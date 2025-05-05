BICCCD
INSURER NAME
U
|
|6491
|U.S. BOILER COMPANY, INC.
|5291
|UGI CORPORATION
|0651
|UGI UTILITIES, INC.
|6841
|UNITED CONCORDIA COMPANIES INC
|0664
|UNITED STATES STEEL CORPORATION
|6633
|UNIVERSITY HEALTH CENTER OF PITTSBURGH
|0908
|UNIVERSITY OF PITTSBURGH
|6467
|UNIVERSITY OF PITTSBURGH CANCER INSTITUTE CANCER SERVICES
|6324
|UNIVERSITY OF PITTSBURGH PHYSICIANS
|1194
|UPMC
|6819
|UPMC ADVANCED PRACTICE PROVIDERS
|1688
|UPMC ALTOONA
|6864
|UPMC ALTOONA PARTNERSHIP FOR A HEALTHY COMMUNITY
|6822
|UPMC ALTOONA REGIONAL HEALTH SERVICES INC
|1746
|UPMC BEHAVIORAL HEALTH OF THE ALLEGHENIES
|6634
|UPMC BENEFIT MANAGEMENT SERVICES, INC.
|6897
|UPMC CARLISLE
|7042
|UPMC CENTER FOR HIGH-VALUE HEALTHCARE
|1221
|UPMC CHILDREN'S HOSPITAL OF PITTSBURGH
|6245
|UPMC COMMUNITY MEDICINE, INC.
|6456
|UPMC COMMUNITY PROVIDER SERVICES, INC.
|6818
|UPMC COMPLETE CARE INC
|6745
|UPMC EAST
|7109
|UPMC GREENE
|6735
|UPMC HAMOT
|6731
|UPMC HAMOT SURGERY CENTER, LLC
|6920
|UPMC HANOVER
|6261
|UPMC HEALTH PLAN, INC.
|7016
|UPMC HOME CARE MANAGEMENT SERVICES
|1745
|UPMC HOME HEALTHCARE OF CENTRAL PENNSYLVANIA
|6568
|UPMC HOME HEALTHCARE OF WESTERN PENNSYLVANIA
|5318
|UPMC HORIZON
|1245
|UPMC JAMESON WORK HEALTH
|6733
|UPMC KANE
|6899
|UPMC LITITZ
|6924
|UPMC LOCK HAVEN
|1067
|UPMC MAGEE - WOMENS HOSPITAL
|1585
|UPMC MCKEESPORT
|6900
|UPMC MEMORIAL
|1140
|UPMC MERCY
|6936
|UPMC MUNCY
|6567
|UPMC NORTHWEST
|1421
|UPMC PASSAVANT
|6865
|UPMC PHYSICIAN OPERATIONS & PROFESSIONAL SERVICES
|6022
|UPMC PINNACLE
|6025
|UPMC PINNACLE HOSPITALS
|1195
|UPMC PRESBYTERIAN SHADYSIDE
|5350
|UPMC SENIOR COMMUNITIES, INC.
|1844
|UPMC SOMERSET
|1108
|UPMC ST. MARGARET
|7040
|UPMC TRAVEL STAFFING
|5050
|UPMC WASHINGTON
|6930
|UPMC WELLSBORO
|6927
|UPMC WILLIAMSPORT
|1143
|UPPER DARBY TOWNSHIP
|6411
|USS INTERNATIONAL SERVICES, LLC
V
|
|6165
|VALLEY MEDICAL FACILITIES INC
|6832
|VELOCITY BOILER WORKS LLC
|5410
|VIA AFFILIATES
|5017
|VILLAGE AT ST. BARNABAS INC (THE)
|7076
|THE VILLAGES OF HARMAR, LLC
|7078
|THE VILLAGES OF HARMON HOUSE, LLC
|7082
|THE VILLAGES OF HILLTOP HEIGHTS, LLC
|7073
|THE VILLAGES OF MAPLE HEIGHTS, LLC
|7070
|THE VILLAGES OF MIDTOWN OAKS LLC
|7046
|VISITING NURSE ASSOCIATION
|6912
|VNA HOSPICE
|6337
|VNA OF ST LUKE'S HOME HEALTH/HOSPICE INC
|6722
|VOITH HYDRO, INC.
W
|
|5451
|W. R. CASE & SONS CUTLERY COMPANY
|7110
|WASHINGTON PHYSICIAN SERVICE ORGANIZATION (THE)
|6580
|WASHINGTON PLACE AT ST BARNABAS INC (THE)
|6468
|WASHINGTON SENIOR CARE CORPORATION
|5212
|THE WATSON INSTITUTE
|5466
|WAYNE MEMORIAL HOSPITAL
|6464
|WAYNESBORO HOSPITAL
|6063
|WEGMANS FOOD MARKETS INC
|0942
|WEIS MARKETS INC
|6584
|WELLSPAN HEALTH
|5337
|WELLSPAN MEDICAL GROUP
|6749
|WELLSPAN SPECIALTY SERVICES
|6148
|WESLEY ENHANCED LIVING
|1179
|WEST PENN ALLEGHENY HEALTH SYSTEM, INC.
|1333
|WESTMORELAND HOSPITAL
|6686
|WEYERHAEUSER NR COMPANY
|6167
|WHITE PINES CORPORATION
|6955
|WHITESTONE HEALTHCARE GROUP, LLC
|6929
|WILLIAMSPORT AREA AMBULANCE SERVICE COOPERATIVE
|6044
|WINDSOR, INC.
|6636
|WIREROPE WORKS INC
|6286
|WISSAHICKON HOSPICE OF THE UNIVERSITY OF PA HEALTH SYSTEM
|7085
|WOODHAVEN HEALTH & REHAB CENTER, LLC
|1281
|WOODS SERVICES
|6985
|WORLDPAC INC
|6620
|WYNCOTE CHURCH HOME
X
|
|6742
|XTO ENERGY INC.
Y
|
|1434
|YORK HOSPITAL
|6493
|YORK VNA HOME CARE, INC.
|0574
|YRC INC
Z
|
|5178
|ZIPPO MANUFACTURING INC.