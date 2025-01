The .gov means its official.

​​Birth Indices

The following image includes examples of where to locate the State File Number in the indices.

1906

1906 - A.pdf

1906 - B.pdf

1906 - C.pdf

1906 - D.pdf

1906 - E.pdf

1906 - F.pdf

1906 - G.pdf

1906 - H.pdf

1906 - I.pdf

1906 - J.pdf

1906 - K.pdf

1906 - L.pdf

1906 - M.pdf

1906 - N.pdf

1906 - O.pdf

1906 - P.pdf

1906 - Q.pdf

1906 - R.pdf

1906 - S.pdf

1906 - T.pdf

1906 - U.pdf

1906 - V.pdf

1906 - W.pdf

1906 - X.pdf

1906 - Y.pdf

1906 - Z.pdf

1907

1907 - A.pdf

1907 - B.pdf

1907 - C.pdf

1907 - D.pdf

1907 - E.pdf

1907 - F.pdf

1907 - G.pdf

1907 - H.pdf

1907 - I.pdf

1907 - J.pdf

1907 - K.pdf

1907 - L.pdf

1907 - M.pdf

1907 - N.pdf

1907 - O.pdf

1907 - P.pdf

1907 - Q.pdf

1907 - R.pdf

1907 - S.pdf

1907 - T.pdf

1907 - U.pdf

1907 - V.pdf

1907 - W.pdf

1907 - X.pdf

1907 - Y.pdf

1907 - Z.pdf

1908

Note: Must indicate county of birth with request.

1908 - A.pdf

1908 - B.pdf

1908 - C.pdf

1908 - D.pdf

1908 - E.pdf

1908 - F.pdf

1908 - G.pdf

1908 - H.pdf

1908 - I.pdf

1908 - J.pdf

1908 - K.pdf

1908 - L.pdf

1908 - M.pdf

1908 - N.pdf

1908 - O.pdf

1908 - P.pdf

1908 - Q.pdf

1908 - R.pdf

1908 - S.pdf

1908 - T.pdf

1908 - U.pdf

1908 - V.pdf

1908 - W.pdf

1908 - X.pdf

1908 - Y.pdf

1908 - Z.pdf

1909

Note: Must indicate county of birth with request.

1909 - A.pdf

1909 - B.pdf

1909 - C.pdf

1909 - D.pdf

1909 - E.pdf

1909 - F.pdf

1909 - G.pdf

1909 - H.pdf

1909 - I.pdf

1909 - J.pdf

1909 - K.pdf

1909 - L.pdf

1909 - M.pdf

1909 - N.pdf

1909 - O.pdf

1909 - P.pdf

1909 - Q.pdf

1909 - R.pdf

1909 - S.pdf

1909 - T.pdf

1909 - U.pdf

1909 - V.pdf

1909 - W.pdf

1909 - X.pdf

1909 - Y.pdf

1909 - Z.pdf

1910

1910 - A.pdf

1910 - B.pdf

1910 - C.pdf

1910 - D.pdf

1910 - E.pdf

1910 - F.pdf

1910 - G.pdf

1910 - H.pdf

1910 - I.pdf

1910 - J.pdf

1910 - K.pdf

1910 - L.pdf

1910 - M.pdf

1910 - N.pdf

1910 - O.pdf

1910 - P.pdf

1910 - Q.pdf

1910 - R.pdf

1910 - S.pdf

1910 - T.pdf

1910 - U.pdf

1910 - V.pdf

1910 - W.pdf

1910 - X.pdf

1910 - Y.pdf

1910 - Z.pdf

1911

Note: Must indicate county of birth with request.

