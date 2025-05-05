Skip to agency navigation
    Pennsbury Manor is a reconstruction of William Penn’s country estate set on 43 picturesque acres along the Delaware River in Morrisville, PA

    Pennsbury Manor is the country estate of Pennsylvania's founder, William Penn.

    Website

    pennsburymanor.org

    Address

    400 Pennsbury Memorial Road
    Morrisville, PA 19067

    Phone

    (215) 946-0400

    Admission

    Adult: $9
    Seniors (65+) & Discount: $7
    Youth (3-11): $5
    Grounds pass: $3
    Children under 3: Free
    Active Military Duty & Immediate Family: Free

    Discounted rates for group tours by reservation.

    ​At a Glance

    Hours of Operation

    Tuesday: 10:00 AM - 5:00 PM
    (Grounds only)
    Wednesday - Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM
    (Tours: 11:00 AM, 1:00 PM and 3:00 PM)
    Sunday: 12 Noon - 5:00 PM
    (Tours: 12:30 PM, 1:30 PM, 2:30 PM and 3:30 PM)