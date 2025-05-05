Skip to agency navigation
Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    Staff Directory and Contact Information

    ​General Mailing Address

    Pennsylvania Historical and Museum Commission
    State Historic Preservation Office
    Commonwealth Keystone Building, Second Floor
    400 North Street
    Harrisburg, PA 17120-0093

    Phone: (717) 783-8946
    Email: ra-bhpmail@pa.gov 

    Staff Directory

    NameTitle
    		Phone
    		Email
    AndreaLowery
    		PHMC Executive Director / State Historic Preservation Officer
    		  
    AndreaMacDonald
    		Bureau Director / Deputy State Historic Preservation Officer amacdonald@pa.gov
    KarenArnoldKeystone Grant Manager(717) 783-9927kaarnold@pa.gov
    ​Marissa
    		​Barrett
    		​National Register Reviewer
    		​(717) 772-2401 
    		marisbarre@pa.gov
    DavidBurkeArchaeology Curator(717) 705-0856davburke@pa.gov
    BillCallahanCommunity Preservation Coordinator, Western Region(412) 912-6692
    		wcallahan@pa.gov
    Andrea CarrLab Contractor (717) 783-9918 c-andcarr@pa.gov
    ClareConnellyArchaeological Resources Environmental Review Specialist(717) 783-9926clconnelly@pa.gov
    ​Alli
    		​Davis
    		​Historical Marker Coordinator
    		​(717) 705-4266
    		allidavis@pa.gov
    BarbaraFrederickDivision Manager, Environmental Review
    		(717) 772-0921bafrederic@pa.gov
    JohnGardosikPA-SHARE Triage Specialist(717) 787-0771jgardosik@pa.gov
    ​Frank
    		​Grumbine
    		​Community Preservation Coordinator, Central Region
    		​(717) 772-5071
    		fgrumbine@pa.gov
    TyraGuytonAbove Ground Environmental Review Specialist(717) 346-0617tyguyton@pa.gov
    JimHerbstrittHistoric Preservation Specialist (717) 214-8648 jherbstritt@pa.gov
    Callista Holmes Lab Contractor (717) 787-8151c-cholmes@pa.gov
    BlairHortonPA-SHARE Triage Specialist(717) 787-4363blahorton@pa.gov
    ArdenJordanNational Register Reviewer(717) 783-9922ardjordan@pa.gov
    AnushaKhansahebEducation & Special Initiatives Coordinator(717) 783-6099akhansaheb@pa.gov
    ​Sara-Ladd
    		​Manley
    		Division Manager, Preservation Support
    		​(717) 705-0929
    		​samanley@pa.gov
    ShawnMasseyHistoric Tax Credit Program Reviewer
    		(717) 783-9920shmassey@pa.gov
    MelanieMayhewArchaeology Curator (717) 736-8889 memayhew@pa.gov
    ​Justin
    		​McKeel
    		​Archaeological Environmental Review Supervisor
    		​(717) 783-9900
    		​jusmckeel@pa.gov
    ​Megan
    		​McNish
    		​Community Preservation Coordinator, Eastern Region
    		​(215) 219-3824
    		mmcnish@pa.gov
    ​Alex
    		​O'Gorman
    		​Historic Preservation Incentives Specialist/Historic Property Inspection Program Coordinator
    		​(717) 214-8645
    		aogorman@pa.gov 
    ElizabethRairighDivision Manager, Preservation Services(717) 705-4035erairigh@pa.gov
    KimberlySebesteynArchaeology Curator(717) 346-9139ksebestyen@pa.gov
    ElizabethShultzPennsylvania Above Ground (PAGS) Survey Coordinator(717) 346-9568elishultz@pa.gov
    ShelbySplainSurvey and Education Supervisor(717) 787-0772ssplain@pa.gov
    LaurenStackhouseAdministrative Officer(717) 214-8651 lastackhou@pa.gov
    ​Jennifer
    		Thornton
    		​National Register Supervisor
    		​(717) 214-3770
    		jethornton@pa.gov
    ElizabethWagnerArchaeology Curator(717) 783-2665elwagner@pa.gov
    ​Kristen
    		​Walczesky
    		​Archaeological Resources Environmental Review Specialist
    		 (717) 346-1111
    		kwalczesky@pa.gov
    LizWilliamsAbove Ground Environmental Review Specialist(717) 783-9919elicarr@pa.gov
    ​John
    		​Wood
    		​Division Manager, Preservation Incentives
    		​(717) 214-8650
    		​jpwood@pa.gov
    NicholasZeitlinPA Archaeology Site Survey (PASS) Coordinator(717) 346-0616nzeitlin@pa.gov

     