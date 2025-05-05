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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

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    R - S - T

    BICCCD     

    INSURER NAME

    R

    		 
    1438READING HOSPITAL
    6696READING SCHOOL DISTRICT
    6535REBECCA RESIDENCE
    5361REDEEMER VILLAGE
    5151REDNERS MARKET INC
    6734REGIONAL HEALTH SERVICES, INC.
    6678RENAISSANCE FAMILY PRACTICE - UPMC, INC.
    1346RESIDENCE INN BY MARRIOTT, LLC
    1881RIDDLE HEALTH CARE SERVICES
    1878RIDDLE MEMORIAL HOSPITAL
    6896RITZ CARLTON HOTEL COMPANY LLC
    7084RIVERSIDE HEALTH & REHAB CENTER, LLC
    1228ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF ALLENTOWN
    0831ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF HARRISBURG
    0821ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF PITTSBURGH
    0852ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF SCRANTON
    6262RX PARTNERS, INC.
    6455RX-PARTNERS-LTC

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    S

    		 
    6963SABER HEALTHCARE GROUP LLC
    5196SACRED HEART HOSPITAL
    6903SAFE HARBOR BEHAVIORAL HEALTH OF UPMC HAMOT
    1608SAINT JOSEPH'S CENTER
    1490SAINT LUKES HOSPITAL OF BETHLEHEM PENNSYLVANIA
    6826SAINT VINCENT HEALTH CENTER
    6827SAINT VINCENT HEALTH SYSTEM
    6698SBI QUALIFYING SOLUTIONS, LLC
    0759SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA
    1291SCHOOL DISTRICT OF THE CITY OF ERIE (THE)
    6952SCRANTON HEALTHCARE GROUP, INC.
    1082SCRANTON SCHOOL DISTRICT
    6545SENECA PLACE
    6894SHERATON NEW YORK LLC
    1280SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
    7029THE SHERWIN-WILLIAMS MANUFACTURING      COMPANY
    6969SHG THERAPY EXTERNAL LLC
    0991SKF USA INC.
    6977SLATE BELT HEALTH AND REHABILITATION CENTER
    5030SOLID WASTE SERVICES INC
    1845SOMERSET HEALTH SERVICES, INC.
    0760SOUTHEASTERN PENNSYLVANIA TRANSPORTATION AUTHORITY
    6895SPRINGHILL SMC LLC
    6959SPRUCE MANOR NURSING & REHABILITATION CENTER, LLC
    5297SPS TECHNOLOGIES LLC
    7037ST BARNABAS BROADCASTING INC
    1318ST CLAIR MEMORIAL HOSPITAL
    6868ST JOSEPH MEDICAL GROUP
    1063ST JOSEPH REGIONAL HEALTH NETWORK 
    1060ST MARY MEDICAL CENTER
    1061ST.  AGNES CONTINUING CARE CENTER
    5289ST. ANNE HOME
    6575ST. BARNABAS CHARITIES, INC.
    6576ST. BARNABAS CLINICAL SERVICES
    6577ST. BARNABAS COMMUNITIES, INC.
    5016ST. BARNABAS HEALTH SYSTEM INC
    5019ST. BARNABAS MEDICAL CENTER (THE)
    5018ST. BARNABAS NURSING HOME, INC.
    6336ST. LUKE'S HOMESTAR SERVICES, LLC
    5399ST. LUKE'S PHYSICIAN GROUP, INC.
    1805ST. PAUL HOMES
    6727STAPELEY HALL
    6452STARBUCKS CORPORATION
    6893STARWOOD HOTELS & RESORTS
    6974STATESMAN HEALTH & REHABILITATION CENTER DBA
    6975STONEBRIDGE HEALTH & REHABILITATION CENTER DBA
    6960SUBURBAN WOODS HEALTH & REHABILITATION CENTER, LLC
    6569SUGARCREEK STATION
    ​6549SUPERIOR TIRE & RUBBER CORP.
    6937SUSQUEHANNA HEALTH FOUNDATION
    6922SUSQUEHANNA PHYSICIAN SERVICES
    6871SWIFT LEASING CO, LLC
    6870SWIFT LOGISTICS LLC
    6594SWIFT TRANSPORTATION CO. OF ARIZONA, LLC
    6595SWIFT TRANSPORTATION SERVICES, LLC
    6954SYCAMORE CREEK HEALTHCARE GROUP, INC.

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    T

    		 
    1237TAMARKIN COMPANY (THE)
    7030TEMPLE FACULTY PRACTICE PLAN
    6017TEMPLE PHYSICIANS, INC.
    6107TEMPLE UNIVERSITY HEALTH SYSTEM, INC.
    6108TEMPLE UNIVERSITY HOSPITAL INC
    1471TEMPLE UNIVERSITY OF THE COMMONWLTH SYSTEM OF HIGHER EDUCATN
    6980TEXTRON AVIATION INC
    1697TEXTRON INC.
    7008TH URGENT CARE
    6460THERMAL SOLUTIONS PRODUCTS LLC
    1039THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY
    6078THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY HOSPITALS, INC
    7000THE TIMES NEWS LLC
    1002TOPS MARKETS, LLC
    7068TOPS PT, LLC
    6844TOTALRECYCLE INC
    7004TOWER HEALTH AT HOME
    1441TOWER HEALTH MEDICAL GROUP
    6389TOWER HEALTH PPO
    6859TOWER HEALTH PROVIDERS, LLC
    7025TOWERDIRECT, LLC
    6401TOWNEPLACE MANAGEMENT, LLC
    6976TREMONT HEALTH & REHABILITATION CENTER DBA
    6806TRINITY HEALTH CORPORATION​
    7102TRISEPT SOLUTIONS
    6668TRI-STATE NEUROSURGICAL ASSOCIATES - UPMC INC
    0934TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
    7108TUNNEL RIDGE, LLC
    5208TURKS HEAD HEALTH SERVICES, INC.
    6269TWIN LAKES CENTER, INC.
    7033TYRONE HOSPITAL D/B/A PENN HIGHLANDS TYRONE
    1521TYSON SHARED SERVICES, INC.
    6877TYSON WAREHOUSING SERVICES LLC
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