERVICES, LLC
|7058
|OWENS - ILLINOIS
|5223
|OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC
P
|1864
|PALMERTON TELEPHONE COMPANY
|7117
|PAOLI SURGERY CENTER LLC
|1679
|PARKER-HANNIFIN CORPORATION
|6319
|PASSAVANT DEVELOPMENT CORPORATION
|5357
|PASSAVANT MEMORIAL HOMES
|6083
|PATH (PEOPLE ACTING TO HELP), INC.
|0610
|PECO ENERGY COMPANY
|1863
|PENCOR SERVICES, INC.
|6997
|PENN HIGHLANDS HEALTHCARE
|6867
|PENN STATE HEALTH
|6979
|PENN STATE HEALTH COMMUNITY MEDICAL GROUP
|7024
|PENN STATE HEALTH HAMPDEN MEDICAL CENTER
|7010
|PENN STATE HEALTH HOLY SPIRIT MEDICAL CENTER
|7044
|PENN STATE HEALTH LANCASTER MEDICAL CENTER
|7014
|PENN STATE HEALTH LIFE LION LLC
|6437
|PENN STATE MILTON S. HERSHEY MEDICAL CENTER
|1311
|PENNSYLVANIA CENTER FOR REHABILITATION AND CARE
|0952
|PENNSYLVANIA HOSPITAL OF THE UNIV OF PA HEALTH SYSTEM
|7094
|PENNSYLVANIA PSYCHIATRIC INSTITUTE
|1260
|PENNSYLVANIA STATE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION
|5103
|PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY (THE)
|0889
|PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION
|6171
|PENTELEDATA LIMITED PARTNERSHIP I
|6876
|PEOPLEREADY INC
|6236
|PHI
|6638
|PHI SERVICES, INC.
|5010
|PHILADELPHIA COLLEGE OF OSTEOPATHIC MEDICINE
|0754
|PHILADELPHIA GAS WORKS
|6669
|PHILADELPHIA POST-ACUTE PARTNERS, LLC
|6553
|PHILADELPHIA PROTESTANT HOME (THE)
|6978
|PHILADELPHIA UNIVERSITY
|5217
|PHILHAVEN
|6565
|PHOEBE APARTMENTS, INC.
|5046
|PHOEBE BERKS HEALTH CARE CENTER, INC.
|6883
|PHOEBE CORPORATE & COMMUNITY BASED SVCS INC
|5045
|PHOEBE HOME, INC.
|6461
|PHOEBE RICHLAND HEALTH CARE CENTER, INC.
|5047
|PHOEBE SERVICES, INC.
|6907
|PHOENIXVILLE HOSPITAL LLC
|6425
|PILOT TRAVEL CENTERS LLC
|7092
|PINE RUN VILLAGE INC.
|6902
|PINNACLE HEALTH ABC LLC
|6753
|PINNACLE HEALTH CARDIOVASCULAR INSTITUTE, INC.
|6027
|PINNACLE HEALTH MEDICAL SERVICES
|6901
|PINNACLE HEALTH REGIONAL PHYSICIANS
|1571
|PITT-OHIO EXPRESS LLC
|6882
|PITTSBURGH CARE PARTNERSHIP INC
|1444
|PITTSBURGH LIFETIME CARE COMMUNITY
|6998
|PLANT SITE LOGISTICS INC
|1377
|PLEASANT RIDGE MANOR
|5475
|POCONO MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT
|0734
|PORT AUTHORITY OF ALLEGHENY COUNTY D/B/A PITTSBURGH REGIONAL
|6860
|PORT AUTHORITY TRANSIT CORPORATION (PATCO)
|6904
|POTTSTOWN HOSPITAL LLC
|5080
|PRESBYTERIAN HOMES IN THE PRESBYTERY OF HUNTINGDON
|5049
|PRESBYTERIAN HOMES INC
|1124
|PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER OF THE UNIV. OF PA HEALTH SYSTEM
|6814
|PRESBYTERIAN SENIOR LIVING HOUSING MANAGEMENT CORP
|6738
|PREVENTIVE AFTERCARE, INC
|5201
|PRICE CHOPPER OPERATING CO OF PA INC
|6496
|PROCIRCA, INC
|1533
|PROCTER & GAMBLE DISTRIBUTING LLC (THE)
|0739
|PROCTER & GAMBLE PAPER PRODUCTS COMPANY (THE)
|7067
|PROJECT P HOLDINGS, LLC
|7083
|PROVIDENCE HEALTH & REHAB CENTER, LLC
|6825
|PROVIDER PPI
Q