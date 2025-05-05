Pennsbury Manor
Pennsbury Manor is the country estate of Pennsylvania's founder, William Penn.
Website
Address
400 Pennsbury Memorial Road
Morrisville, PA 19067
Phone
(215) 946-0400
Admission
Adult: $9
Seniors (65+) & Discount: $7
Youth (3-11): $5
Grounds pass: $3
Children under 3: Free
Active Military Duty & Immediate Family: Free
Discounted rates for group tours by reservation.
At a Glance
Hours of Operation
Tuesday: 10:00 AM - 5:00 PM
(Grounds only)
Wednesday - Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM
(Tours: 11:00 AM, 1:00 PM and 3:00 PM)
Sunday: 12 Noon - 5:00 PM
(Tours: 12:30 PM, 1:30 PM, 2:30 PM and 3:30 PM)