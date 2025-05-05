Skip to agency navigation
    Name of Asbestos certified Inspector/Management Planner:

    Rocco C. DiPietro

    Asbestos Certification Number: 063454
    Holds Certification as a(n):  Inspector 
    Employer: Pennoni, 1337 Veterans Memorial Drive, Jessup, PA 18434

    point of contact

    Jennifer Macknosky

    Phone: 334-632-1186
    Email: jmacknosky@pennoni.com

    Counties Served by Asbestos Inspector

    Intends to conduct/prepare asbestos Inspections/Management Plans in each county that is checked below.

    AdamsClintonLackawannaPike
    AlleghenyColumbiaLancasterPotter
    ArmstrongCrawfordLawrenceSchuylkill
    BeaverCumberlandLebanonSnyder
    BedfordDauphinLehighSomerset
    BerksDelawareLuzerneSullivan
    BlairElkLycomingSusquehanna
    BradfordErieMcKeanTioga
    BucksFayetteMercerUnion
    ButlerForestMifflinVenango
    CambriaFranklinMonroeWarren
    CameronFultonMontgomeryWashington
    CarbonGreeneMontourWayne
    CentreHuntingdonNorthamptonWestmoreland
    ChesterIndianaNorthumberlandWyoming
    ClarionJeffersonPerryYork
    ClearfieldJuniataPhiladelphia  