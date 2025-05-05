A - B - C
BICCCD
INSURER NAME
A
|0840
|ABF FREIGHT SYSTEMS INC
|1073
|ABINGTON MEMORIAL HOSPITAL
|7111
|Adams CATV Inc.
|6817
|ADUSA COMMERCIAL HOLDINGS, INC.
|6831
|ADUSA DISTRIBUTION LLC FKA DELHAIZE AMERICA DISTRIBUTION L
|7051
|ADUSA PROCUREMENT LLC
|6830
|ADUSA TRANSPORTATION, LLC
|6964
|ADVANCEPIERRE FOODS, INC
|1269
|AETOS CONSTRUCTION COMPANY
|5417
|AFFILIA HOME HEALTH
|6789
|AHOLD DELHAIZE USA SERVICES, LLC
|7050
|ALBERT EINSTEIN HEALTHCARE NETWORK (AEHN)
|7100
|ALG VACATIONS CORP
|6824
|ALLEGHENY HEALTH NETWORK
|6635
|ALLENTOWN SPECIALTY HOSPITAL (THE)
|1109
|ALLIED SERVICES HEALTHCARE SERVICES
|6989
|ALTEK, LLC
|6939
|AMBLER HEALTHCARE GROUP LLC
|6031
|AMERICAN COMPOST CORPORATION
|1761
|AMERICAN NATIONAL RED CROSS
|5122
|AMERICAN ONCOLOGIC HOSPITAL
|0544
|AMERICAN ROAD SERVICES COMPANY
|7101
|AM RESORTS
|6574
|ARBORS AT ST. BARNABAS, INC. (THE)
|5038
|ARIA HEALTH PHYSICIAN SERVICES
|1692
|ARMSTRONG COUNTY MEMORIAL HOSPITAL
|6470
|ASKESIS DEVELOPMENT GROUP, INC.
|1368
|ASPLUNDH BRUSH CONTROL LLC
|1367
|ASPLUNDH TREE EXPERT LLC
|1698
|AVCO CORPORATION
B
|6983
|B.W.P. DISTRIBUTORS, INC.
|1803
|BAPTIST HOMES SOCIETY
|1700
|BELL TEXTRON INC.
|6515
|BENTON FOUNDRY, INC.
|6346
|BJ'S WHOLESALE CLUB, INC.
|6201
|BLOOMINGDALES LLC
|6856
|BLOOMINGDALE'S THE OUTLET STORE, LLC
|6172
|BLUE RIDGE CABLE TECHNOLOGIES, INC.
|7091
|BLUE RIDGE DIGITAL PHONE COMPANY
|6849
|BLUEMERCURY INC
|0547
|BOARD OF EDUCATION OF THE SCHOOL DISTRICT OF PITTSBURGH
|1633
|BONNEY FORGE CORPORATION
|1747
|BOROUGH OF CHAMBERSBURG
|7122
|BRISTOL HEALTH & REHAB CENTER LLC
|6971
|BROAD MOUNTAIN HEALTH & REHABILITATION CENTER DBA
|6729
|BROOKVILLE HOSPITAL D/B/A PENN HIGHLANDS BROOKVILLE
|6940
|BROOMALL HEALTHCARE GROUP INC
|6941
|BRYN MAWR HEALTHCARE GROUP, LLC
|7061
|BURNHAM HOLDINGS ENGINEERING COMPANY LLC
|7062
|BURNHAM HOLDINGS SOURCING COMPANY, LLC
|6486
|BURNHAM HOLDINGS, INC.
|1503
|BURNHAM, LLC
|0956
|BUTLER HEALTHCARE PROVIDERS
|6720
|BUTLER MEDICAL PROVIDERS
C
|6683
|CANTERBURY PLACE
|7071
|CAPITAL HEALTH & REHAB CENTER, LLC
|1423
|CAREGIVERS OF SOUTHWESTERN PENNSYLVANIA
|6836
|CARING FOUNDATION OF PA
|0523
|CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION
|7103
|CASABLANCA SERVICES, LLC
|6850
|CATHEDRAL VILLAGE INC
|0925
|CERTAINTEED LLC
|5132
|CHAMBERSBURG HOSPITAL
|6994
|CHARLES COLE MEMORIAL HOSPITAL
|6497
|CHARTWELL PENNSYLVANIA LP
|6942
|CHATHAM ACRES HEALTHCARE GROUP, INC.
