Skip to agency navigation
Skip to main content

Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    B - C

     

    BICCCD     

    INSURER NAME

    A

    		 
    0840ABF FREIGHT SYSTEMS INC
    1073ABINGTON MEMORIAL HOSPITAL
    7111Adams CATV Inc.
    6817ADUSA COMMERCIAL HOLDINGS, INC.
    6831ADUSA DISTRIBUTION LLC FKA DELHAIZE AMERICA DISTRIBUTION​ L
    7051ADUSA PROCUREMENT LLC
    6830ADUSA TRANSPORTATION, LLC​
    6964ADVANCEPIERRE FOODS, INC
    1269AETOS CONSTRUCTION COMPANY
    5417AFFILIA HOME HEALTH
    6789AHOLD DELHAIZE USA SERVICES, LLC​
    7050ALBERT EINSTEIN HEALTHCARE NETWORK (AEHN)
    7100ALG VACATIONS CORP
    6824ALLEGHENY HEALTH NETWORK​
    6635ALLENTOWN SPECIALTY HOSPITAL (THE)
    1109ALLIED SERVICES HEALTHCARE SERVICES
    6989ALTEK, LLC
    6939AMBLER HEALTHCARE GROUP LLC
    6031AMERICAN COMPOST CORPORATION
    1761AMERICAN NATIONAL RED CROSS
    5122AMERICAN ONCOLOGIC HOSPITAL
    0544AMERICAN ROAD SERVICES COMPANY
    ​7101AM RESORTS
    ​6574ARBORS AT ST. BARNABAS, INC. (THE)
    5038ARIA HEALTH PHYSICIAN SERVICES
    1692ARMSTRONG COUNTY MEMORIAL HOSPITAL
    6470ASKESIS DEVELOPMENT GROUP, INC.
    1368ASPLUNDH BRUSH CONTROL LLC
    1367ASPLUNDH TREE EXPERT LLC
    1698AVCO CORPORATION

    Back to Top

    B

    		 
    6983B.W.P. DISTRIBUTORS, INC.
    ​1803BAPTIST HOMES SOCIETY
    1700BELL TEXTRON INC.
    6515BENTON FOUNDRY, INC.
    6346BJ'S WHOLESALE CLUB, INC.
    6201BLOOMINGDALES LLC
    6856BLOOMINGDALE'S THE OUTLET STORE, LLC
    6172BLUE RIDGE CABLE TECHNOLOGIES, INC.
    7091
    		BLUE RIDGE DIGITAL PHONE COMPANY
    6849BLUEMERCURY INC
    0547BOARD OF EDUCATION OF THE SCHOOL DISTRICT OF PITTSBURGH
    1633BONNEY FORGE CORPORATION
    1747BOROUGH OF CHAMBERSBURG
    7122BRISTOL HEALTH & REHAB CENTER LLC
    6971BROAD MOUNTAIN HEALTH & REHABILITATION CENTER DBA
    6729BROOKVILLE HOSPITAL D/B/A PENN HIGHLANDS BROOKVILLE
    6940BROOMALL HEALTHCARE GROUP INC
    6941BRYN MAWR HEALTHCARE GROUP, LLC
    7061BURNHAM HOLDINGS ENGINEERING COMPANY LLC
    7062BURNHAM HOLDINGS SOURCING COMPANY, LLC
    6486BURNHAM HOLDINGS, INC.
    1503BURNHAM, LLC
    0956BUTLER HEALTHCARE PROVIDERS
    6720BUTLER MEDICAL PROVIDERS

