BICCCD
INSURER NAME
C
2408
|CALIFORNIA INSURANCE COMPANY
2226
|CAROLINA CASUALTY INSURANCE COMPANY
2576
|CAROLINA MUTUAL INSURANCE INC.
|0142
|CEDAR INSURANCE COMPANY
2591
|CENTRAL MUTUAL INSURANCE COMPANY
0218
|CENTURY INDEMNITY COMPANY
0188
|CHARTER OAK FIRE INSURANCE COMPANY (THE)
2354
|CHEROKEE INSURANCE COMPANY
2585
|CHIRON INSURANCE COMPANY
2264
|CHUBB INDEMNITY INSURANCE COMPANY
2445
|CHUBB NATIONAL INSURANCE COMPANY
0255
|CHURCH MUTUAL INSURANCE COMPANY, S.I.
2168
|CINCINNATI CASUALTY COMPANY (THE)
2198
|CINCINNATI INDEMNITY COMPANY (THE)
0206
|CINCINNATI INSURANCE COMPANY (THE)
2182
|CITIZENS INSURANCE COMPANY OF AMERICA
2732
|CITY NATIONAL INSURANCE COMPANY
2229
|CLARENDON NATIONAL INS. CO.
2324
|CLEAR SPRING AMERICAN INSURANCE COMPANY
0119
|CLEAR SPRING CASUALTY INSURANCE COMPANY
2352
|CLEAR SPRING NATIONAL INSURANCE COMPANY
|2339
|CLEAR SPRING PROPERTY AND CASUALTY COMPANY
2389
|CM REGENT INSURANCE COMPANY
2628
|COLONIAL SURETY COMPANY
2275
|COLONY SPECIALTY INSURANCE COMPANY
0185
|COMMERCE & INDUSTRY INS. CO.
0008
|CONTINENTAL CASUALTY COMPANY
0164
|CONTINENTAL INSURANCE COMPANY (THE)
2364
|CONTINENTAL INDEMNITY COMPANY
2345
|CONTINENTAL WESTERN INSURANCE COMPANY
2181
|COREPOINTE INSURANCE COMPANY
2580
|CRESTBROOK INSURANCE COMPANY
2245
|CRUM & FORSTER INDEMNITY CO.
2315
|CUMBERLAND INSURANCE COMPANY, INC.
D
2543
|DAKOTA TRUCK UNDERWRITERS
2350
|DEPOSITORS INSURANCE COMPANY
2640
|DIAMOND INSURANCE COMPANY
|0245
|DONEGAL MUTUAL INSURANCE COMPANY
E
2384
|EASTERN ADVANTAGE ASSURANCE COMPANY
2279
|EASTERN ALLIANCE INSURANCE COMPANY
2257
|EASTGUARD INSURANCE COMPANY
2242
|ELECTRIC INSURANCE COMPANY
2518
|EMC PROPERTY & CASUALTY COMPANY
0242
|EMCASCO INSURANCE COMPANY
2433
|EMPLOYERS ASSURANCE CO.
2386
|EMPLOYERS COMPENSATION INSURANCE COMPANY
2606
|EMPLOYERS INSURANCE COMPANY OF NEVADA
0056
|EMPLOYERS INSURANCE COMPANY OF WAUSAU
0057
|EMPLOYERS MUTUAL CASUALTY CO.
2393
|EMPLOYERS PREFERRED INSURANCE COMPANY
2578
|ENDURANCE ASSURANCE CORPORATION
0273
|ERIE INSURANCE COMPANY
2276
|ERIE INSURANCE COMPANY OF NEW YORK
0068
|ERIE INSURANCE EXCHANGE
2219
|ERIE INSURANCE PROPERTY AND CASUALTY COMPANY
2573
|EVEREST DENALI INSURANCE COMPANY
2205
|EVEREST NATIONAL INSURANCE COMPANY
2572
|EVEREST PREMIER INSURANCE COMPANY
2404
|EVERETT CASH MUTUAL INSURANCE COMPANY
0204
|EXCELSIOR INSURANCE COMPANY
2649
|EXECUTIVE RISK INDEMNITY INC.
2392
|EXPLORER INSURANCE COMPANY
F
2538
|FALLS LAKE NATIONAL INSURANCE COMPANY
0060
|FARM FAMILY CASUALTY INSURANCE COMPANY
2435
|FARMERS INSURANCE EXCHANGE
|2757
|FARMERS PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY
2164
|FARMINGTON CASUALTY COMPANY
2607
|FCCI INSURANCE COMPANY
0129
|FEDERAL INSURANCE COMPANY
0230
|FEDERATED MUTUAL INSURANCE CO.
2570
|FEDERATED RESERVE INSURANCE COMPANY
2153
|FEDERATED RURAL ELECTRIC INSURANCE EXCHANGE
2309
|FEDERATED SERVICE INSURANCE COMPANY
0194
|FIDELITY & DEPOSIT COMPANY OF MARYLAND
0196
|FIDELITY & GUARANTY INSURANCE UNDERWRITERS, INC.
2112
|FIDELITY & GUARANTEE INSURANCE COMPANY
|2822
|FIRE INSURANCE EXCHANGE
0098
|FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY
2240
FIREMEN'S INSURANCE COMPANY OF WASHINGTON, D.C.
2356
|FIRSTCOMP INSURANCE COMPANY
2544
|FIRST DAKOTA INDEMNITY COMPANY
2234
|FIRST LIBERTY INSURANCE CORPORATION
2135
|FIRST NATIONAL INSURANCE CO. OF AMERICA
2200
|FIRSTLINE NATIONAL INS. CO.
2260
|FLAGSHIP CITY INSURANCE CO.
2305
|FLORISTS' INSURANCE COMPANY
0222
|FLORISTS' MUTUAL INSURANCE COMPANY
2442
|FOREMOST INSURANCE COMPANY GRAND RAPIDS, MICHIGAN
2443
|FOREMOST PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY
2441
|FOREMOST SIGNATURE INSURANCE COMPANY
2422
|FRANK WINSTON CRUM INSURANCE INC.
2335
|FREEDOM ADVANTAGE INSURANCE COMPANY