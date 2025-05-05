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Official website

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    C - D - E - F

    BICCCD     

    INSURER NAME

    C

    		 

    2408

    		CALIFORNIA INSURANCE COMPANY

    2226

    		CAROLINA CASUALTY INSURANCE COMPANY

    2576

    		CAROLINA MUTUAL INSURANCE INC.
    0142
    		CEDAR INSURANCE COMPANY

    2591

    		CENTRAL MUTUAL INSURANCE COMPANY

    0218

    		CENTURY INDEMNITY COMPANY

    0188

    		CHARTER OAK FIRE INSURANCE COMPANY (THE)

    2354

    		CHEROKEE INSURANCE COMPANY

    2585

    		CHIRON INSURANCE COMPANY

    2264

    		CHUBB INDEMNITY INSURANCE COMPANY

    2445

    		CHUBB NATIONAL INSURANCE COMPANY

    0255

    		CHURCH MUTUAL INSURANCE COMPANY, S.I.

    2168

    		CINCINNATI CASUALTY COMPANY (THE)

    2198

    		CINCINNATI INDEMNITY COMPANY (THE)

    0206

    		CINCINNATI INSURANCE COMPANY (THE)

    2182

    		CITIZENS INSURANCE COMPANY OF AMERICA

    2732

    		CITY NATIONAL INSURANCE COMPANY

    2229

    		CLARENDON NATIONAL INS. CO.

    2324

    		CLEAR SPRING AMERICAN INSURANCE COMPANY​

    0119

    		CLEAR SPRING CASUALTY INSURANCE COMPANY​

    2352

    		CLEAR SPRING NATIONAL INSURANCE COMPANY
    ​​2339CLEAR SPRING PROPERTY AND CASUALTY COMPANY

    2389

    		CM REGENT INSURANCE COMPANY

    2628

    		COLONIAL SURETY COMPANY

    2275

    		COLONY SPECIALTY INSURANCE COMPANY

    0185

    		COMMERCE & INDUSTRY INS. CO.

    0008

    		CONTINENTAL CASUALTY COMPANY

    0164

    		CONTINENTAL INSURANCE COMPANY (THE)

    2364

    		CONTINENTAL INDEMNITY COMPANY

    2345

    		CONTINENTAL WESTERN INSURANCE COMPANY

    2181

    		COREPOINTE INSURANCE COMPANY

    2580

    		CRESTBROOK INSURANCE COMPANY

    2245

    		CRUM & FORSTER INDEMNITY CO.

    2315

    		CUMBERLAND INSURANCE COMPANY, INC.

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    D

    2543

    		DAKOTA TRUCK UNDERWRITERS

    2350

    		DEPOSITORS INSURANCE COMPANY

    2640

    		DIAMOND INSURANCE COMPANY
    ​0245
    		DONEGAL MUTUAL INSURANCE COMPANY

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    E

    2384

    		EASTERN ADVANTAGE ASSURANCE COMPANY

    2279

    		EASTERN ALLIANCE INSURANCE COMPANY

    2257

    		EASTGUARD INSURANCE COMPANY

    2242

    		ELECTRIC INSURANCE COMPANY

    2518

    		EMC PROPERTY & CASUALTY COMPANY

    0242

    		EMCASCO INSURANCE COMPANY

    2433

    		EMPLOYERS ASSURANCE CO.

    2386

    		EMPLOYERS COMPENSATION INSURANCE COMPANY

    2606

    		EMPLOYERS INSURANCE COMPANY OF NEVADA

    0056

    		EMPLOYERS INSURANCE COMPANY OF WAUSAU

    0057

    		EMPLOYERS MUTUAL CASUALTY CO.

    2393

    		EMPLOYERS PREFERRED INSURANCE COMPANY

    2578

    		ENDURANCE ASSURANCE CORPORATION

    0273

    		ERIE INSURANCE COMPANY

    2276

    		ERIE INSURANCE COMPANY OF NEW YORK

    0068

    		ERIE INSURANCE EXCHANGE

    2219

    		ERIE INSURANCE PROPERTY AND CASUALTY COMPANY

    2573

    		EVEREST DENALI INSURANCE COMPANY

    2205

    		EVEREST NATIONAL INSURANCE COMPANY

    2572

    		EVEREST PREMIER INSURANCE COMPANY

    2404

    		EVERETT CASH MUTUAL INSURANCE COMPANY

    0204

    		EXCELSIOR INSURANCE COMPANY

    2649

    		EXECUTIVE RISK INDEMNITY INC.

     

    2392

     

    		EXPLORER INSURANCE COMPANY

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    F

    2538

    		FALLS LAKE NATIONAL INSURANCE COMPANY

    0060

    		FARM FAMILY CASUALTY INSURANCE COMPANY

    2435

    		FARMERS INSURANCE EXCHANGE
    2757FARMERS PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY

    2164

    		FARMINGTON CASUALTY COMPANY

    2607

    		FCCI INSURANCE COMPANY

    0129

    		FEDERAL INSURANCE COMPANY

    0230

    		FEDERATED MUTUAL INSURANCE CO.

    2570

    		FEDERATED RESERVE INSURANCE COMPANY

    2153

    		FEDERATED RURAL ELECTRIC INSURANCE EXCHANGE

    2309

    		FEDERATED SERVICE INSURANCE COMPANY

    0194

    		FIDELITY & DEPOSIT COMPANY OF MARYLAND

    0196

    		FIDELITY & GUARANTY INSURANCE UNDERWRITERS, INC.

    2112

    		FIDELITY & GUARANTEE INSURANCE COMPANY
    2822FIRE INSURANCE EXCHANGE

    0098

    		FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY

    2240

    FIREMEN'S INSURANCE COMPANY OF WASHINGTON, D.C.

    2356

    		FIRSTCOMP INSURANCE COMPANY

    2544

    		FIRST DAKOTA INDEMNITY COMPANY

    2234

    		FIRST LIBERTY INSURANCE CORPORATION

    2135

    		FIRST NATIONAL INSURANCE CO. OF AMERICA

    2200

    		FIRSTLINE NATIONAL INS. CO.

    2260

    		FLAGSHIP CITY INSURANCE CO.

    2305

    		FLORISTS' INSURANCE COMPANY

    0222

    		FLORISTS' MUTUAL INSURANCE COMPANY

    2442

    		FOREMOST INSURANCE COMPANY GRAND RAPIDS, MICHIGAN

    2443

    		FOREMOST PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY

    2441

    		FOREMOST SIGNATURE INSURANCE COMPANY

    2422

    		FRANK WINSTON CRUM INSURANCE INC.

    2335

    		FREEDOM ADVANTAGE INSURANCE COMPANY
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