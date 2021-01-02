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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    RFQ Documents

    • Request for Quotes "RFQ" (PDF)
    • Pre-Quote Sign In Sheet (PDF)
    • Pre-Quote BDISBO Presentation (PDF)
    • Bulletin 1 (Issued 3/29/21) (PDF)
    • Bulletin 2 (Issued 4/02/21) (PDF)
    • Bulletin 3 (Issued 4/15/21) (PDF)
    • Bulletin 4 (Issued 5/7/21) (PDF)
    • Bulletin 5 (Issued 5/20/21) (PDF)
    • Bulletin 6 (Issued 5/28/21) (PDF)

    Successful Offeror 

    • Recommendation Memo (PDF)
    • Scoring Summary (PDF)
    • Successful Technical Submission (PDF)
    • Successful ECM/Cost Submission (PDF)

    Utility Information

    • Utility Usage Report (Excel)
    • EnergyCap Utility Reports 
    • 2017-2020 Usage (Excel)
    • PPL Electricity (Excel)
    • CNG (PDF)
    • Frackville Area Municipal Authority - March 2020-March 2021 (PDF)
    • PPL (PDF) (PDF) (PDF
    • Schuylkill County Municipal Authority 
    • Hydrants (PDF)
    • Sprinklers (PDF)
    • Institution (PDF)

    Consultant

    • Request for Quote "RFQ" (PDF)
    • Successful Quote Documents
    • Scoring Summary (PDF)
    • Recommendation Memo (PDF)
    • Successful Quote Response (PDF)

    Sole Source