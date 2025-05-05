2025 Hearing Dates
Jan 8
Feb 12
Mar 5
Apr 2
May 6
June 4
|July 9
July 23
|Sept 3
Sept 17
|Oct 8
Oct 28 and/or Oct 29
|Nov 13
Nov 25
|Dec 10
3400 Lovell Place
13th and Holland Streets
Erie, PA 16503
Hearing Dates:
Apr 16
Oct 15
Eastgate Center
3rd Floor
1010 North Seventh Street
Harrisburg, PA 17102
Hearing Dates:
Jan 15
Mar 26
May 28
Sept 10
110 N. 8th Street
4th Floor
Philadelphia, PA 19107
Hearing Dates:
Feb 19
Apr 9
June 11
Aug 6
Oct 22
Dec 3
Piatt Place, 301 Fifth Ave.
Room 2015
Pittsburgh, PA 15222
Hearing Dates:
Feb 5
Apr 30
July 16
Nov 5
321 Biden Street
Suite 310
Scranton, PA 18503
Hearing Dates:
Mar 12
June 25
Oct 1
Dec 17
2026 Hearing Dates
Jan 14
Feb 11
Mar 11
|Apr 8
Apr 22
May 6
June 3
|July 8
|Aug 12
|Sept 2
Sept 23
Sept 24
|Oct 7
Oct 21
|Nov 4
Nov 18
|Dec 2
Dec 17
3400 Lovell Place
13th and Holland Streets
Erie, PA 16503
Hearing Dates:
Upon Request
Eastgate Center
3rd Floor
1010 North Seventh Street
Harrisburg, PA 17102
Hearing Dates:
Jan 7
Mar 18
May 27
Sept 30
110 N. 8th Street
4th Floor
Philadelphia, PA 19107
Hearing Dates:
Feb 18
Apr 15
June 10
Aug 5
Oct 14
Dec 9
Piatt Place, 301 Fifth Ave.
Room 2015
Pittsburgh, PA 15222
Hearing Dates:
Feb 4
Apr 29
July 15
Oct 29
321 Biden Street
Suite 310
Scranton, PA 18503
Hearing Dates:
Mar 4
June 24
Sept 16
Dec 15