|6736
|CHEROKEE PHARMACEUTICALS LLC
|5205
|CHESTER COUNTY HOSPITAL
|7097
|CHESTNUT HILL CLINIC COMPANY, LLC
|7096
|CHESTNUT HILL HOSPITAL
|6701
|THE CHESTER COUNTY HOSPITAL & HEALTH SYSTEM
|6065
|CHILDREN'S ADVOCACY CENTER OF LAWRENCE COUNTY
|6086
|CHILDREN'S COMMUNITY CARE, INC.
|6085
|CHILDRENS HOSPITAL OF PHILADELPHIA (THE)
|6397
|CITY CENTER ANNEX TENANT CORPORATION
|0946
|CITY OF ALLENTOWN
|0955
|CITY OF ALTOONA
|5311
|CITY OF BETHLEHEM
|5141
|CITY OF EASTON
|0443
|CITY OF ERIE
|0452
|CITY OF HARRISBURG
|1589
|CITY OF LANCASTER
|0689
|CITY OF PHILADELPHIA
|0690
|CITY OF PITTSBURGH
|0418
|CITY OF READING
|0448
|CITY OF SCRANTON
|0447
|CITY OF WILKES-BARRE
|1649
|CLAREMONT PROPERTIES, INC.
|5349
|CLARION HOSPITAL
|6076
|CLINICAL CARE ASSOC OF THE UNIVERSITY OF PA HEALTH SYSTEM
|6785
|CNX GAS COMPANY, LLC
|6403
|CNX LAND LLC
|1809
|CNX RESOURCES CORPORATION
|6993
|COLE CARE INC
|7118
|COMMERCIAL BOILER SOLUTIONS, LLC
|7013
|COMMERCIAL AND INDUSTRIAL THERMAL SOLUTIONS LLC
|7057
|COMMERCIAL INDUSTRIAL THERMAL SOLUTIONS INMOTION LLC
|3000
|COMMONWEALTH OF PA
|6274
|COMMUNITY CARE BEHAVIORAL HEALTH ORGANIZATION
|6847
|CONCORDIA COMMUNITY SUPPORT SERVICES
|7045
|CONCORDIA HOSPICE OF WASHINGTON
|6029
|CONCORDIA LUTHERAN HEALTH AND HUMAN CARE
|6797
|CONCORDIA LUTHERAN MINISTRIES OF PITTSBURGH INC
|6986
|CONCORDIA OF MONROEVILLE
|6848
|CONCORDIA PHYSICIAN PRACTICE
|6614
|CONCORDIA VISITING NURSES
|6588
|CONSOL ENERGY SALES COMPANY LLC
|6599
|CONSOL MARINE TERMINALS LLC
|6965
|CONSOL MINING COMPANY LLC
|1119
|CONSOL PENNSYLVANIA COAL COMPANY, LLC
|6699
|CORE NETWORK, LLC
|6358
|COSTCO WHOLESALE CORPORATION
|1808
|COUNTRY MEADOWS ASSOCIATES LLC
|6833
|COUNTRY MEADOWS ASSOCIATES II, LLC
|6916
|COUNTRY MEADOWS OF ALLENTOWN LLC
|5119
|COUNTRY MEADOWS OF HERSHEY ASSOCIATES LLC
|7047
|COUNTRY MEADOWS OF LEADER HEIGHTS LLC
|6743
|COUNTRY MEADOWS OF NORTHAMPTON ASSOCIATES, L.P.
|6917
|COUNTRY MEADOWS OF WEST SHORE LLC
|7048
|COUNTRY MEADOWS OF WYOMISSING LLC
|6918
|COUNTRY MEADOWS OF YORK LLC
|0497
|COUNTY OF ALLEGHENY
|1603
|COUNTY OF ARMSTRONG
|6429
|COUNTY OF BERKS
|1254
|COUNTY OF BUCKS
|0993
|COUNTY OF BUTLER
|0995
|COUNTY OF CAMBRIA
|1033
|COUNTY OF CHESTER
|5031
|COUNTY OF CUMBERLAND
|0450
|COUNTY OF DAUPHIN
|1144
|COUNTY OF DELAWARE
|5069
|COUNTY OF FRANKLIN
|1006
|COUNTY OF LACKAWANNA
|1052
|COUNTY OF LANCASTER
|0989
|COUNTY OF LEHIGH
|1048
|COUNTY OF LUZERNE
|6019
|COUNTY OF MONTGOMERY
|1279
|COUNTY OF NORTHAMPTON
|5142
|COUNTY OF NORTHUMBERLAND
|1429
|COUNTY OF SCHUYLKILL
|6730
|COUNTY OF YORK
|1446
|COURTYARD MANAGEMENT CORPORATION
|6544
|CRANBERRY PLACE
|1515
|CRETE CARRIER CORPORATION