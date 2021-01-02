RFQ Documents
- Request for Quotes "RFQ" (PDF)
- Pre-Quote Sign In Sheet (PDF)
- Pre-Quote BDISBO Presentation (PDF)
- Bulletin 1 (Issued 3/29/21) (PDF)
- Bulletin 2 (Issued 4/02/21) (PDF)
- Bulletin 3 (Issued 4/15/21) (PDF)
- Bulletin 4 (Issued 5/7/21) (PDF)
- Bulletin 5 (Issued 5/20/21) (PDF)
- Bulletin 6 (Issued 5/28/21) (PDF)
Successful Offeror
- Recommendation Memo (PDF)
- Scoring Summary (PDF)
- Successful Technical Submission (PDF)
- Successful ECM/Cost Submission (PDF)
Utility Information
- Utility Usage Report (Excel)
- EnergyCap Utility Reports
- 2017-2020 Usage (Excel)
- PPL Electricity (Excel)
- CNG (PDF)
- Frackville Area Municipal Authority - March 2020-March 2021 (PDF)
- PPL (PDF) (PDF) (PDF)
- Schuylkill County Municipal Authority
- Hydrants (PDF)
- Sprinklers (PDF)
- Institution (PDF)
Consultant
- Request for Quote "RFQ" (PDF)
- Successful Quote Documents
- Scoring Summary (PDF)
- Recommendation Memo (PDF)
- Successful Quote Response (PDF)