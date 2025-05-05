Skip to agency navigation
    Name of Agency:
    Address:    		Frank Tasetano
    437 Sabol Road
    Stroudsburg, PA 18360
    Contact person:Frank Tasetano
    Telephone:
    E-mail address:    		570-460-6836
    Frank.Tasetano1944@gmail.com

    Code administration and enforcement work it can legally perform (only those preceded by ):

    RESIDENTIAL

     

    		Building Code Official

    INSP.

    		 

     

    		Building

    X

    		Electrical

     

    		Energy Conservation

     

    		Mechanical

     

    		Plumbing

    COMMERCIAL

     

    		Building Code Official

    INSP.

    		PLAN EXAM. 

     

    		 Accessibility

     

    		 Building

     

    		 Electrical

     

    		 Energy Conservation

     

    		 Mechanical

     

    		 Plumbing

    Agency is not able to contract to perform additional code work for opt-in municipalities.

    Agency is able to perform residential code work in opt-out municipalities.

    Agency is able to perform code work in each county with preceding its name:

     

     Adams
    XAllegheny
     Armstrong
     Beaver
     Bedford
     Berks
     Blair
     Bradford
    XBucks
     Butler
     Cambria
     Cameron
    XCarbon
     Centre
     Chester
     Clarion
     Clearfield
    XClinton
     Columbia
     Crawford
     Cumberland
     Dauphin
    XDelaware
     Elk
     Erie
     Fayette
    XForest
     Franklin
     Fulton
     Greene
     Huntingdon
     Indiana
     Jefferson
     Juniata
    XLackawanna
    XLancaster
     Lawrence
    XLebanon
    XLehigh
    XLuzerne
    XLycoming
     McKean
     Mercer
    XMifflin
    XMonroe
     Montgomery
    XMontour
    XNorthampton
    XNorthumberland
     Perry
     Philadelphia
    XPike
     Potter
    XSchuylkill
     Snyder
     Somerset
     Sullivan
    XSusquehanna
     Tioga
     Union
     Venango
     Warren
    XWashington
    XWayne
     Westmoreland
    XWyoming
     York
      