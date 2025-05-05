BICCCD
INSURER NAME
R
|
|1438
|READING HOSPITAL
|6696
|READING SCHOOL DISTRICT
|6535
|REBECCA RESIDENCE
|5361
|REDEEMER VILLAGE
|5151
|REDNERS MARKET INC
|6734
|REGIONAL HEALTH SERVICES, INC.
|6678
|RENAISSANCE FAMILY PRACTICE - UPMC, INC.
|1346
|RESIDENCE INN BY MARRIOTT, LLC
|1881
|RIDDLE HEALTH CARE SERVICES
|1878
|RIDDLE MEMORIAL HOSPITAL
|6896
|RITZ CARLTON HOTEL COMPANY LLC
|7084
|RIVERSIDE HEALTH & REHAB CENTER, LLC
|1228
|ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF ALLENTOWN
|0831
|ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF HARRISBURG
|0821
|ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF PITTSBURGH
|0852
|ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF SCRANTON
|6262
|RX PARTNERS, INC.
|6455
|RX-PARTNERS-LTC
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S
|
|6963
|SABER HEALTHCARE GROUP LLC
|5196
|SACRED HEART HOSPITAL
|6903
|SAFE HARBOR BEHAVIORAL HEALTH OF UPMC HAMOT
|1608
|SAINT JOSEPH'S CENTER
|1490
|SAINT LUKES HOSPITAL OF BETHLEHEM PENNSYLVANIA
|6826
|SAINT VINCENT HEALTH CENTER
|6827
|SAINT VINCENT HEALTH SYSTEM
|6698
|SBI QUALIFYING SOLUTIONS, LLC
|0759
|SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA
|1291
|SCHOOL DISTRICT OF THE CITY OF ERIE (THE)
|6952
|SCRANTON HEALTHCARE GROUP, INC.
|1082
|SCRANTON SCHOOL DISTRICT
|6545
|SENECA PLACE
|6894
|SHERATON NEW YORK LLC
|1280
|SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
|7029
|THE SHERWIN-WILLIAMS MANUFACTURING COMPANY
|6969
|SHG THERAPY EXTERNAL LLC
|0991
|SKF USA INC.
|6977
|SLATE BELT HEALTH AND REHABILITATION CENTER
|5030
|SOLID WASTE SERVICES INC
|1845
|SOMERSET HEALTH SERVICES, INC.
|0760
|SOUTHEASTERN PENNSYLVANIA TRANSPORTATION AUTHORITY
|6895
|SPRINGHILL SMC LLC
|6959
|SPRUCE MANOR NURSING & REHABILITATION CENTER, LLC
|5297
|SPS TECHNOLOGIES LLC
|7037
|ST BARNABAS BROADCASTING INC
|1318
|ST CLAIR MEMORIAL HOSPITAL
|6868
|ST JOSEPH MEDICAL GROUP
|1063
|ST JOSEPH REGIONAL HEALTH NETWORK
|1060
|ST MARY MEDICAL CENTER
|1061
|ST. AGNES CONTINUING CARE CENTER
|5289
|ST. ANNE HOME
|6575
|ST. BARNABAS CHARITIES, INC.
|6576
|ST. BARNABAS CLINICAL SERVICES
|6577
|ST. BARNABAS COMMUNITIES, INC.
|5016
|ST. BARNABAS HEALTH SYSTEM INC
|5019
|ST. BARNABAS MEDICAL CENTER (THE)
|5018
|ST. BARNABAS NURSING HOME, INC.
|6336
|ST. LUKE'S HOMESTAR SERVICES, LLC
|5399
|ST. LUKE'S PHYSICIAN GROUP, INC.
|1805
|ST. PAUL HOMES
|6727
|STAPELEY HALL
|6452
|STARBUCKS CORPORATION
|6893
|STARWOOD HOTELS & RESORTS
|6974
|STATESMAN HEALTH & REHABILITATION CENTER DBA
|6975
|STONEBRIDGE HEALTH & REHABILITATION CENTER DBA
|6960
|SUBURBAN WOODS HEALTH & REHABILITATION CENTER, LLC
|6569
|SUGARCREEK STATION
|6549
|SUPERIOR TIRE & RUBBER CORP.
|6937
|SUSQUEHANNA HEALTH FOUNDATION
|6922
|SUSQUEHANNA PHYSICIAN SERVICES
|6871
|SWIFT LEASING CO, LLC
|6870
|SWIFT LOGISTICS LLC
|6594
|SWIFT TRANSPORTATION CO. OF ARIZONA, LLC
|6595
|SWIFT TRANSPORTATION SERVICES, LLC
|6954
|SYCAMORE CREEK HEALTHCARE GROUP, INC.
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T
|
|1237
|TAMARKIN COMPANY (THE)
|7030
|TEMPLE FACULTY PRACTICE PLAN
|6017
|TEMPLE PHYSICIANS, INC.
|6107
|TEMPLE UNIVERSITY HEALTH SYSTEM, INC.
|6108
|TEMPLE UNIVERSITY HOSPITAL INC
|1471
|TEMPLE UNIVERSITY OF THE COMMONWLTH SYSTEM OF HIGHER EDUCATN
|6980
|TEXTRON AVIATION INC
|1697
|TEXTRON INC.
|7008
|TH URGENT CARE
|6460
|THERMAL SOLUTIONS PRODUCTS LLC
|1039
|THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY
|6078
|THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY HOSPITALS, INC
|7000
|THE TIMES NEWS LLC
|1002
|TOPS MARKETS, LLC
|7068
|TOPS PT, LLC
|6844
|TOTALRECYCLE INC
|7004
|TOWER HEALTH AT HOME
|1441
|TOWER HEALTH MEDICAL GROUP
|6389
|TOWER HEALTH PPO
|6859
|TOWER HEALTH PROVIDERS, LLC
|7025
|TOWERDIRECT, LLC
|6401
|TOWNEPLACE MANAGEMENT, LLC
|6976
|TREMONT HEALTH & REHABILITATION CENTER DBA
|6806
|TRINITY HEALTH CORPORATION
|7102
|TRISEPT SOLUTIONS
|6668
|TRI-STATE NEUROSURGICAL ASSOCIATES - UPMC INC
|0934
|TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
|7108
|TUNNEL RIDGE, LLC
|5208
|TURKS HEAD HEALTH SERVICES, INC.
|6269
|TWIN LAKES CENTER, INC.
|7033
|TYRONE HOSPITAL D/B/A PENN HIGHLANDS TYRONE
|1521
|TYSON SHARED SERVICES, INC.
|6877
|TYSON WAREHOUSING SERVICES LLC