    U - V - W - X - Y - Z

    BICCCD     

    INSURER NAME

    U

    		 
    6491U.S. BOILER COMPANY, INC.
    5291UGI CORPORATION
    0651UGI UTILITIES, INC.
    6841UNITED CONCORDIA COMPANIES INC
    0664UNITED STATES STEEL CORPORATION
    6633UNIVERSITY HEALTH CENTER OF PITTSBURGH
    0908UNIVERSITY OF PITTSBURGH
    6467UNIVERSITY OF PITTSBURGH CANCER INSTITUTE CANCER SERVICES
    6324UNIVERSITY OF PITTSBURGH PHYSICIANS
    1194UPMC
    6819UPMC ADVANCED PRACTICE PROVIDERS
    1688UPMC ALTOONA
    6864UPMC ALTOONA PARTNERSHIP FOR A HEALTHY COMMUNITY
    6822UPMC ALTOONA REGIONAL HEALTH SERVICES INC
    1746UPMC BEHAVIORAL HEALTH OF THE ALLEGHENIES
    6634UPMC BENEFIT MANAGEMENT SERVICES, INC.
    6897UPMC CARLISLE
    7042UPMC CENTER FOR HIGH-VALUE HEALTHCARE
    1221UPMC CHILDREN'S HOSPITAL OF PITTSBURGH
    6245UPMC COMMUNITY MEDICINE, INC.
    6456UPMC COMMUNITY PROVIDER SERVICES, INC.
    6818UPMC COMPLETE CARE INC
    6745UPMC EAST
    7109UPMC GREENE
    6735UPMC HAMOT
    6731UPMC HAMOT SURGERY CENTER, LLC
    6920UPMC HANOVER
    6261UPMC HEALTH PLAN, INC.
    7016UPMC HOME CARE MANAGEMENT SERVICES
    1745UPMC HOME HEALTHCARE OF CENTRAL PENNSYLVANIA
    6568UPMC HOME HEALTHCARE OF WESTERN PENNSYLVANIA
    5318UPMC HORIZON 
    1245UPMC JAMESON WORK HEALTH
    6733UPMC KANE
    6899UPMC LITITZ
    6924UPMC LOCK HAVEN
    1067UPMC MAGEE - WOMENS HOSPITAL
    1585UPMC MCKEESPORT
    6900UPMC MEMORIAL
    1140UPMC MERCY 
    6936UPMC MUNCY
    6567UPMC NORTHWEST
    1421UPMC PASSAVANT
    6865UPMC PHYSICIAN OPERATIONS & PROFESSIONAL SERVICES
    6022UPMC PINNACLE
    6025UPMC PINNACLE HOSPITALS
    1195UPMC PRESBYTERIAN SHADYSIDE
    5350UPMC SENIOR COMMUNITIES, INC.
    1844UPMC SOMERSET
    1108UPMC ST. MARGARET
    7040UPMC TRAVEL STAFFING
    5050UPMC WASHINGTON
    6930UPMC WELLSBORO
    6927UPMC WILLIAMSPORT
    1143UPPER DARBY TOWNSHIP
    6411USS INTERNATIONAL SERVICES, LLC

    V

    		 
    6165VALLEY MEDICAL FACILITIES INC
    6832VELOCITY BOILER WORKS LLC
    5410VIA AFFILIATES
    5017VILLAGE AT ST. BARNABAS INC (THE)
    7076THE VILLAGES OF HARMAR, LLC
    7078THE VILLAGES OF HARMON HOUSE, LLC
    7082THE VILLAGES OF HILLTOP HEIGHTS, LLC
    7073THE VILLAGES OF MAPLE HEIGHTS, LLC
    7070THE VILLAGES OF MIDTOWN OAKS LLC
    7046VISITING NURSE ASSOCIATION
    6912VNA HOSPICE
    6337VNA OF ST LUKE'S HOME HEALTH/HOSPICE INC
    6722VOITH HYDRO, INC.

    W

    		 
    5451W. R. CASE & SONS CUTLERY COMPANY
    7110WASHINGTON PHYSICIAN SERVICE ORGANIZATION (THE)
    6580WASHINGTON PLACE AT ST BARNABAS INC (THE)
    6468WASHINGTON SENIOR CARE CORPORATION
    5212THE WATSON INSTITUTE
    5466WAYNE MEMORIAL HOSPITAL
    6464WAYNESBORO HOSPITAL
    6063WEGMANS FOOD MARKETS INC
    0942WEIS MARKETS INC
    6584WELLSPAN HEALTH
    5337WELLSPAN MEDICAL GROUP
    ​6749WELLSPAN SPECIALTY SERVICES
    6148WESLEY ENHANCED LIVING
    1179WEST PENN ALLEGHENY HEALTH SYSTEM, INC.
    1333WESTMORELAND HOSPITAL
    6686WEYERHAEUSER NR COMPANY
    6167WHITE PINES CORPORATION
    6955WHITESTONE HEALTHCARE GROUP, LLC
    6929WILLIAMSPORT AREA AMBULANCE SERVICE COOPERATIVE
    6044WINDSOR, INC.
    6636WIREROPE WORKS INC
    6286WISSAHICKON HOSPICE OF THE UNIVERSITY OF PA HEALTH SYSTEM
    7085WOODHAVEN HEALTH & REHAB CENTER, LLC
    1281WOODS SERVICES
    6985WORLDPAC INC
    6620WYNCOTE CHURCH HOME

    X

    		 
    6742XTO ENERGY INC.

    Y

    		 
    ​1434YORK HOSPITAL
    6493YORK VNA HOME CARE, INC.
    0574YRC INC

    Z

    		 
    5178ZIPPO MANUFACTURING INC.