    Back to Top

    C

    		 
    6683CANTERBURY PLACE
    7071CAPITAL HEALTH & REHAB CENTER, LLC
    1423CAREGIVERS OF SOUTHWESTERN PENNSYLVANIA
    6836CARING FOUNDATION OF PA
    0523CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION
    7103CASABLANCA SERVICES, LLC​
    6850CATHEDRAL VILLAGE INC
    0925CERTAINTEED LLC
    ​5132CHAMBERSBURG HOSPITAL
    6994CHARLES COLE MEMORIAL HOSPITAL
    6497CHARTWELL PENNSYLVANIA LP
    6942CHATHAM ACRES HEALTHCARE GROUP, INC.
    6736CHEROKEE PHARMACEUTICALS LLC
    5205CHESTER COUNTY HOSPITAL
    7097CHESTNUT HILL CLINIC COMPANY, LLC
    7096CHESTNUT HILL HOSPITAL
    6701THE CHESTER COUNTY HOSPITAL & HEALTH SYSTEM
    6065CHILDREN'S ADVOCACY CENTER OF LAWRENCE COUNTY
    6086CHILDREN'S COMMUNITY CARE, INC.
    6085CHILDRENS HOSPITAL OF PHILADELPHIA (THE)
    6397CITY CENTER ANNEX TENANT CORPORATION
    0946CITY OF ALLENTOWN
    0955CITY OF ALTOONA
    5311CITY OF BETHLEHEM
    5141CITY OF EASTON
    0443CITY OF ERIE
    0452CITY OF HARRISBURG
    1589CITY OF LANCASTER
    0689CITY OF PHILADELPHIA
    0690CITY OF PITTSBURGH
    0418CITY OF READING
    0448CITY OF SCRANTON
    0447CITY OF WILKES-BARRE
    1649CLAREMONT PROPERTIES, INC.
    5349CLARION HOSPITAL
    6076CLINICAL CARE ASSOC OF THE UNIVERSITY OF PA HEALTH SYSTEM
    6785CNX GAS COMPANY, LLC
    6403CNX LAND LLC
    1809CNX RESOURCES CORPORATION
    6993COLE CARE INC
    7118COMMERCIAL BOILER SOLUTIONS, LLC
    7013COMMERCIAL AND INDUSTRIAL THERMAL SOLUTIONS LLC
    7057COMMERCIAL INDUSTRIAL THERMAL SOLUTIONS INMOTION LLC
    3000COMMONWEALTH OF PA
    6274COMMUNITY CARE BEHAVIORAL HEALTH ORGANIZATION
    6847CONCORDIA COMMUNITY SUPPORT SERVICES
    7045CONCORDIA HOSPICE OF WASHINGTON
    6029CONCORDIA LUTHERAN HEALTH AND HUMAN CARE
    6797CONCORDIA LUTHERAN MINISTRIES OF PITTSBURGH INC
    6986CONCORDIA OF MONROEVILLE
    6848CONCORDIA PHYSICIAN PRACTICE
    6614CONCORDIA VISITING NURSES
    6588CONSOL ENERGY SALES COMPANY LLC
    6599CONSOL MARINE TERMINALS LLC
    6965CONSOL MINING COMPANY LLC
    1119CONSOL PENNSYLVANIA COAL COMPANY, LLC
    6699CORE NETWORK, LLC
    6358COSTCO WHOLESALE CORPORATION
    1808COUNTRY MEADOWS ASSOCIATES LLC
    6833COUNTRY MEADOWS ASSOCIATES II, LLC
    6916COUNTRY MEADOWS OF ALLENTOWN LLC
    5119COUNTRY MEADOWS OF HERSHEY ASSOCIATES LLC
    7047COUNTRY MEADOWS OF LEADER HEIGHTS LLC
    6743COUNTRY MEADOWS OF NORTHAMPTON ASSOCIATES, L.P.
    6917COUNTRY MEADOWS OF WEST SHORE LLC
    7048COUNTRY MEADOWS OF WYOMISSING LLC
    6918COUNTRY MEADOWS OF YORK LLC
    0497COUNTY OF ALLEGHENY
    1603COUNTY OF ARMSTRONG
    6429COUNTY OF BERKS
    1254COUNTY OF BUCKS
    0993COUNTY OF BUTLER
    0995COUNTY OF CAMBRIA
    1033COUNTY OF CHESTER
    5031COUNTY OF CUMBERLAND
    0450COUNTY OF DAUPHIN
    1144COUNTY OF DELAWARE
    5069COUNTY OF FRANKLIN
    1006COUNTY OF LACKAWANNA
    1052COUNTY OF LANCASTER
    0989COUNTY OF LEHIGH
    1048COUNTY OF LUZERNE
    6019COUNTY OF MONTGOMERY
    1279COUNTY OF NORTHAMPTON
    5142COUNTY OF NORTHUMBERLAND
    1429COUNTY OF SCHUYLKILL
    6730COUNTY OF YORK
    1446COURTYARD MANAGEMENT CORPORATION
    6544CRANBERRY PLACE
    1515CRETE CARRIER CORPORATION
    Return to Self-Insured Employers Listings