    Name of Lead certified Inspector/Risk Assessor:

    Alfred Diggs

    Lead Certification Number: 060330
    Holds Certification as a(n): Risk Assessor
    Employer: A.D. Lead Safe Certs, 3900 Ford Road Unit 20M

    point of contact

    Alfred Diggs

    Phone: 267-841-7048
    Email: a.d.leadsafecerts@gmail.com

    Counties Served by Lead Inspector

    Intends to conduct lead-based paint inspections/risk assessments in each county that is checked below:

    Adams Clinton Lackawanna Pike 
    Allegheny Columbia LancasterPotter 
    Armstrong Crawford Lawrence Schuylkill 
    Beaver Cumberland Lebanon Snyder 
    Bedford Dauphin Lehigh Somerset 
    Berks DelawareLuzerne Sullivan 
    Blair Elk Lycoming Susquehanna 
    Bradford Erie McKean Tioga 
    BucksFayette Mercer Union 
    Butler Forest Mifflin Venango 
    Cambria Franklin Monroe Warren 
    Cameron Fulton MontgomeryWashington 
    Carbon Greene Montour Wayne 
    Centre HuntingdonNorthampton Westmoreland 
    ChesterIndiana Northumberland Wyoming 
    Clarion Jefferson Perry York 
    Clearfield Juniata Philadelphia  