Skip to agency navigation
Skip to main content

Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Pennsylvania Historical & Museum Commission

    Old Economy Village

    Old Economy Village features 17 historic buildings surrounded by gardens located 18 miles northwest of Pittsburgh along the Ohio River in the Borough of Ambridge. This National Historic Landmark tells the story of the Harmony Society, one of the oldest and most successful religious communal groups of the nineteenth century. 

    Old Economy Village
    Buy Tickets
    Old Economy Village Old Economy Village

    Old Economy Village

    The Harmonists, a Christian communal society, founded Old Economy Village in 1824.

    Website

    oldeconomyvillage.org

    Address

    270 Sixteenth Street
    Ambridge, PA 15003

    Phone

    (724) 266-4500

    Admission

    Adult: $10
    Seniors (65+) & Discount: $9
    Youth (3-11): $6
    Grouds pass: $5
    Children under 3: Free
    Active Military Duty: Free

    Discounted rates for group tours by reservation.

    ​At a Glance

    Hours of Operation

    Wednesday: 10:00 AM - 4:00 PM
    Thursday: 10:00 AM - 4:00 PM

    Guided tours: 
    Friday: 10:00 AM - 4:00 PM
    Saturday: 10:00 AM - 4:00 PM
    Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM