    Name of Asbestos certified Inspector/Management Planner:

    Richard Egner

    Asbestos Certification Number: 053803
    Holds Certification as a(n):  Inspector 
    Employer: Pennoni Associates, Inc., 515 Grove Street, Suite 1B, Haddon Heights, NJ 08035

    point of contact

    Richard Egner

    Phone: 856-656-2874
    Email: rgegner@pennoni.com

    Counties Served by Asbestos Inspector

    Intends to conduct/prepare asbestos Inspections/Management Plans in each county that is checked below.

    Adams Clinton Lackawanna Pike 
    Allegheny Columbia Lancaster Potter 
    Armstrong Crawford Lawrence Schuylkill 
    Beaver Cumberland Lebanon Snyder 
    Bedford Dauphin LehighSomerset 
    Berks DelawareLuzerne Sullivan 
    Blair Elk Lycoming Susquehanna 
    Bradford Erie McKean Tioga 
    BucksFayette Mercer Union 
    Butler Forest Mifflin Venango 
    Cambria Franklin Monroe Warren 
    Cameron Fulton MontgomeryWashington 
    Carbon Greene Montour Wayne 
    Centre Huntingdon Northampton Westmoreland 
    ChesterIndiana Northumberland Wyoming 
    Clarion Jefferson Perry York 
    Clearfield Juniata Philadelphia  