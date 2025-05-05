Staff Directory and Contact Information
General Mailing Address
Pennsylvania Historical and Museum Commission
State Historic Preservation Office
Commonwealth Keystone Building, Second Floor
400 North Street
Harrisburg, PA 17120-0093
Phone: (717) 783-8946
Email: ra-bhpmail@pa.gov
Staff Directory
|Name
|Title
|Phone
|Andrea
|Lowery
|PHMC Executive Director / State Historic Preservation Officer
|Andrea
|MacDonald
|Bureau Director / Deputy State Historic Preservation Officer
|amacdonald@pa.gov
|Karen
|Arnold
|Keystone Grant Manager
|(717) 783-9927
|kaarnold@pa.gov
|Marissa
|Barrett
|National Register Reviewer
|(717) 772-2401
|marisbarre@pa.gov
|David
|Burke
|Archaeology Curator
|(717) 705-0856
|davburke@pa.gov
|Bill
|Callahan
|Community Preservation Coordinator, Western Region
|(412) 912-6692
|wcallahan@pa.gov
|Andrea
|Carr
|Lab Contractor
|(717) 783-9918
|c-andcarr@pa.gov
|Clare
|Connelly
|Archaeological Resources Environmental Review Specialist
|(717) 783-9926
|clconnelly@pa.gov
|Alli
|Davis
|Historical Marker Coordinator
|(717) 705-4266
|allidavis@pa.gov
|Barbara
|Frederick
|Division Manager, Environmental Review
|(717) 772-0921
|bafrederic@pa.gov
|John
|Gardosik
|PA-SHARE Triage Specialist
|(717) 787-0771
|jgardosik@pa.gov
|Frank
|Grumbine
|Community Preservation Coordinator, Central Region
|(717) 772-5071
|fgrumbine@pa.gov
|Tyra
|Guyton
|Above Ground Environmental Review Specialist
|(717) 346-0617
|tyguyton@pa.gov
|Jim
|Herbstritt
|Historic Preservation Specialist
|(717) 214-8648
|jherbstritt@pa.gov
|Callista
|Holmes
|Lab Contractor
|(717) 787-8151
|c-cholmes@pa.gov
|Blair
|Horton
|PA-SHARE Triage Specialist
|(717) 787-4363
|blahorton@pa.gov
|Arden
|Jordan
|National Register Reviewer
|(717) 783-9922
|ardjordan@pa.gov
|Anusha
|Khansaheb
|Education & Special Initiatives Coordinator
|(717) 783-6099
|akhansaheb@pa.gov
|Sara-Ladd
|Manley
|Division Manager, Preservation Support
|(717) 705-0929
|samanley@pa.gov
|Shawn
|Massey
|Historic Tax Credit Program Reviewer
|(717) 783-9920
|shmassey@pa.gov
|Melanie
|Mayhew
|Archaeology Curator
|(717) 736-8889
|memayhew@pa.gov
|Justin
|McKeel
|Archaeological Environmental Review Supervisor
|(717) 783-9900
|jusmckeel@pa.gov
|Megan
|McNish
|Community Preservation Coordinator, Eastern Region
|(215) 219-3824
|mmcnish@pa.gov
|Alex
|O'Gorman
|Historic Preservation Incentives Specialist/Historic Property Inspection Program Coordinator
|(717) 214-8645
|aogorman@pa.gov
|Elizabeth
|Rairigh
|Division Manager, Preservation Services
|(717) 705-4035
|erairigh@pa.gov
|Kimberly
|Sebesteyn
|Archaeology Curator
|(717) 346-9139
|ksebestyen@pa.gov
|Elizabeth
|Shultz
|Pennsylvania Above Ground (PAGS) Survey Coordinator
|(717) 346-9568
|elishultz@pa.gov
|Shelby
|Splain
|Survey and Education Supervisor
|(717) 787-0772
|ssplain@pa.gov
|Lauren
|Stackhouse
|Administrative Officer
|(717) 214-8651
|lastackhou@pa.gov
|Jennifer
|Thornton
|National Register Supervisor
|(717) 214-3770
|jethornton@pa.gov
|Elizabeth
|Wagner
|Archaeology Curator
|(717) 783-2665
|elwagner@pa.gov
|Kristen
|Walczesky
|Archaeological Resources Environmental Review Specialist
| (717) 346-1111
|kwalczesky@pa.gov
|Liz
|Williams
|Above Ground Environmental Review Specialist
|(717) 783-9919
|elicarr@pa.gov
|John
|Wood
|Division Manager, Preservation Incentives
|(717) 214-8650
|jpwood@pa.gov
|Nicholas
|Zeitlin
|PA Archaeology Site Survey (PASS) Coordinator
|(717) 346-0616
|nzeitlin@pa.gov