1911 - A.pdf

1911 - B.pdf

1911 - C.pdf

1911 - D.pdf

1911 - E.pdf

1911 - F.pdf

1911 - G.pdf

1911 - H.pdf

1911 - I.pdf

1911 - J.pdf

1911 - K.pdf

1911 - L.pdf

1911 - M.pdf

1911 - N.pdf

1911 - O.pdf

1911 - P.pdf

1911 - Q.pdf

1911 - R.pdf

1911 - S.pdf

1911 - T.pdf

1911 - U.pdf

1911 - V.pdf

1911 - W.pdf

1911 - X.pdf

1911 - Y.pdf

1911 - Z.pdf

1912

1912 - A.pdf

1912 - B.pdf

1912 - C.pdf

1912 - D.pdf

1912 - E.pdf

1912 - F.pdf

1912 - G.pdf

1912 - H.pdf

1912 - I.pdf

1912 - J.pdf

1912 - K.pdf

1912 - L.pdf

1912 - M.pdf

1912 - N.pdf

1912 - O.pdf

1912 - P.pdf

1912 - Q.pdf

1912 - R.pdf

1912 - S.pdf

1912 - T.pdf

1912 - U.pdf

1912 - V.pdf

1912 - W.pdf

1912 - X.pdf

1912 - Y.pdf

1912 - Z.pdf

1913

1913 - A.pdf

1913 - B.pdf

1913 - C.pdf

1913 - D.pdf

1913 - E.pdf

1913 - F.pdf

1913 - G.pdf

1913 - H.pdf

1913 - I.pdf

1913 - J.pdf

1913 - K.pdf

1913 - L.pdf

1913 - M.pdf

1913 - N.pdf

1913 - O.pdf

1913 - P.pdf

1913 - Q.pdf

1913 - R.pdf

1913 - S.pdf

1913 - T.pdf

1913 - U.pdf

1913 - V.pdf

1913 - W.pdf

1913 - X.pdf

1913 - Y.pdf

1913 - Z.pdf

1914

1914 - A.pdf

1914 - B.pdf

1914 - C.pdf

1914 - D.pdf

1914 - E.pdf

1914 - F.pdf

1914 - G.pdf

1914 - H.pdf

1914 - I.pdf

1914 - J.pdf

1914 - K.pdf

1914 - L.pdf

1914 - M.pdf

1914 - N.pdf

1914 - O.pdf

1914 - P.pdf

1914 - Q.pdf

1914 - R.pdf

1914 - S.pdf

1914 - T.pdf

1914 - U.pdf

1914 - V.pdf

1914 - W.pdf

1914 - X.pdf

1914 - Y.pdf

1914 - Z.pdf

1915 - A.pdf

1915 - B.pdf

1915 - C.pdf

1915 - D.pdf

1915 - E.pdf

1915 - F.pdf

1915 - G.pdf

1915 - H.pdf

1915 - I.pdf

1915 - J.pdf

1915 - K.pdf

1915 - L.pdf

1915 - M.pdf

1915 - N.pdf

1915 - O.pdf

1915 - P.pdf

1915 - Q.pdf

1915 - R.pdf

1915 - S.pdf

1915 - T.pdf

1915 - U.pdf

1915 - V.pdf

1915 - W.pdf

1915 - X.pdf

1915 - Y.pdf

1915 - Z.pdf

1916 - A.pdf

1916 - B.pdf

1916 - C.pdf

1916 - D.pdf

1916 - E.pdf

1916 - F.pdf

1916 - G.pdf

1916 - H.pdf

1916 - I.pdf

1916 - J.pdf

1916 - K.pdf

1916 - L.pdf

1916 - M.pdf

1916 - N.pdf

1916 - O.pdf

1916 - P.pdf

1916 - Q.pdf

1916 - R.pdf

1916 - S.pdf

1916 - T.pdf

1916 - U.pdf

1916 - V.pdf

1916 - W.pdf

1916 - X.pdf

1916 - Y.pdf

1916 - Z.pdf

1917 - A.pdf

1917 - B.pdf

1917 - C.pdf

1917 - D.pdf

1917 - E.pdf

1917 - F.pdf

1917 - G.pdf

1917 - H.pdf

1917 - I.pdf

1917 - J.pdf

1917 - K.pdf

1917 - L.pdf

1917 - M.pdf

1917 - N.pdf

1917 - O.pdf

1917 - P.pdf

1917 - Q.pdf

1917 - R.pdf

1917 - S.pdf

1917 - T.pdf

1917 - U.pdf

1917 - V.pdf

1917 - W.pdf

1917 - X.pdf

1917 - Y.pdf

1919

1919 - A.pdf

1919 - B.pdf

1919 - C.pdf

1919 - D.pdf

1919 - E.pdf

1919 - F.pdf

1919 - G.pdf

1919 - H.pdf

1919 - I.pdf

1919 - J.pdf

1919 - K.pdf

1919 - L.pdf

1919 - M.pdf

1919 - N.pdf

1919 - O.pdf

1919 - P.pdf

1919 - Q.pdf

1919 - R.pdf

1919 - S.pdf

1919 - T.pdf

1919 - U.pdf

1919 - V.pdf

1919 - W.pdf

1919 - X.pdf

1919 - Y.pdf

1919 - Z.pdf