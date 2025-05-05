Skip to agency navigation
    Workers' Compensation Appeal Board

    Hearing Dates

    Please note that the WCAB may add additional hearing dates to those specified below. 

     

    The WCAB has moved its September 30, 2025, Scranton hearing date to October 1.

    View the 2025 Hearing Dates PDF
    View the 2026 Hearing Dates PDF

    2025 Hearing Dates

    Jan 8
    Jan 22     

    Feb 12
    Feb 26     

    Mar 5
    Mar 19

    Apr 2
    Apr 23

    May 6
    May 20 and/or May 21     

    June 4
    June 17     

    July 9
    July 23
    		 Sept 3
    Sept 17​     
    		Oct 8
    Oct 28 and/or Oct 29     
    		Nov 13
    Nov 25
    		Dec 10

    3400 Lovell Place
    13th and Holland Streets
    Erie, PA 16503

    Hearing Dates:

    Apr 16​

    Oct 15

    Eastgate Center
    3rd Floor
    1010 North Seventh Street
    Harrisburg, PA 17102

    Hearing Dates: 

    Jan 15

    Mar 26

    May 28

    Sept 10

    110 N. 8th Street
    4th Floor
    Philadelphia, PA 19107

    Hearing Dates: 

    Feb 19

    Apr 9

    June 11

    Aug 6

    Oct 22

    Dec 3

    Piatt Place, 301 Fifth Ave.
    Room 2015
    Pittsburgh, PA 15222

    Hearing Dates: 

    Feb 5

    Apr 30

    July 16

    Nov 5

    321 Biden Street
    Suite 310
    Scranton, PA 18503

    Hearing Dates:

    Mar 12

    June 25

    Oct 1

    Dec 17

    2026 Hearing Dates

    Jan 14
    Jan 28   
     

    Feb 11
    Feb 25

    Mar 11
    Mar 25

    		Apr 8
    Apr 22
     

    May 6
    May 20
    May 21     

    June 3
    June 17 
       

    July 8


    		Aug 12

         		Sept 2
    Sept 23
    Sept 24​     
    		Oct 7
    Oct 21 
       
    		Nov 4
    Nov 18

    		Dec 2
    Dec 17
     

    3400 Lovell Place
    13th and Holland Streets
    Erie, PA 16503

    Hearing Dates:

    Upon Request

    Eastgate Center
    3rd Floor
    1010 North Seventh Street
    Harrisburg, PA 17102

    Hearing Dates: 

    Jan 7

    Mar 18

    May 27

    Sept 30

    110 N. 8th Street
    4th Floor
    Philadelphia, PA 19107

    Hearing Dates: 

    Feb 18

    Apr 15

    June 10

    Aug 5

    Oct 14

    Dec 9

    Piatt Place, 301 Fifth Ave.
    Room 2015
    Pittsburgh, PA 15222

    Hearing Dates: 

    Feb 4

    Apr 29

    July 15

    Oct 29

    321 Biden Street
    Suite 310
    Scranton, PA 18503

    Hearing Dates:

    Mar 4

    June 24

    Sept 16

    Dec 15